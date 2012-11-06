ТОП-10 (6 ноября)

Азаров обещает 20 ноября внести в ВР "второй вариант" госбюджета-2013

Азаров подтвердил начало поставок газа из Германии

Инфляция в Украине в октябре составила 0%

ВР разрешила повышать импортные пошлины в соответствии с требованиями ВТО

Кабмин одобрил проект Конвенции с Кипром об избежании двойного налогообложения

Цены производителей промпродукции в октябре снизились на 1,5%

Рада разрешила НБУ вводить обязательную продажу части валюты в пользу резидентов

Верховная Рада ввела акциз на компоненты моторного топлива

Минфин привлек в бюджет 3,904 млрд грн от продажи ОВГЗ на повторном аукционе

Польша получила более 15% скидки на российский газ - министр аукционе

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Азаров обещает 20 ноября внести в ВР "второй вариант" госбюджета-2013

Кабинет министров Украины намерен 20 ноября внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас правительство работает над вторым вариантом бюджета, который 20 числа, то есть, уже через две недели будет представлен в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

«Мы рассчитываем на то, что до конца ноября Верховная Рада утвердит бюджет, он будет подписан Президентом, и в новый год страна без всяких задержек, как иногда бывало, войдет с новым бюджетом», - сказал Н.Азаров.

При этом, отвечая на вопрос УНИАН, Н.Азаров сообщил, что показатели бюджета, в том числе макропоказатели экономического развития на 2013 год, продолжают согласовываться с Международным валютным фондом.

«Сейчас ведется работа над корректировкой и макроэкономических показателей бюджета, и самого бюджета… Что касается Международного валютного фонда, то не следует думать, что наши контакты с МВФ происходят только тогда, когда миссия приезжает. Во-первых, в Киеве работает постоянная миссия МВФ, и наши экономические ведомства постоянно поддерживают контакты. Миссия МВФ в курсе всего того, что делается над бюджетом, и, разумеется, есть понимание и есть расхождения по определенным моментам. И наша задача всегда заключается в том, чтобы найти понимание, найти компромиссы и соприкосновения. Такая работа сейчас ведется. И в конечном итоге и МВФ, и Украина заинтересованы в том, чтобы страна имела бюджет стабилизации», - сказал Н.Азаров.

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Азаров подтвердил начало поставок газа из Германии

Премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил, что с 1 ноября т.г. начались поставки газа в Украину из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Да, мы такие поставки начали. Они пока еще не носят глобального масштаба, но они начались», - сказал премьер-министр. Он отметил, что на сегодняшний день основным заданием является отработка технических возможностей по поставкам газа из Европы.

«Сейчас самое важное – это отработать технические возможности, проверить работоспособность систем, оценить, сколько мы можем такого газа получать. Сейчас это задача номер один – отработать все системы до такой степени, чтобы мы были уверены, что при необходимости мы сможем получать достаточное количество газа», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, на днях пресс-служба польской компании Gaz-System, отвечающей за национальную газотранспортную систему, подтвердила, что "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу. Пресс-служба сообщила, что подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

В конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.

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Инфляция в Украине в октябре составила 0%

В Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, с начала 2012 г. (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,3%.

В октябре 2011 года против сентября 2011 года инфляция также составила 0%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,4%, в октябре 2011 года против декабря 2010 года рост цен составил 4,2%.

Согласно сообщению, в октябре против сентября 2012 года больше всего подорожали яйца — на 4,4% (против октября 2011 года — снижение цен на 7,1%), молоко — на 0,8% (снижение на 4,2%), сыр и творог — на 0,6% (снижение на 1,3%).

Снижение цен зафиксировано в основном на овощи — на 5,1% (снижение на 24,7%), фрукты — на 2,3% (снижение на 20%), услуги железнодорожного транспорта — на 2,5% (рост на 0,5%).

По остальным позициям в октябре против сентября зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года зафиксирована инфляция 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились, в сентябре 2012 года против декабря 2011 года – дефляция 0,3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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ВР разрешила повышать импортные пошлины в соответствии с требованиями ВТО

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Закон Украины «О таможенном тарифе» в части приведения ставок импортных пошлин к Графику тарифных обязательств Украины перед ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 264 народных депутата при необходимых 226 для принятия решения.

В пояснительной записке к закону на этапе его рассмотрения в парламенте, значилось, что в Украине 2,5 тысячи тарифних ставок (или 23,3% от общего количества пошлин) остаются ниже уровня, установленного обязательствами Украины в рамках членства в ВТО. «С целью повышения эффективности экономики страны, защиты интересов национального производителя целесообразно увеличить тарифную защиту отдельных групп товаров, спрос на которые в значительной степени покрывается собственными производственными мощностями», - говорилось в пояснительной записке.

По расчетам парламентариев, введение повышенных пошлин позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет порядка 2 млрд грн. Основными товарами, на которые предлагается ввести повышенную пошлину, являются – деревья, другие растения, срезанные цветы и декоративная зелень; пластмассы и полимеры; машины, оборудования и механизмы, включая электрические машины; продукты органической и неорганической химии; красители, красящие вещества, замазки и лаки; штукатурные материалы, известь, цемент.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагало Раде в два раза увеличить полные ставки ввозных пошлин на 68% всей товарной номенклатуры. Повышенные ставки ввозной пошлины планировалось применять, прежде всего, к товарам из стран, с которыми Украина не заключила региональных соглашений о режиме наибольшего благоприятствования - Андоррой, Багамскими островами, Бутаном, Эритреей, Эфиопией, Йеменом, Ираком, Коморскими островами, Лаосом, Либерией, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелами, Суданом. Кроме того, повышенные пошлины планировали применять к товарам неизвестного происхождения и к товарам обязательного декларирования (подакцизные товары или товары фактурной стоимостью более 10 000 евро).

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Кабмин одобрил проект Конвенции с Кипром об избежании двойного налогообложения

Кабинет министров одобрил проект Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы правительства, соответствующее решение принято на заседании Кабмина 5 ноября.

Таким образом, отмечается в сообщении пресс-службы, «сделан первый шаг к ликвидации, возможно, старейшего (пути — УНИАН) «оффшорной утечки» капиталов из Украины».

Подписать Конвенцию Кабмин уполномочил министра иностранных дел Константина Грищенко.

В пресс-службе подчеркивают, что в результате подписания Конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, не будет подлежать двойному налогообложению. Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели другого государства. Отмечается, что Конвенция «существенно изменит ситуацию» и станет преградой для утечки средств из Украины.

Напомним, что в отношениях Украины и Кипра до сих пор действует Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное 29 октября 1982 года.

Переговоры с Кипром об изменении этого соглашения Украина вела с 1997 года.

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Цены производителей промпродукции в октябре снизились на 1,5%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем 2012 года снизились на 1,5%, с декабрем 2011 года – рост 1,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с октябрем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 0,6%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в октябре против сентября снизились на 4,9%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подорожала на 1,8%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 0,4%, в добыче нефти и природного газа — на 5,2%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 11,5%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,2%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в октябре против сентября выросли на 0,7%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 1,2%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — на 0,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 2,8%. В производстве мяса и мясных продуктов, а также в производстве напитков цены не изменились.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в октябре против сентября составило 1,5%, в химическом производстве зафиксирован рост - 1,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий цены не изменились. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,1%, в производстве транспортных средств и оборудования — не изменились.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 4,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре по сравнению с августом 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – рост 3,3%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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Рада разрешила НБУ вводить обязательную продажу части валюты в пользу резидентов

Верховная Рада Украины предоставила право Национальному банку Украины вводить обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов воздействия на денежно-кредитный рынок» проголосовали 237 народных депутатов при необходимых 226.

Законом на законодательном уровне закрепляется за Нацбанком право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, предусматривается предоставить НБУ право временно менять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Эксперты предполагали, что именно сокращение валютных резервов подталкивает центробанк к введению жестких мер.

В частности, ранее главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан отмечала, что резервы будут продолжать снижаться до конца текущего года, потому что кроме интервенций на поддержку гривни есть еще такие факторы, как выплаты правительства по внешнему долгу (1,5 млрд в октябре-ноябре).

По информации председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, за два последних года объемы средств на счетах украинских предприятий-экспортеров выросли в два раза и составляют 10 млрд долл.

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Верховная Рада ввела акциз на компоненты моторного топлива

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива. За принятие соответствующего закона проголосовали 252 народных депутата при необходимых 226.

Как сообщал УНИАН, законопроект был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности и одобрен Кабинетом министров. Акцизный налог предлагается ввести на бензол (сырой каменноугольный) и технический метанол (метиловый спирт), которые используются при производстве моторного топлива. Закон позволит установить государственный контроль за реализацией бензола и метанола, остановить контрафактное производство моторного топлива и увеличить поступления в госбюджет.

В 2011 году в Украине было произведено около 160 тыс. тонн сырого бензола. При этом только 34 тыс. тонн вещества были использованы в химической промышленности для получения продуктов органического синтеза. Остальное, как предполагается, ушло, в том числе и на производство низкокачественного контрафактного топлива, представляющего угрозу для здоровья и жизни людей.

В январе-августе 2012 года поступления в бюджет от акцизного сбора составили 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом налоговики в январе-июле 2012 года выявили почти 500 подакцизных преступлений.

Напомним, что базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Минфин привлек в бюджет 3,904 млрд грн от продажи ОВГЗ на повторном аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 6 ноября, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

Минфин предложил, как и ранее в этот же день, две серии стандартных облигаций с датой погашения 18 октября 2017 г. и 23 октября 2019 г.

В итоге Минфин удовлетворил по 1 заявке на 5-летние и 7-летние ОВГЗ.

Объем привлечения по 5-летним ОВГЗ составил 1,899 млрд грн (доходность — 14,3%), по 7-летним — 2,005 млрд грн (доходность — 14,3%).

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом (в октябре планировалось проведение только двух аукционов - 16 и 23 октября) аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 1,106 млрд грн.

В ноябре Минфин планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ.

Аукционы планируется провести 6, 11 и 20 ноября. На аукционах 6 и 11 ноября Минфин намерен предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября планируется продажа 2-летних ОВГЗ, номинированных в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 6 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 186,9 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,72 млрд грн, в собственности банков - 75,19 млрд грн, нерезидентов - 6,05 млрд грн.

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Польша получила более 15% скидки на российский газ - министр

Польской государственной нефтегазовой компании PGNIG удалось добиться более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до почти 1 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил министр государственного имущества Польши Миколай Будзановский во вторник.

Глава Мингосимущества, владеющего более 70% акций PGNIG, отказался назвать ориентировочную цену, по которой компания будет приобретать газ из Российской федерации.

"С января 2013 года будем иметь одну из самых низких цен для конечных потребителей во всех странах Европейского союза",- сказал он телеканалу TVN24.

Веб-портал самого популярного польского канала новостей также сообщил, что в первой половине текущего года Польша покупала газ из РФ дороже всех 27 стран ЕС - за более чем 500 долларов за тысячу кубометров, в то время как в среднем для всех европейских потребителей он стоил 381 доллар.

Представители PGNIG традиционно не комментирует информацию о ценах, по которым компания покупает газ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления PGNIG Гражина Пьотровска-Олива сообщила на пресс-конференции, что компании удалось получить более 10% скидку на газ, что позволит ей со следующего года снизить цену топлива для польских потребителей.

PGNIG оценила улучшение своей EBIDTA 2012 года благодаря достигнутым вчера договоренностям с российским "Газпромом" на 780-940 млн долларов на фоне обнародованных ранее прогнозов польских СМИ о экономии 0,5 млрд долларов в случае 10% скидки.

PGNIG добивался от поставляющего в Польшу более двух трети необходимого стране газа "Газпрома" скидки с ноября 2010 года. Согласно достигнутым договоренностям, россияне вернут полякам переплаченные за поставку газа средства с апреля 2012 года.

Справка УНИАН. PGNIG cтала очередной компанией, которой удалось добиться скидки на поставляемый российский газ, после подачи иска в Международный трибунал в Стокгольме. Ранее скидки добился, пройдя аналогичный путь, крупнейший клиент "Газпрома" в Европе – энергетический концерн E.ON.

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