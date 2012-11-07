Барак Обама переизбран Президентом США

Действующий Президент США Барак Обама победил на президентских выборах, набрав 303 голоса выборщиков при необходимых 270.

Республиканец Митт Ромни набрал 203 голоса, передает РИА «Новости».

Для победы необходимо набрать 270 голосов из 538.

Выборы проводятся по системе "победитель забирает все", когда кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей в штате, забирает все голоса выборщиков от этого штата. При этом каждый штат располагает определенным количеством голосов выборщиков, равным количеству представителей в конгрессе (два сенатора от каждого штата и несколько конгрессменов, в зависимости от количества округов).

После обнародования результатов голосования Б.Обама на своей страничке в микроблоге Twitter поблагодарил избирателей.

В свою очередь М.Ромни признал поражение на выборах Президента США и поздравил Б.Обаму с победой.

"Я только что позвонил Бараку Обаме, чтобы поздравить его с победой на выборах", - сказал М.Ромни во время выступления в своем избирательном штабе в Бостоне.