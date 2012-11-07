США после президентских выборов не будут изменять политику в отношении Украины – посол

Политика США относительно Украины после выборов американского президента не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам посол США в Украине Джон Теффт.

"Я думаю, что американская политика относительно Украины не изменится», - сказал он.

Дж.Теффт также отметил, что и Демократическая, и Республиканская партии США имеют общий подход относительно продвижения демократических ценностей и осуществления политики в Восточной Европе.

«Если бы, например, губернатора Митта Ромни избрали Президентом, могу вас заверить, что политика относительно Украины оставалась бы такой, какой она и была", - сказал Д.Теффт.

Как сообщал УНИАН, действующий Президент США Барак Обама победил на президентских выборах, набрав 303 голоса выборщиков при необходимых 270.

Республиканец Митт Ромни набрал 203 голоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ, которые принимали участие в подсчете голосов. .

Для победы необходимо набрать 270 голосов из 538.

После обнародования результатов голосования Б.Обама на своей странице в микроблоге Twitter поблагодарил избирателей.

В свою очередь М.Ромни признал поражение на выборах Президента США и поздравил Б.Обаму с победой.