ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Экспортеров заставят продавать валютную выручку» пишет: депутаты разрешили Нацбанку вводить обязательную продажу части валютной выручки украинских компаний...

http://delo.ua/finance/eksporterov-zastavjat-prodavat-valjutnuju-vyruchku-189320/

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«Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Продукты после выборов дорожают, но у Азарова этого не замечают» пишет: основными событиями 6 ноября стали следующие экономические факторы - цены растут, "Укрзализныця" работает хуже прогнозов, а Польша добилась скидки на газ от "Газпрома"…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-produkty-posle-vyborov-dorozhajut-no-u-azarova-189317/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нам чужого не надо», в котором пишет: парламент согласился поднять ставки ввозных пошлин на сотню товарных позиций. Подорожание импортных товаров, которое станет неизбежным после пересмотра тарифов, не противоречит нормам ВТО, поскольку ставки повышены на уровень, допустимый обязательствами Украины перед организацией, уверяют в правительстве. Однако у ключевых торговых партнеров все же могут возникнуть вопросы к Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/2061619

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены чтут стабильность», в котором пишет: потребительские цены, согласно расчетам правительства, не меняются уже более полугода - большинство продуктов питания, входящих в потребительскую корзину украинцев, в октябре подешевели. В лидерах, как и прежде, продовольственные товары. Поскольку после выборов административный контроль над ростом цен снизится, эксперты ожидают годовую инфляцию на уровне, не превышающем 2%...

http://www.kommersant.ua/doc/2061629

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«Сегодня» в публикации «Украинских госслужащих будут воспитывать штрафами» пишет: в Нацагентстве по вопросам госслужбы взялись воспитывать чиновников - внесли соответствующие изменения в общие правила поведения государственного служащего…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskih-gossluzhashchih-budut-vospityvat-shtrafami.html

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Также «Сегодня» в публикации «Тысячу СССР» можно получить до 25 декабря» пишет: Ощадбанк готов выдать еще 2 млрд грн и регистрирует новых претендентов на компенсации по вкладам…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Tysyachu-SSSR-mozhno-poluchit-do-25-dekabrya-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский нефтепровод «ушли на пенсию» пишет: министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко признал, что нашей стране, несмотря на возможности нефтетранспортной системы, не удается увеличить транзит «черного золота». Результатом такого плачевного положения Украины является ни что иное, как неграмотная внешняя политика власти, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/145865

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Прогрессу Украины "мешает" реальная экономика» пишет: полное противоречие представляют собой два явления - рейтинговые достижения Украины и реальная жизнь населения страны. Но закон противоречия гласит, что два несовместимых явления не могут быть одновременно истинными. Стоит разобраться, какое из них ложное…

http://economics.unian.net/rus/detail/145943

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Мошенникам будет легче отнимать квартиры у душевнобольных» пишут: российское правительство намерено предоставить гражданам с психическими расстройствами право самостоятельно заключать сделки и совершать другие юридически значимые действия - перечень разрешенного определит суд. Такие поправки планируется внести в Гражданский кодекс, но они могут и навредить душевнобольным…

http://izvestia.ru/news/539100

(УНИАН)