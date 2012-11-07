ЕБРР увидел некоторые выгоды, а также риски в Таможенном союзе РФ, Беларуси и Казахстана

По мнению экономистов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана является первым успешным примером региональной экономической интеграции между странами бывшего Советского Союза. При этом банк усмотрел и ряд рисков, в частности, в создании наднациональных структур.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка со ссылкой на «Доклад о переходном процессе» за 2012 год.

«Договоренность о создании Таможенного союза была достигнута между Беларусью, Казахстаном и Россией в ноябре 2009 года. Несмотря на то, что многим из благ, которые сулит этот союз, еще предстоит материализоваться на практике, ясно одно: введение единого таможенного тарифа и снижение нетарифных барьеров уже сейчас сказываются как на внутренних торговых отношениях между этими тремя членами союза, так и на их внешних связях с другими странами мира», - говорится в сообщении.

По мнению экономистов ЕБРР, прежние попытки добиться экономической интеграции на постсоветском пространстве, например путем заключения договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, на практике не привели к сколько-нибудь реальной интеграции. Вместе с тем создание Таможенного союза позволило на деле запустить механизм интеграционных процессов в области торговли, особенно благодаря снижению нетарифных торговых барьеров. В перспективе данный союз сулит в дальнейшем такие выгоды, как совершенствование трансграничной инфраструктуры и укрепление институциональных механизмов.

После создания союза объем торгового оборота среди этих трех стран удвоился. Его увеличение произошло главным образом благодаря экономическому восстановлению стран после кризиса, а также снижению нетарифных барьеров и в определенной мере – введению единого таможенного тарифа.

В докладе отмечается, что введение единого таможенного тарифа в Беларуси и Казахстане отрицательно сказалось на их торговом обороте с Китаем и – в меньшей степени – с Европейским Союзом (объемы импорта товаров, на которые он установлен, упали в среднем на 2-3%). Казахстан увеличил импорт товаров из России, поскольку импорт товаров из Китая стал для него дороже. На сегодняшний день благоприятный эффект Таможенного союза в плане активизации торгового оборота благодаря введению единого таможенного тарифа, как представляется, ощущает на себе только Россия, ставки многих ввозных пошлин в которой были снижены в результате создания Таможенного союза.

«Экономисты ЕБРР предупреждают о тех вызовах, которые возникнут в будущем у Евразийского экономического союза, в том числе при создании наднациональных структур, обладающих более совершенными механизмами управления, чем национальные институты», - резюмируется в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана действует с 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Яценюк: в случае вступления в ТС у Украины останется только гимн, герб и офис Президента

Тигипко предлагает спросить народ, куда он хочет: в ТС или в ЕС

Янукович Путину: мы за углубление сотрудничества с Таможенным союзом