Янукович снова едет в Россию. Идет подготовка визита

Украина и Россия ведут подготовку визита Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин сегодня на церемонии установки первого пограничного знака на Черниговско-Брянском участке украинско-российской государственной границы.

Он отметил, что на сегодня политический диалог между Украиной и Россией развивается активно и успешно, как и подобает странам-партнерам.

«Совсем недавно состоялась встреча Президентов Владимира Путина и Виктора Януковича в Москве. Сейчас мы ведем подготовку к новым контактам, к визиту Президента Украины в Российскую Федерацию», - сказал Г.Карасин.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 22 октября посещал РФ с рабочим визитом.