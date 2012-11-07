Южная таможня вдвое сократит количество пунктов таможенного пропуска

Южная таможня намерена объединить пункты пропуска и сократить их количество с 19 до 9 без изменения общей зоны деятельности и сокращения персонала.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Южной таможни Елена Гусева со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный руководством таможни.

По ее словам, целью изменений является реорганизация и оптимизация работы таможни. О полной ликвидации структурных подразделений речи не идет.

«Одесская область очень большая. По территории – как Молдова. Более года назад у нас была введена новая структура таможни, которая себя, к сожалению, не оправдала. Возникла необходимость реорганизации. Но это не значит, что десять пунктов пропуска будут полностью закрыты», - подчеркнула Е.Гусева.

По ее словам, зона деятельности таможенных подразделений не меняется. «Поменялось соподчинение», - подчеркнула пресс-секретарь Южной таможни. При этом она добавила, что кадровые изменения тоже возможны, но они будут фрагментарными и никак не связаны с недавним увольнением начальника Южной таможни. «Изменятся, вероятно, названия новых должностей и должностные функции», - пояснила Е.Гусева.

Напомним, согласно приказу Южной таможни, реорганизации подлежат 10 пунктов пропуска: "Одесса-Грузовой", "Одесса-Гавань", "Староказачье", "Маяки", "Августовское", "Платоново", "Кучурган", "Болград", "Вилково", "Рени".

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. Государственная таможенная служба уволила с должности начальника Южной таможни Александра Вдовиченко. Работники Генеральной прокуратуры, Службы по борьбе с коррупцией Гостаможни и УГСБЭП МВД Украины проводили в отношении начальника Южной таможни совместные мероприятия в рамках досудебного следствия по уголовному делу против начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста, которых подозревают в вымогательстве и получении взятки за проведение таможенного оформления.