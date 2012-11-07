Анонс на 8 ноября

* 8-9 ноября состоится официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Кипр. Программа визита предусматривает переговоры Президента Украины с Президентом Кипра Димитрисом Христофиасом, Президентом Палаты представителей Республики Кипр Яннакисом Омир, а также встречу с главой Кипрской православной церкви Архиепископом Хризостомом II. Планируется к подписанию ряд двусторонних документов. Предполагается также участие Главы государства в работе представительного украинском-кипрского бизнес-форума.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит домостроительный комбинат.

* Начнется 37-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) при участии руководителей конкурентных ведомств стран-участниц СНГ. Повесткой дня, в частности, предусмотрены доклады Украины о состоянии конкурентной политики и об опыте Антимонопольного комитета в выявлении и расследовании вертикальных и горизонтальных согласованных действий. Участие в заседании примут также руководители Евразийской экономической комиссии и Федерального конкурентного ведомства Австрии. В 14.15 состоится пресс-конференция руководителей конкурентных ведомств.

* Пресс-конференция на тему: «Форвардные закупки зерна урожая 2013 года: как Аграрный фонд обеспечивает продовольственную безопасность страны». В работе примет участие ген.директор Аграрного фонда Игорь Якубович. И.Якубович проинформирует о результатах интервенций мукой на хлебопекарные предприятия и в розничную торговлю, которые были впервые введены в этом году, и как это влияет на стабилизацию цены на хлеб.

* Состоится семинар в рамках Комитета по налоговому праву на тему: "Корпоративные и инвестиционные аспекты ведения бизнеса в Австрии". Участники: докладчик - партнер BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH (Австрия) Андреас Хебль, модератор - председатель Комитета по налоговому праву, советник ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Иван Юрченко.

* Круглый стол на тему: «Стратегические перспективы экологизации политики и экономики в Украине». Организатор: Национальный институт стратегических исследований. С научным докладом на тему: «Формирование «зеленой» политики и экономики в контексте реализации политики устойчивого развития в Украине» выступят: В.Потапенко, главный консультант отдела экологической и техногенной безопасности НИСИ и Л.Якушенко, старший консультант отдела экологической и техногенной безопасности НИСИ. Приглашены: Н.Трофименко, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, С.Курыкин, Управление экологии и охраны природных ресурсов КГГА, А.Волков, Министерство экономики и торговли Украины, С.Волков, Программа развития ООН, И.Медведенко, СНБО.

* В рамках Х Международного водного форума "AQUA UKRAINE-2012" при участии работников Киевводоканала состоятся соревнования "Лучший работник технической службы водопроводно-канализационной отрасли 2012 года в Украине".

* Пресс-конференция на тему: «Украина отказывается от российского газа? Механизмы замещения». Участники: председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик; независимый эксперт Владимир Сапрыкин.

* Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества на тему: «Качество продуктов питания и товаров в Украине». Участники: председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей, Сергей Орехов, председатель Киевской облорганизации ВОО «Союз потребителей Украины» Татьяна Шальман.

* Пресс-конференция по случаю открытия Национальной выставки «Украинский сувенир-2012». Будут рассматриваться вопросы популяризации украинской сувенирной продукции Украины, а также состояние сегмента украинских сувениров, перспективы новой жизни, подведение итогов после ЕВРО-2012 - толчок к развитию и выходу на новый уровень. В рамках выставки состоятся семинары и кейс-студии по практике успешного ведения бизнеса в сегменте украинских сувениров, мастер-классы с участием народных мастеров, которые продемонстрируют традиционную технику народных ремесел, изготовление подарков «hand made», мастер-классы по декорированию, выставка-продажа сувенирной продукции. Выставка продлится до 10 ноября.

* Пресс-конференция на тему: «Кисломолочные закваски – полезны или опасны для здоровья?» - результаты исследования заквасок украинских производителей». В работе примет участие директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец. Будут представлены результаты независимой экспертизы относительно нового кисломолочного продукта - закваски. Исследование проводилось по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Для исследования была произведена «контрольная закупка» продукции 6 украинских производителей.

* Пресс-конференция на тему: «Тендеры до и после принятых изменений в Закон о государственных закупках: итоги мониторинга по регионам, отраслям и проблемах". Участники: главный редактор портала «Наши деньги» Алексей Шалайский, директор «Центра Политических Исследований и Аналитики» Виктор Таран, координатор проекта Ольга Будник, руководитель отдела государственных закупок "Центра Политических Исследований и Аналитики» Андрей Марусов, руководитель секретариата Партнерства «За добропорядочные государственные закупки» Андрей Любич.

* Пресс-конференция на тему: "Киевская Ассоциация по связям с органами государственной власти Украины" - как профсоюз украинских лоббистов". Участники: Сергей Быков, председатель Ассоциации, Татьяна Скрипец, зам.председателя Правления Ассоциации, Борис Москвин, член Правления. Приглашены народные депутаты Украины Владислав Лукьянов и Евгений Волынец.

* КО «Киевзеленстрой» начинает программу «Спаси Киев от вырубки хвои», которой предусмотрена широкомасштабная пропаганда сохранности хвои и леса в столице. На пересечении улиц Богатырской и Луговой состоится первый этап программы - акция «Сохрани хвою», в рамках которой будет высажено 200 сосен. Вместе с работниками КО «Киевзеленстроя» участие в акции примут известные украинские спортсмены: Олимпийский чемпион Эльбрус Тедеев, Олимпийский чемпион Денис Силантьев, Олимпийский чемпион Вячеслав Олейник, Олимпийская чемпионка Елена Костевич и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

* В Киеве компания «БИЛЛА-Украина» откроет новый супермаркет.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63