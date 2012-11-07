Эксперт: с учетом победы Обамы стоит ожидать систематизации отношений Вашингтона и Киева

С учетом переизбрания президента США Барака Обамы в дальнейшем стоит ожидать систематизации отношений Вашингтона и Киева. Такое мнение высказал УНИАН директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его мнению, «интерес США к Украине возникает эпизодически. К тому же он недостаточно артикулирован и активизирован. Нынешней администрации Обамы важны вопросы безопасности, в том числе в Европе, и сдерживания России. Украина – лишь часть данной системы».

В.Кулик не исключает, что «сейчас появится более четкое экономическое направление в отношениях с Киевом: продвижение на отечественный рынок американских компаний и создание для них благоприятного инвестклимата. Это и будет ключевым вопросом диалога Украины и США. Больше будут говорить о бизнесе, регуляторной политике и т.д.».

Как сообщал УНИАН, действующий президент США Барак Обама победил на президентских выборах, набрав 303 голоса выборщиков. Республиканец Митт Ромни, набравший 203 голоса (для победы необходимо набрать 270 голосов из 538), признал поражение и поздравил Б.Обаму с переизбранием на второй срок. Демократы сохраняют большинство в Сенате США, а республиканцы продолжат контролировать Палату представителей.

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