ТОП-10 (7 ноября)

Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году

Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4%

НБУ за январь-октябрь купил у населения больше золота, чем за весь 2011 год

«Укристгаз» купил 94,48% Харьковской ТЭЦ-5

Базовая инфляция в октябре составила 0,1%

Кабмин повысил минимальную цену на водку

Кабмин предлагает принять закон об утилизационный сборе на импортные автомобили

Янукович одобрил увеличение дефицита бюджета-2012 на 7,7 млрд грн

Президент одобрил введение акциза на компоненты моторного топлива

Дефицит платежного баланса Украины в сентябре составил 1,1 млрд долл.

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Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году

Министерство экономического развития и торговли Украины снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 7 ноября, журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

«Плановый прогноз 2013 года – 3,5%, который я предложил всем министерствам. После отработки в министерствах он вернется и будет подан на Кабмин», - сказал П.Порошенко. Он отметил, что такой прогноз роста ВВП в 2013 году согласован с Международным валютным фондом.

При этом министр отметил, что прогнозный рост ВВП и инфляции в 2013 году также планируется сократить, однако не уточнил до какого уровня.

Также П.Порошенко отметил, что инфляция в следующем году может составить 5,5%. «Я вижу на будущий год прогноз инфляции в пределах 5,5%», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что по итогу 2012 года инфляция может вырасти до 4-5%.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины намерен 20 ноября внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2013 год.

«Сейчас правительство работает над вторым вариантом бюджета, который 20 числа, то есть, уже через две недели будет представлен в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров во вторник, 6 ноября.

Он отметил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

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Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4%

Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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НБУ за январь-октябрь купил у населения больше золота, чем за весь 2011 год

Национальный банк Украины (НБУ) за январь-октябрь 2012 года выкупил у населения около 2,2 тонны золота (объем выкупа за январь-июль составил 1,9 т, за весь 2011 год - 1,8 т.).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

«В результате принятых Нацбанком Украины мер по активизации покупки драгоценных металлов у населения и законодательного урегулирования вопроса относительно отмены уплаты налога с доходов физических лиц при продаже лома драгоценных металлов, Национальным банком Украины с начала 2012 года куплено около 2,2 тонны золота», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк начал выпуск инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью предоставления населению альтернативы свободно конвертируемой валюты как средству накопления.

По оценкам НБУ, на сегодняшний день объем наличной валюты у граждан Украины оценивается в 50-70 млрд долл., а ежегодная потребность в золоте для выпуска инвестиционных монет составит 3-5 тонн в год. Для изготовления инвестмонет НБУ использует золото, выкупленное у населения.

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«Укристгаз» купил 94,48% Харьковской ТЭЦ-5

Малоизвестная киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены (329,4 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса велась на сайте Фонда госимущества.

В ходе конкурса «Укристгаз» соревновался со вторым участником - компанией «Газконтиненталь», которая была готова приобрести 94,48% пакет за 336,4 млн грн.

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на три шага. Размер одного шага составил 3 млн 500 тыс. грн.

Напомним, на участие в данном приватизационном конкурсе поступило всего две заявки - от ООО «Газконтиненталь» и ООО «Укристгаз».

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении трех лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность - 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания.

ООО «Газконтиненталь» (г. Симферополь, Крым) совместно с «Черноморнефтегазом» занимались эксплуатацией Фонтановского нефтегазоконденсатного месторождения.

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Базовая инфляция в октябре составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в октябре 2012 года против сентября составила 0,1%, с начала года (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,6%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре 2012 года показатель базовой инфляции против октября 2011 года составил 1,1%, в январе-октябре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 3,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года.

С начала 2012 г. (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,3%.

В октябре 2011 года против сентября 2011 года инфляция также составила 0%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,4%, в октябре 2011 года против декабря 2010 года рост цен составил 4,2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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Кабмин повысил минимальную цену на водку

Кабинет министров утвердил увеличение минимальной розничной цены на бутылку водки объемом 0,5 литров на 7,3% - до 28 грн с 26,1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы предлагали не повышать минимальную цену до 30 грн. Остановились, согласно нашему предложению, на 28 грн», - сообщил министр.

По его словам, минимальные розничные цены на коньяк и вино подняты не были. Напомним, в сентябре Министерство финансов инициировало повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. Согласно проекту постановления, разработанному Минфином, до 31 января 2013 года оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия должна понизиться до 87,6 грн за литр 100-процентного спирта с 88,5 гривен, розничную цену предлагалось повысить до 142,5 гривен за литр 100-процентного спирта со 130,5 гривен.

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Кабмин предлагает принять закон об утилизационный сборе на импортные автомобили

Правительство Украины планирует ввести утилизационный сбор на импортные автомобили путем принятия соответствующего закона, а не правительственного постановления, как планировалось ранее.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы решили это законом все-таки провести», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство подготовило проект постановления, которым действие утилизационного сбора, который сейчас распространяется лишь на автомобили, импортируемые из России, распространяется на импорт этой продукции из всех стран. При этом планировалось договориться с РФ о неприменении этого сбора в двусторонней торговле, путем установления национальных режимов. Однако соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, так и не было подписано, как планировалось, 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

Справка УНИАН. С 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие этого сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

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Янукович одобрил увеличение дефицита бюджета-2012 на 7,7 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым предусмотрены средства для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения, сообщается на сайте президента в среду.

Законом предусмотрены средства на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, в сумме 7,677 млрд грн из общего фонда государственного бюджета путем предоставления соответствующей субвенции местным бюджетам.

Всего законом увеличены расходы общего фонда государственного бюджета на 7,677 млрд гривен и увеличен на такую же сумму предельный объем дефицита общего фонда государственного бюджета, при этом источником финансирования установлены государственные внутренние заимствования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде увеличить дефицит госбюджета на 7,678 млрд грн – до 38,807 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

Согласно документу, источником финансирования увеличения дефицита предлагается определить внутренние заимствования, общая сумма которых возрастет до 69,63 млрд грн.

Также в документе поясняется, что 7,68 млрд грн необходимы для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения за 2011-2012 годы, поскольку выделенных для этого в госбюджете-2012 средств недостаточно.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн.

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Президент одобрил введение акциза на компоненты моторного топлива

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, законопроект был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности и одобрен Кабинетом министров. Акцизный налог предлагается ввести на бензол (сырой каменноугольный) и технический метанол (метиловый спирт), которые используются при производстве моторного топлива. Закон позволит установить государственный контроль за реализацией бензола и метанола, остановить контрафактное производство моторного топлива и увеличить поступления в госбюджет.

В 2011 году в Украине было произведено около 160 тыс. тонн сырого бензола. При этом только 34 тыс. тонн вещества были использованы в химической промышленности для получения продуктов органического синтеза. Остальное, как предполагается, ушло, в том числе и на производство низкокачественного контрафактного топлива, представляющего угрозу для здоровья и жизни людей.

В январе-августе 2012 года поступления в бюджет от акцизного сбора составили 15,4 млрд грн, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом налоговики в январе-июле 2012 года выявили почти 500 подакцизных преступлений.

Напомним, что базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Дефицит платежного баланса Украины в сентябре составил 1,1 млрд долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2012 года, по предварительным данным, составил 1,1 млрд долларов США по сравнению с профицитом в размере 615 млн долларов в августе текущего года, говорится в сообщении Национального банка.

«В сентябре дефицит сводного платежного баланса (1,1 млрд долл.) был профинансирован за счет резервных активов. Их объем на конец сентября составлял 29,3 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца», - сообщает НБУ.

Дефицит текущего счета в сентябре 2012 года, говорится в сообщении, сократился до 1,3 млрд долл. с 1,4 млрд долл. в августе, что было обусловлено в первую очередь сокращением импорта товаров до 7,3 млрд долл. с 7,8 млрд долл. месяцем ранее.

Экспорт Украиной товаров в сентябре, по данным НБУ, сократился по сравнению с сентябрем 2011 года на фоне слабого внешнего спроса в первую очередь на сырьевую продукцию на 3,3% до 5,9 млрд долл.

Нацбанк также отмечает, что введение Россией утилизационного сбора на импортные автомобили привело в сентябре к падению экспорта продукции машиностроения на 3,0% к сентябрю 2011 года (в августе 2012 г. темпы роста по сектору составили 12,0%).

Профицит капитального и финансового счетов в сентябре 2012 года составил 237 млн долл. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре, по оценке НБУ, составил 518 млн долл.

За девять месяцев 2012 года дефицит платежного баланса Украины составил 798 млн долл. по сравнению с профицитом в размере 77 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

В начале октября глава Нацбанка Сергей Арбузов сообщил, что профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. В свою очередь, директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик сообщил, что за январь-август т.г. общее сальдо платежного баланса было положительным - 304 млн долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

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