Янукович 8-9 ноября будет присутствовать на Кипре. Программа визита

8-9 ноября состоится официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Кипр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это первый официальный визит главы Украинского государства в Кипр с момента установления дипломатических отношений между двумя странами», - говорится в сообщении.

Программа визита предусматривает переговоры Президента Украины с Президентом Кипра Димитрисом Христофиасом, президентом Палаты представителей Республики Кипр Яннакисом Омиру, а также встречу с главой Кипрской православной церкви Архиепископом Хризостомом ІІ.

Планируется к подписанию ряд двусторонних документов, в частности, в таких важных сферах, как морское торговое судоходство, воздушное сообщение, сельское хозяйство, инвестиционное сотрудничество, межвузовское сотрудничество, физическая культура, а также предпринимательство.

Предусматривается также участие главы государства в работе представительского украинско-кипрского бизнес-форума.

Как подчеркнули в пресс-службе, визит должен способствовать углублению межгосударственного диалога на наивысшем уровне, последующему оживлению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению культурных и гуманитарных связей между Украиной и Кипром.