ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «НБУ начал «чистки» на рынке денежных переводов» пишет: Нацбанк обнародовал проект постановления, предлагающий сузить круг юрлиц, которые могут проводить операции по переводу денег...

http://delo.ua/finance/nbu-nachal-chistki-na-rynke-denezhnyh-perevodov-189439/

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«Дело» в публикации «Для украинского бизнеса создадут лобби за рубежом» пишет: МИД делает ставку на развитие торговых представительств Украины за рубежом, которыми займется Украинский союз промышленников и предпринимателей. Особое внимание уделяется помощи, которую может оказать украинская диаспора…

http://delo.ua/ukraine/dlja-ukrainskogo-biznesa-sozdadut-lobbi-za-rubezhom-189442/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Показательное отступление», в котором пишет: правительство готовится к существенной коррекции проекта госбюджета на 2013 год. В Минэкономразвития предлагают снизить прогноз роста экономики до 3,5%, а инфляции — до 5,5%. Эти изменения уменьшат доходную часть бюджета на 15 млрд грн. В такой ситуации сокращение бюджетных расходов, в том числе социальных, является неизбежным…

http://kommersant.ua/doc/2062230

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Стабильность дорогого стоила», в котором пишет: стремление не допустить девальвацию национальной валюты перед парламентскими выборами привело к уменьшению в октябре международных резервов Нацбанка на 2,4 млрд долл. Такое сокращение вместе с предстоящими в ближайшие месяцы выплатами может уже к концу года привести к снижению резервов НБУ до критического уровня, предупреждают эксперты. После этого у регулятора уже не будет достаточно средств для поддержания курса гривны путем своих интервенций, и американская валюта может вырасти в цене до 8,5 грн.

http://kommersant.ua/doc/2062419

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«Сегодня» в публикации «В Украине изменен порядок выплаты страховки при ДТП» пишет: за каждый день пребывания на больничном потерпевшему по страховке выплатят в любом случае 1/30 минзарплаты на день наступления страхслучая, но платить будут не более 120 дней…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-izmenen-poryadok-vyplaty-strahovki-pri-DTP.html

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Также «Сегодня» в публикации «Госмонополии на продажу» пишет: процесс приватизации госмонополий, который не рисковали запускать до выборов, может активизироваться после их завершения…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Gosmonopolii-na-prodazhu-infografika-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Победа Обамы в США – рост цен в Украине» пишет: итогом выборов в США станет активизация «зеленого печатного станка», следствием чего будет рост цен во всем мире и на продукты питания, и на нефть, и на газ, в меньшей степени на металл. Таким образом, повышение стоимости импортных товаров в Украине неизбежен, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/146133

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Электростанция, питающая Кремль, станет элитным жильем» пишут: «дочка» Газпрома закроет старейшую действующую электростанцию России, работающую уже 115 лет…

http://izvestia.ru/news/539168

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Также «Известия» в публикации «Господдержку автопрома сократят втрое» пишут: Минпромторг РФ сократил объем субсидий для автопроизводителей на 15 млрд рублей…

http://izvestia.ru/news/539179

(УНИАН)