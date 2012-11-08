Анонс на 9 ноября

09.11.2012 Пресс-конференция: «Ожидать ли Украине очередную волну безработицы?» Пресс-конференция: «Итоги III Украинского зернового конгресса и планы на 2013 год»

* Пресс-конференция на тему: «Ожидать ли Украине очередную волну безработицы?». Участники: директор Киевского областного центра занятости Василий Якобинчук, ведущий эксперт института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. * Пресс-конференция на тему: «Итоги проведения III Украинского зернового конгресса и планы на 2013 год». Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко и руководитель службы бизнес проектов ИА "АПК-Информ" Родион Рыбчинский. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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