Украина и Кипр подписали ряд двусторонних документов

Никосия. Украина и Республика Кипр подписали ряд двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашения были подписаны в ходе официального визита Президента Украины Виктора Януковича на Кипр.

В частности, было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Кипр о морском торговом судоходстве.

Соглашение будет способствовать оживлению торгово-экономического сотрудничества двух государств. В частности, судам договорных сторон в портах и территориальных водах будет обеспечено такое же отношение, как и к своим собственным судам в части начисления портовых сборов и налогов, доступа к портам, пользования услугами порта, загрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров.

Подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

Соглашение имеет целью активизацию и расширение межправительственного сотрудничества в области здравоохранения. В частности, документ будет содействовать развитию сотрудничества по определенным приоритетным направлениям, позволит координировать политику в области здравоохранения. Сотрудничество будет осуществляться путем обмена опытом, специалистами с целью обучения и консультаций, проведения курсов и семинаров.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Республики Кипр в области сельского хозяйства

Меморандумом предусматривается взаимодействие по таким направлениям: обмен научной и технической информацией, документацией и образцами продукции; стажерами, делегациями ученых и специалистов; подготовка совместных программ сельскохозяйственных исследований в отраслях, представляющих взаимный интерес; подготовка совместных планов по предупреждению и контролю заболеваний.

Кроме того, подписано Соглашение между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины и Спортивной организацией Кипра о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Соглашение будет регламентировать украинско-кипрские отношения в области физической культуры и спорта благодаря сотрудничеству между государственными органами, ответственными за формирование и реализацию спортивной политики в Украине и в Республике Кипр, а также неправительственных спортивных организаций, клубов, федераций различных видов спорта.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Кипрским агентством по вопросам содействия инвестиционному сотрудничеству

Реализация меморандума будет способствовать обмену опытом в сфере привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Украинским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Республики Кипр

Меморандум позволит сторонам координировать проведение совместных деловых мероприятий, в частности, круглых столов, конференций и семинаров; осуществлять информационный обмен относительно экономической ситуации в обоих государствах; способствовать реализации коммерческих, инвестиционных и других проектов компаний - членов УСПП и ТПП Республики Кипр, решать предпринимательские проблемы.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между Донецким национальным техническим университетом (ДонНТУ) и Кипрским институтом.

Меморандум будет способствовать реализации совместных исследовательских проектов в сферах окружающей среды, энергетики, применения высокопродуктивных вычислительных машин в фундаментальных и инженерных науках, сфере информационных технологий, археологии и исследованиях культурного наследия.

Сотрудничество будет предусматривать обмен студентами, профессорско-преподавательским составом, исследователями и другими сотрудниками, совместную организацию и проведение курсов, семинаров и симпозиумов, обмен информацией, документацией, публикациями и результатами исследований.