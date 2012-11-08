ТОП-10 (8 ноября)

Гостаможслужба усилит контроль прибывающих в порты грузов

Гостаможслужба хочет упразднить ордерные перевозки

Минимальную цену водки повысят на 15%, коньяка - на 17-20%

Кабмин выделил 1 млн грн в помощь странам Ближнего Востока

НБУ ограничит перечень юрлиц, предоставляющих услуги по переводу денег

Испанская Enagas может выступить основным инвестором строительства LNG-терминала

Госинвестпроект привлечет 165 млн евро кредита для проекта «LNG-терминал»

Украина и Кипр аннулируют "оффшорные льготы" - подписана Конвенция

Новшества по авторскому праву "заморозят" украинский Интернет – открытое письмо

"Газпром" не видит оснований для пересмотра цены на газ для Украины

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Гостаможслужба усилит контроль прибывающих в порты грузов

Государственная таможенная служба Украины намерена ввести обязательное требование предоставлять в электронном виде информацию о грузах за 24 часа до момента их прибытия в порт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на соответствующее распоряжение главы службы Игоря Калетника.

Грузы, заходящие в порты без соответствующего уведомления, будут разгружены, тщательно досмотрены и проконтролированы с использованием процедур для так называемых рисковых операций. При этом собственники грузов могут быть заподозрены в уклонении от уплаты налогов.

«Государственная таможенная служба занимает принципиальную позицию относительно предоставления таможенным органам от портов, морских агентов и линий предварительной информации в электронном виде о товарах, поступающих в порты, как контейнерными перевозками, так и генеральными грузами. Информация должна предоставляться за 24 часа до поступления грузов в порт и содержать определяющие характеристики для идентификации товаров», - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению таможенников, данное требование является международной практикой и значительно упрощает прохождение таможенных процедур на морском транспорте.

Как сказано в сообщении пресс-службы, в ближайшие две недели таможенные органы проведут соответствующие консультации с администрациями портов и агентскими организациями.

Как сообщал УНИАН, с 15 декабря 2011 года Гостаможслужба ввела предварительный документальный контроль в пунктах пропуска через таможенную границу Украины. Фактически это означало однократное осуществление госконтроля при таможенном контроле. До введения процедуры контроль осуществлялся сотрудниками соответствующих органов, как в пунктах пропуска, так и во внутренней таможне, при оформлении товаров.

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Гостаможслужба хочет упразднить ордерные перевозки

Государственная таможенная служба Украины намерена подать на рассмотрение Кабинета министров предложение об упразднении практики использования ордерных перевозок (без указания получателя грузов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на директора Департамента таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергея Семку.

В сообщении пресс-службы говорится, что ордерные поставки, когда получатель грузов не указывается, могут использоваться для уклонения от уплаты налогов, поскольку в этом случае ни таможня, ни налоговые органы не имеют возможности отследить и проконтролировать факт оплаты груза. Предложения по искоренению таких схем Гостаможслужба намерена отправить в Кабмин в ближайшее время, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины намерена ввести обязательное требование предоставлять в электронном виде информацию о грузах за 24 часа до момента их прибытия в порт. По мнению таможенников, данное требование является международной практикой и значительно упрощает прохождение таможенных процедур на морском транспорте. Кроме того, Минфин вынес на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями. Согласно проекту приказа, Госналогслужбе и Гостаможслужбе предлагается в месячный срок разработать протокол обмена информацией об импортных операциях, а также разработать систему оценки рисков при осуществлении импортных операций с возможностью инициировать запросы о подтверждении или опровержении сомнительных данных и последующей координацией совместных действий.

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Минимальную цену водки повысят на 15%, коньяка - на 17-20%

Кабинет министров увеличил минимальную розничную цену на коньяк c ноября 2012 года на 17-20% до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а минимальная розничная цена на водку будет повышена в два этапа: с ноября 2012 года на 9,2% до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 г. еще на 5,6% до 30,1 грн за 0,5 л.

Соответствующее постановление № 1017 от 7 ноября 2012 года опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) увеличится до 28 февраля до 96,18 грн за литр 100% спирта с нынешних 88,5 грн, а с 1 марта — до 101,6 грн за литр. Розничная цена повышается с ноября до 142,5 грн за литр 100% спирта со 130,5 грн, а с марта до 150,5 грн за литр.

Также документом предусмотрено повышение оптово-отпускных и розничных цен на другие сброженные напитки. Минимальная оптово-отпускная цена на них установлена с ноября в размере 103 грн за литр 100% спирта (96,24 грн сейчас), а с марта 2013 г. - 110,6 грн за литр, розничная цена с ноября вырастет до 154 грн, а с марта 2013 — до 163,8 грн за литр 100% спирта.

Оптово-отпускная цена на коньяк "три звезды" с ноября повысится до 124,5 грн за литр 100% спирта, на "четыре звезды" — до 140,5 грн, на «пять звезд» - до 158,1 грн за литр 100% спирта. Розничная цена, соответственно, поднимется до 194,5 грн за литр 100% спирта для «трех звезд», до 219,5 грн для «четырех звезд», и до 247 грн для «пяти звезд». В рознице бутылка самого дешевого 40-градусного коньяка объемом 0,5 л подорожает с 33,08 грн до 38,9 грн, "четыре звезды" – с 37,16 грн до 43,9 грн, "пять звезд" – с 41,1 грн до 49,4 грн.

Минимальные цены на вино не изменились и составляют 18-26 грн за бутылку 0,7 л в рознице.

Напомним, правительство возобновило действие минимальных цен на алкоголь в 2008 году. Последний раз они были пересмотрены в августе 2011 года.

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Кабмин выделил 1 млн грн в помощь странам Ближнего Востока

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении 1 млн грн в качестве гуманитарной помощи странам Ближнего Востока, в которых находятся пострадавшие в результате войны в Сирии.

Соответствующее распоряжение №873 от 7 ноября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, средства будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Президент Украины Виктор Янукович распорядился оказать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока, на территории которых находятся лица, пострадавшие в результате вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике.

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НБУ ограничит перечень юрлиц, предоставляющих услуги по переводу денег

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ограничить перечень юридических лиц, которые могут предоставлять услуги по переводу денег. Это предусмотрено в проекте постановления "Об урегулировании вопросов по приему средств для последующего их перевода", обнародованном на сайте регулятора.

Документом предлагается установить, что операции по приему наличности в гривне для дальнейшего перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема могут осуществлять исключительно банки, коммерческие агенты банков - юридические лица, которые заключили агентские договоры с банками, а также небанковские финансовые учреждения, которые получили соответствующую лицензию.

Документом также предлагается запретить коммерческим агентам банков и небанковским финансовым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему средств.

“Принятие данного проекта постановления направлено на регулирование деятельности коммерческих агентов банков и других юридических лиц, не являющихся банками, на рынке платежей, а также на защиту прав и интересов потребителей…» - говорится в аналитической записке к проекту.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №386 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2012 под №1720/22032), утвердил Положение о порядке ведения реестра коммерческих агентов (коммерческих представителей) банков. Документом предусмотрено, что начать предоставление финансовых услуг от имени банка коммерческий агент имеет право только после его регистрации Национальным банком Украины. Информацию о действующих агентских договорах банки должны подать в Национальный банк не позднее чем через 60 дней со дня доведения до сведения технических условий ведения соответствующего реестра.

Вышеупомянутое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Украины».

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Испанская Enagas может выступить основным инвестором строительства LNG-терминала

Испанская компания Enagas, лидер европейского рынка по транспортировке газа, может выступить основным финансовым инвестором строительства LNG-терминала на первом этапе с долей участия 75%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк.

«На первом этапе компания Enagas может принять участие в проекте в качестве основного партнера государства», - сказал В. Демьянюк

Также он отметил, что доли участия в проекте могут распределиться в соотношении 75% - Enagas и 25% - государство.

«В дальнейшем распределение долей может существенно измениться, это нормальная европейская практика», - подчеркнул В. Демьянюк

Также он пояснил, что в дальнейшем в проекте могут принять участие и другие компании.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

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Госинвестпроект привлечет 165 млн евро кредита для проекта «LNG-терминал»

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) намерено привлечь кредит в размере 165 млн евро под государственные гарантии для проекта «LNG-терминал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Виталий Демьянюк.

«Одновременно ведутся переговоры с восемью иностранными банками», - сказал В. Демьянюк

Также он пояснил, что данные средства необходимы для финансирования морской и части технологичной компоненты строительства данного терминала.

Как сообщал УНИАН, в конце октября текущего года Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) объявило два тендера на привлечение кредитных средств в рамках проекта «LNG-терминал».

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Украина и Кипр аннулируют "оффшорные льготы" - подписана Конвенция

Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина откажется от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное еще 29 октября 1982 года.

Новое соглашение, в частности, разрешает Украине взимать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, согласно украинскому законодательству.

Вступление в силу конвенции должно увеличить поступления в государственный бюджет Украины и остановить неконтролированный отток украинского капитала в Кипру.

В частности, конвенцией устанавливаются ставки налогообложения дивидендов, процентов, роялти и отчуждения имущества (в отличие от действующего сегодня соглашения, которое содержит практически нулевые ставки).

Как ранее сообщал УНИАН, Украины вела переговоры с Кипром об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с 1997 года.

Ранее глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко заявлял, что Украина теряет от использования оффшорных схем около 100 млрд. грн. в год.

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Новшества по авторскому праву "заморозят" украинский Интернет – открытое письмо

Принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» (рег. № 6523 от 15.06.2010) ущемляет свободу украинского Интернета и заблокирует развитие отечественного сегмента Интернета.

Об этом говорится в открытом письме Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Украины, подписанном также народными депутатами Виктором Януковичем и Евгением Царьковым, в адрес спикера ВР Владимира Литвина и главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Представители рынка призывают законодательную власть не поддерживать и не рассматривать законопроект № 6523.

В письме, в частности, отмечается, что Совет провел экспертизу указанного законопроекта, который был принят ВР в первом чтении 01.02.2011 года, по результатам которой стало очевидно, что принятие данного законопроекта в настоящем виде угрожает развитию национальной индустрии ИКТ и информационного общества в целом.

«Реализация норм законопроекта нарушает баланс интересов между правообладателями и пользователями объектов интеллектуальной собственности, что в целом приведет к консервации интеллектуального потенциала государства и оттоку инвестиций из национальной экономики», - отмечается в письме.

Напомним, проект закона № 6523 (авторы - народные депутаты Максим Луцкий, Екатерина Самойлик, Олег Зарубинский) регулирует правоотношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов авторского права и смежных прав. Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины „Об авторском праве и смежных правах” и в другие законодательные акты, связанные со сферой авторского права и смежных прав.

По мнению авторов, данный законопроект устраняет недостатки соответствующих положений действующего законодательства, особое внимание в нем уделено нормам, которые недостаточно урегулированы в действующем законодательстве, в частности это касается положений права следования, репрографического воссоздания произведений, кабельной ретрансляции, договорных отношений, установления ответственности, а также нарушений требований законодательства в сфере авторского права и смежных прав.

В проекте закона предлагается расшить сферу действия уполномоченных организаций, закрепляющих право на вознаграждение за субъектами авторского права и смежных прав. Предлагается распространить деятельность уполномоченных организаций коллективного управления на случаи: кабельной ретрансляции произведений; права следования; репрографического воссоздания произведений; воссоздания в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземпляров, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров; публичного исполнения, публичного показа кабельной ретрансляции фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью, а также исполнений, зафиксированных в этих фонограммах и видеограммах; авторского права.

Положениями законопроекта значительно усилены требования к организациям, претендующим стать уполномоченными организациями, а также существенно усовершенствованы нормы относительно ответственности уже определенных уполномоченных организаций.

Справка УНИАН. ВОО "Совет по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Украины" объединяет профильных экспертов, представителей крупного и среднего бизнеса, народных депутатов, заинтересованных в динамичном развитии национального IT-сектора. Главные цели организации – формирование и реализация государственной политики в сфере IT, защита интересов IT-бизнеса, повышение квалификации кадров и др.

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"Газпром" не видит оснований для пересмотра цены на газ для Украины

Российский газовый монополист "Газпром" не планирует в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

Об этом в ходе телефонной конференции сообщил глава департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров, передает РИА «Новости».

"Оснований для пересмотра цены для Украины в настоящее время нет", - сказал он, добавив, что в ближайшее время холдинг не планирует рассматривать этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Польской государственной нефтегазовой компании PGNIG удалось добиться более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до почти 1 млрд долларов.

Польские власти инициировали процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года после того, как им почти за год не удалось добиться скидки на поставляемое в страну топливо.

По данным польского аналитика Гжегожа Кучиньского, за последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб. м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб. м.

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