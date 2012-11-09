Выборы-2012: обработано 100%

09:02, 09 ноября 2012
Разное
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ЦИК завершил обработку протоколов на выборах в Верховную Раду-2012.

По состоянию на 8 ноября обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, состоявшихся 28 октября, по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

 

#ПартіяВідсоток ЗАГолосів ЗА  
1Партія Регіонів30.006 116 815  
2ВО "Батьківщина"25,545 208 390  
3Політична партія УДАР13,962 847 878  
4Комуністична партія Украіни13,182 687 246  
5ВО "Свобода"10,442 129 906  
6"Украіна - вперед"1,58322 202  
7"Наша Украіна"1,11226 482  
8Радикальна партія О.Ляшка1,08221 136  

 

(10-36)


ПартіяВідсоток "ЗА"Голосів "ЗА"
1Партія регіонів30.006 115 446
2політична партія ВО "Батьківщина"25.545 205 789
3Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"13.962 845 965
4Комуністична партія України13.182 686 553
5 політична партія ВО "Свобода"10.442 128 064
6Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"1.58322 079
7 політична партія "Наша Україна"1.11226 328
8Радикальна партія Олега Ляшка1.08221 117

(19-36)


 Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 30.03 6 101 969
2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.51 5 184 140
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.94 2 833 786
4 Комуністична партія України 13.18 2 679 568
5  політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 121 855
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 321 506
7  політична партія "Наша Україна" 1.11 225 838
8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 688

 

(01.11.12. на 10-22, обработано 99,40%)


 Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 30.06 6 092 827
2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.48 5 165 469
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.93 2 824 068
4 Комуністична партія України 13.20 2 675 346
5  політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 114 262
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 320 827
7  політична партія "Наша Україна" 1.11 225 370
8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 151

***

Так, по результатам обработки 99,35% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,07% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,47%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,93%; за Коммунистическую партию Украины - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.

***

По состоянию на 17.43 31 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 98,84% протоколов участковых избирательных комиссий.

Доля Партии регионов сокращается, партий "УДАР" и "Свобода" - увеличивается.

Посчитано 100% протоколов в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях и Севастополе.

(на 17-43, обработано 98,84%)


 Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 30.12 6 063 457
2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.43 5 120 650
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.91 2 800 674
4 Комуністична партія України 13.22 2 661 457
5  політична партія ВО "Свобода" 10.41 2 095 988
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 318 908
7  політична партія "Наша Україна" 1.11 224 081

***

(на 11-15)


 Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 30.24 6 014 247
2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.36 5 044 608
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.85 2 756 273
4 Комуністична партія України 13.27 2 640 083
5  політична партія ВО "Свобода" 10.34 2 057 881
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 315 385
7  політична партія "Наша Україна" 1.11 221 100

***

(на 15-11)

В настоящее время изменился "бронзовый" призер выборов - если в течение суток третий результат показывала Коммунистическая партия Украины, то сейчас на третье место вышла партия Виталия Кличко "Удар". У обеих партий одинаковый процент голосов (13,6%), но "Удар" на 610 голосов опережает КПУ.


ПартіяВідсоток "ЗА"Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 31.10 5 735 944
2 політична партія ВО "Батьківщина" 24.76 4 495 891
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.60 2 536 558
4 Комуністична партія України 13.60 2 535 948
5  політична партія ВО "Свобода" 9.95 1 855 703
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.60 298 427
7  політична партія "Наша Україна" 1.09 203 438

***

(на 13-31, обработано 90,82%)


ПартіяВідсоток "ЗА"Голосів "ЗА"
1Партія регіонів31.375 735 944
2політична партія ВО "Батьківщина"24.594 495 891
3Комуністична партія України13.712 507 437
4Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"13.562 479 843
5 політична партія ВО "Свобода"9.781 788 650
6Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"1.60293 726
7 політична партія "Наша Україна"1.08197 970

***

На утро 30 октября уже обработано 86,85% протоколов. За Партию регионов проголосовали 31,84% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,21%; за Коммунистическую партию Украины - 13,89%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,61%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,07%; за партию «Наша Украина» - 1,06% избирателей.

Остальные 13 политических партий набирают менее одного процента.

***

По состоянию на 19.53 29 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 77,21% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК, результаты голосования следующие: (в парламент проходят партии, преодолевшие 5-процентный барьер):

(на 19-53) 


 Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 32.76 5 025 547
2 політична партія ВО "Батьківщина" 23.50 3 604 587
3 Комуністична партія України 14.24 2 184 334
4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.28 2 038 050
5  політична партія ВО "Свобода" 9.25 1 419 755
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.64 251 974
7  політична партія "Наша Україна" 1.03 158 703

***

(на 17-35)


 Партия Процент "ЗА" Голосов "ЗА"
1 Партия регионов 33.35 4 644 127
2 политическая партия ВО "Батьківщина"  23.08  3 214 131
3 Коммунистическая партия Украины 14.47 2 016 016
4 Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко" 13.16 1 832 887
5  политическая партия ВО "Свобода" 8.99 1 252 783
6 Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!" 1.65 230 489
7  политическая партия "Наша Україна" 1.01 141 177

***

(на 14-50)



ПартіяВідсоток "ЗА"Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 34.02 4 051 357
2 політична партія ВО "Батьківщина" 22.49  2 664 244
3 Комуністична партія України 14.73 1 745 068
4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.99 1 539 284
5  політична партія ВО "Свобода" 8.70 1 030 759
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.66 197 163
7  політична партія "Наша Україна" 0.98 112 765

(дані з сайту ЦВК)

* * *

(на 12-30, обработано 50,67% протоколов)


ПартияПроцент "ЗА"Голосов "ЗА"
1Партия регионов35.023 363 895
2политическая партия ВО "Батьківщина" 21.99 2 112 499
3Коммунистическая партия Украины14.891 236 957
4Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко"12.871 136 957
5 политическая партия ВО "Свобода"8.34801 877
6Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!"1.67160 793
7 политическая партия "Наша Україна"0.9591 747

(даные с сайта ЦИК)

* * *

(данные на 11.30, обработано 47,06% протоколов):

ПартіяВідсоток "ЗА"Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 35.13 3 108 440
2 політична партія ВО "Батьківщина"   21.90   1 938 141
3 Комуністична партія України 14.93 1 321 540
4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87 1 139 123
5  політична партія ВО "Свобода" 8.28 732 916
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67 148 563
7  політична партія "Наша Україна" 0.95 84 049

(дані з сайту ЦВК)

***

По состоянию на 9.00 обработано 35,74% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 35,74% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,92% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,39%; за Коммунистическую партию Украины - 15,14%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,78%; за ВО «Свобода» - 7,91%.

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По состоянию на 7.45 обработано 29,79% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 29,79% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 36,63% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,02%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,64%; за Коммунистическую партию Украины - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.

Представители Партии регионов продолжают лидировать в 111-ти округах, представители "Батькивщины" - в 40, "Свободы" - в 9-ти, "УДАРа" - в 5-ти, Народной партии – в трех, «Единого Центра» - в двух округах.

В одном округе лидирует представитель партии "Союз", еще в одном - "Украина - Вперед!" и еще в одном - Радикальной партии Олега Ляшко.

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