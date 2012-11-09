Выборы-2012: обработано 100%

ЦИК завершил обработку протоколов на выборах в Верховную Раду-2012.

По состоянию на 8 ноября обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, состоявшихся 28 октября, по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

# Партія Відсоток ЗА Голосів ЗА 1 Партія Регіонів 30.00 6 116 815 2 ВО "Батьківщина" 25,54 5 208 390 3 Політична партія УДАР 13,96 2 847 878 4 Комуністична партія Украіни 13,18 2 687 246 5 ВО "Свобода" 10,44 2 129 906 6 "Украіна - вперед" 1,58 322 202 7 "Наша Украіна" 1,11 226 482 8 Радикальна партія О.Ляшка 1,08 221 136

(10-36)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.00 6 115 446 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.54 5 205 789 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.96 2 845 965 4 Комуністична партія України 13.18 2 686 553 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 128 064 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 322 079 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 226 328 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 221 117

(19-36)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.03 6 101 969 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.51 5 184 140 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.94 2 833 786 4 Комуністична партія України 13.18 2 679 568 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 121 855 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 321 506 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 225 838 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 688

(01.11.12. на 10-22, обработано 99,40%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.06 6 092 827 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.48 5 165 469 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.93 2 824 068 4 Комуністична партія України 13.20 2 675 346 5 політична партія ВО "Свобода" 10.44 2 114 262 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 320 827 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 225 370 8 Радикальна партія Олега Ляшка 1.08 220 151

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Так, по результатам обработки 99,35% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,07% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,47%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,93%; за Коммунистическую партию Украины - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.

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По состоянию на 17.43 31 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 98,84% протоколов участковых избирательных комиссий.

Доля Партии регионов сокращается, партий "УДАР" и "Свобода" - увеличивается.

Посчитано 100% протоколов в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях и Севастополе.

(на 17-43, обработано 98,84%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.12 6 063 457 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.43 5 120 650 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.91 2 800 674 4 Комуністична партія України 13.22 2 661 457 5 політична партія ВО "Свобода" 10.41 2 095 988 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 318 908 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 224 081

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(на 11-15)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 30.24 6 014 247 2 політична партія ВО "Батьківщина" 25.36 5 044 608 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.85 2 756 273 4 Комуністична партія України 13.27 2 640 083 5 політична партія ВО "Свобода" 10.34 2 057 881 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.58 315 385 7 політична партія "Наша Україна" 1.11 221 100

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(на 15-11)

В настоящее время изменился "бронзовый" призер выборов - если в течение суток третий результат показывала Коммунистическая партия Украины, то сейчас на третье место вышла партия Виталия Кличко "Удар". У обеих партий одинаковый процент голосов (13,6%), но "Удар" на 610 голосов опережает КПУ.



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 31.10 5 735 944 2 політична партія ВО "Батьківщина" 24.76 4 495 891 3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.60 2 536 558 4 Комуністична партія України 13.60 2 535 948 5 політична партія ВО "Свобода" 9.95 1 855 703 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.60 298 427 7 політична партія "Наша Україна" 1.09 203 438

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(на 13-31, обработано 90,82%)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 31.37 5 735 944 2 політична партія ВО "Батьківщина" 24.59 4 495 891 3 Комуністична партія України 13.71 2 507 437 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.56 2 479 843 5 політична партія ВО "Свобода" 9.78 1 788 650 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.60 293 726 7 політична партія "Наша Україна" 1.08 197 970

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На утро 30 октября уже обработано 86,85% протоколов. За Партию регионов проголосовали 31,84% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,21%; за Коммунистическую партию Украины - 13,89%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,61%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,07%; за партию «Наша Украина» - 1,06% избирателей.

Остальные 13 политических партий набирают менее одного процента.

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По состоянию на 19.53 29 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 77,21% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК, результаты голосования следующие: (в парламент проходят партии, преодолевшие 5-процентный барьер):

(на 19-53)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 32.76 5 025 547 2 політична партія ВО "Батьківщина" 23.50 3 604 587 3 Комуністична партія України 14.24 2 184 334 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.28 2 038 050 5 політична партія ВО "Свобода" 9.25 1 419 755 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.64 251 974 7 політична партія "Наша Україна" 1.03 158 703

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(на 17-35)



№ Партия Процент "ЗА" Голосов "ЗА" 1 Партия регионов 33.35 4 644 127 2 политическая партия ВО "Батьківщина" 23.08 3 214 131 3 Коммунистическая партия Украины 14.47 2 016 016 4 Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко" 13.16 1 832 887 5 политическая партия ВО "Свобода" 8.99 1 252 783 6 Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!" 1.65 230 489 7 политическая партия "Наша Україна" 1.01 141 177

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(на 14-50)



№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 34.02 4 051 357 2 політична партія ВО "Батьківщина" 22.49 2 664 244 3 Комуністична партія України 14.73 1 745 068 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.99 1 539 284 5 політична партія ВО "Свобода" 8.70 1 030 759 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.66 197 163 7 політична партія "Наша Україна" 0.98 112 765

(дані з сайту ЦВК)

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(на 12-30, обработано 50,67% протоколов)



№ Партия Процент "ЗА" Голосов "ЗА" 1 Партия регионов 35.02 3 363 895 2 политическая партия ВО "Батьківщина" 21.99 2 112 499 3 Коммунистическая партия Украины 14.89 1 236 957 4 Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко" 12.87 1 136 957 5 политическая партия ВО "Свобода" 8.34 801 877 6 Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!" 1.67 160 793 7 политическая партия "Наша Україна" 0.95 91 747

(даные с сайта ЦИК)

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(данные на 11.30, обработано 47,06% протоколов):

№ Партія Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА" 1 Партія регіонів 35.13 3 108 440 2 політична партія ВО "Батьківщина" 21.90 1 938 141 3 Комуністична партія України 14.93 1 321 540 4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87 1 139 123 5 політична партія ВО "Свобода" 8.28 732 916 6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67 148 563 7 політична партія "Наша Україна" 0.95 84 049

(дані з сайту ЦВК)

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По состоянию на 9.00 обработано 35,74% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 35,74% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,92% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,39%; за Коммунистическую партию Украины - 15,14%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,78%; за ВО «Свобода» - 7,91%.

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По состоянию на 7.45 обработано 29,79% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 29,79% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 36,63% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,02%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,64%; за Коммунистическую партию Украины - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.

Представители Партии регионов продолжают лидировать в 111-ти округах, представители "Батькивщины" - в 40, "Свободы" - в 9-ти, "УДАРа" - в 5-ти, Народной партии – в трех, «Единого Центра» - в двух округах.

В одном округе лидирует представитель партии "Союз", еще в одном - "Украина - Вперед!" и еще в одном - Радикальной партии Олега Ляшко.