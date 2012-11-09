Выборы-2012: обработано 100%
ЦИК завершил обработку протоколов на выборах в Верховную Раду-2012.
По состоянию на 8 ноября обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, состоявшихся 28 октября, по общегосударственному многомандатному избирательному округу.
|#
|Партія
|Відсоток ЗА
|Голосів ЗА
|1
|Партія Регіонів
|30.00
|6 116 815
|2
|ВО "Батьківщина"
|25,54
|5 208 390
|3
|Політична партія УДАР
|13,96
|2 847 878
|4
|Комуністична партія Украіни
|13,18
|2 687 246
|5
|ВО "Свобода"
|10,44
|2 129 906
|6
|"Украіна - вперед"
|1,58
|322 202
|7
|"Наша Украіна"
|1,11
|226 482
|8
|Радикальна партія О.Ляшка
|1,08
|221 136
(10-36)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.00
|6 115 446
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.54
|5 205 789
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.96
|2 845 965
|4
|Комуністична партія України
|13.18
|2 686 553
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 128 064
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|322 079
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|226 328
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|221 117
(19-36)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.03
|6 101 969
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.51
|5 184 140
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.94
|2 833 786
|4
|Комуністична партія України
|13.18
|2 679 568
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 121 855
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|321 506
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|225 838
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|220 688
(01.11.12. на 10-22, обработано 99,40%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.06
|6 092 827
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.48
|5 165 469
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.93
|2 824 068
|4
|Комуністична партія України
|13.20
|2 675 346
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.44
|2 114 262
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|320 827
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|225 370
|8
|Радикальна партія Олега Ляшка
|1.08
|220 151
***
Так, по результатам обработки 99,35% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,07% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,47%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,93%; за Коммунистическую партию Украины - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.
Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.
***
По состоянию на 17.43 31 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 98,84% протоколов участковых избирательных комиссий.
Доля Партии регионов сокращается, партий "УДАР" и "Свобода" - увеличивается.
Посчитано 100% протоколов в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях и Севастополе.
(на 17-43, обработано 98,84%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.12
|6 063 457
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.43
|5 120 650
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.91
|2 800 674
|4
|Комуністична партія України
|13.22
|2 661 457
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.41
|2 095 988
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|318 908
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|224 081
***
(на 11-15)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|30.24
|6 014 247
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|25.36
|5 044 608
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.85
|2 756 273
|4
|Комуністична партія України
|13.27
|2 640 083
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|10.34
|2 057 881
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.58
|315 385
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.11
|221 100
***
(на 15-11)
В настоящее время изменился "бронзовый" призер выборов - если в течение суток третий результат показывала Коммунистическая партия Украины, то сейчас на третье место вышла партия Виталия Кличко "Удар". У обеих партий одинаковый процент голосов (13,6%), но "Удар" на 610 голосов опережает КПУ.
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|31.10
|5 735 944
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|24.76
|4 495 891
|3
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.60
|2 536 558
|4
|Комуністична партія України
|13.60
|2 535 948
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.95
|1 855 703
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.60
|298 427
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.09
|203 438
***
(на 13-31, обработано 90,82%)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|31.37
|5 735 944
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|24.59
|4 495 891
|3
|Комуністична партія України
|13.71
|2 507 437
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.56
|2 479 843
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.78
|1 788 650
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.60
|293 726
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.08
|197 970
***
На утро 30 октября уже обработано 86,85% протоколов. За Партию регионов проголосовали 31,84% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,21%; за Коммунистическую партию Украины - 13,89%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,61%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,07%; за партию «Наша Украина» - 1,06% избирателей.
Остальные 13 политических партий набирают менее одного процента.
***
По состоянию на 19.53 29 октября в общегосударственном многомандатном округе обработано 77,21% протоколов участковых избирательных комиссий.
По данным ЦИК, результаты голосования следующие: (в парламент проходят партии, преодолевшие 5-процентный барьер):
(на 19-53)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|32.76
|5 025 547
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|23.50
|3 604 587
|3
|Комуністична партія України
|14.24
|2 184 334
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|13.28
|2 038 050
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|9.25
|1 419 755
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.64
|251 974
|7
|політична партія "Наша Україна"
|1.03
|158 703
***
(на 17-35)
№
|Партия
|Процент "ЗА"
|Голосов "ЗА"
|1
|Партия регионов
|33.35
|4 644 127
|2
|политическая партия ВО "Батьківщина"
|23.08
|3 214 131
|3
|Коммунистическая партия Украины
|14.47
|2 016 016
|4
|Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко"
|13.16
|1 832 887
|5
|политическая партия ВО "Свобода"
|8.99
|1 252 783
|6
|Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!"
|1.65
|230 489
|7
|политическая партия "Наша Україна"
|1.01
|141 177
***
(на 14-50)
№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|34.02
|4 051 357
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|22.49
|2 664 244
|3
|Комуністична партія України
|14.73
|1 745 068
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|12.99
|1 539 284
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.70
|1 030 759
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.66
|197 163
|7
|політична партія "Наша Україна"
|0.98
|112 765
(дані з сайту ЦВК)
* * *
(на 12-30, обработано 50,67% протоколов)
№
|Партия
|Процент "ЗА"
|Голосов "ЗА"
|1
|Партия регионов
|35.02
|3 363 895
|2
|политическая партия ВО "Батьківщина"
|21.99
|2 112 499
|3
|Коммунистическая партия Украины
|14.89
|1 236 957
|4
|Политическая партия "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Виталия Кличко"
|12.87
|1 136 957
|5
|политическая партия ВО "Свобода"
|8.34
|801 877
|6
|Партия Натальи Королевской "Україна – Вперед!"
|1.67
|160 793
|7
|политическая партия "Наша Україна"
|0.95
|91 747
(даные с сайта ЦИК)
* * *
(данные на 11.30, обработано 47,06% протоколов):
|№
|Партія
|Відсоток "ЗА"
|Голосів "ЗА"
|1
|Партія регіонів
|35.13
|3 108 440
|2
|політична партія ВО "Батьківщина"
|21.90
|1 938 141
|3
|Комуністична партія України
|14.93
|1 321 540
|4
|Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"
|12.87
|1 139 123
|5
|політична партія ВО "Свобода"
|8.28
|732 916
|6
|Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
|1.67
|148 563
|7
|політична партія "Наша Україна"
|0.95
|84 049
(дані з сайту ЦВК)
***
По состоянию на 9.00 обработано 35,74% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам обработки 35,74% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,92% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,39%; за Коммунистическую партию Украины - 15,14%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,78%; за ВО «Свобода» - 7,91%.
***
По состоянию на 7.45 обработано 29,79% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам обработки 29,79% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 36,63% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,02%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,64%; за Коммунистическую партию Украины - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.
Представители Партии регионов продолжают лидировать в 111-ти округах, представители "Батькивщины" - в 40, "Свободы" - в 9-ти, "УДАРа" - в 5-ти, Народной партии – в трех, «Единого Центра» - в двух округах.
В одном округе лидирует представитель партии "Союз", еще в одном - "Украина - Вперед!" и еще в одном - Радикальной партии Олега Ляшко.