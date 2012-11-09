ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Лакшми Миттал может начать распродажу своих активов» пишет: металлургические магнат Лакшми Миттал может избавиться от украинского актива "Криворожсталь" в связи с ухудшением операционной деятельности всей группы...

http://delo.ua/business/lakshmi-mittal-mozhet-nachat-rasprodazhu-svoih-aktivov-189534/

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«Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Водка и коньяк подорожают на 15-20%» пишет: алкоголь дорожает, "Укрзализныця" меняет расписание движения поездов Skoda - таковы основные события 8 ноября…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-vodka-i-konjak-podorozhajut-na-15-20-189549/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тяжба по профсоюзной линии», в котором пишет: Министерство экономического развития и торговли опубликовало законопроект о возвращении государству в судебном порядке имущества профсоюзов, находившегося в их распоряжении на 24 августа 1991 года, даже в случае смены собственника. После распада СССР в распоряжение украинских профсоюзов поступило, в частности, 365 санаторно-курортных объектов. Сейчас же их осталось около 80. По мнению экспертов, государству будет трудно вернуть имущество, у которого теперь другие владельцы…

http://www.kommersant.ua/doc/2063008

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Персональным данным отказали в визе», в котором пишет: Виктор Янукович ветировал изменения в Закон "О защите персональных данных", отметив, что документ ущемляет права граждан. Возврат закона в парламент означает, что план действий визовой либерализации вновь оказался сорван. Под угрозой вето остается и закон о биометрике, срок принятия решения по которому давно миновал…

http://www.kommersant.ua/doc/2063011

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«Сегодня» в публикации «В Украине подорожает еда и водка» пишет: Рада повысила сборы со 100 видов импортных товаров. Кроме того, уже на днях подорожают в рознице водка и коньяк - постановление об этом принял Кабмин…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-podorozhaet-eda-i-vodka.html

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Также «Сегодня» в публикации «Власть поделится титановым заводом с частным инвестором» пишет: Фонд госимущества начал искать кандидатов для инвестирования в «Запорожский титаномагниевый комбинат»…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vlast-podelitsya-titanovym-zavodom-s-chastnym-investorom.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нацбанк выжмет валюту из экспортеров» пишет: ВР «реанимировала» обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов. В таких условиях экспортерами в Украине останутся только те, кому некуда уйти, а для новых экспортоориентированных инвесторов и проектов Украина становится все менее привлекательной…

http://economics.unian.net/rus/detail/146247

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Россия даст гарантии поддержания ГЛОНАСС мировому сообществу» пишут: цель заявления правительства РФ - способствовать продвижению отечественной навигационной системы на зарубежных рынках и в авиации…

http://izvestia.ru/news/539270

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Также «Известия» в публикации «СК предлагает сажать строителей финансовых пирамид на 10 лет» пишут: следственный комитет в своих поправках в Уголовный кодекс сформулировал, что такое финансовая пирамида…

http://izvestia.ru/news/539246

(УНИАН)