МИД РФ: Украине потребуется год-полтора для вступления в ТС

Москва. В случае принятия руководством Украины решения о присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана для завершения переговоров ей потребуется год-полтора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

“Чисто теоретически, гипотетически, на мой взгляд, потребуется год-полтора. Это максимальный срок, который потребуется для присоединения Украины, если Украина решит присоединяться в Таможенный союз”, - сказал М.Евдокимов.

По его словам, все страны СНГ по своим экономическим механизмам - по контролю на границе, по таможенным документам - очень близки, и в договоре о зоне свободной торговли в рамках СНГ все эти процедуры прописаны.

“Поэтому, с точки зрения техники, не потребуется нескольких лет”, - уверен М.Евдокимов.

Он подчеркнул, что многие исследования показывают, что членство Украины в Таможенном союзе выгодно для нее.

М.Евдокимов напомнил, что работает рабочая группа по присоединению Киргизии к ТС, и к концу 2013 году станет ясно, когда эта страна станет членом организации. По его словам, чтобы страна присоединилась к Таможенному союзу, нужно, чтобы она подписала минимум 17 экономических соглашений и выполняла их. Как сказал М.Евдокимов, никаких политических препятствий для присоединения Киргизии нет, есть только экономические.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

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