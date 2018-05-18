Баланс недели: конец кипрскому оффшору, резервы НБУ тают, страна катится в рецессию под рост цен на алкоголь

Кипрский оффшор "прикрыли"

ТОП-новость уходящей недели – Украина и Кипр наконец-то подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения, которая заменит соответствующее действующее на сегодня соглашение между правительствами Кипра и СССР от 29 октября 1982 года. Таким образом, власть выполнила данное еще во времена «налогового майдана» обещание приструнить оффшоры. Как полагают в Кабмине, вступление в силу конвенции должно увеличить поступления в государственный бюджет на 1 млрд гривень и остановить неконтролированный отток капитала.

Как отметил после подписания конвенции министр финансов Юрий Колобов, "…сейчас мы договорились, что небольшие отклонения будут по четырем позициям – это роялти, проценты, дивиденды и отчуждение имущества". Ставки, в зависимости от позиции, устанавливаются в размере от 5% до 15%, по некоторым позициям останется нулевая ставка, в частности при продаже имущества.

Не забыл чиновник напомнить(!), что Украина все же движется в евронаправлении: "Мы сейчас идем в ЕС, наша цель – имплементировать все законодательство в европейское, соответственно, уходим от того, что Кипр был оффшорной зоной, это же не оффшорная зона, поэтому мы договорились, что на переходном этапе мы подписываем это соглашение. Оно практически похоже на соглашения со странами ЕС".

Казалось бы, стоит порадоваться – одна из «тихих гаваней» будет более «громкой». Но тот факт, что весь большой бизнес, который в принципе держит на плаву власть, является основным «поклонником» кипрских скидок, закрадывается сомнение, что все будет именно так, как говорят чиновники. И еще одно: подписание документа могло стать козырной картой в руках "регионалов" на выборах, но все произошло позже. К чему бы это? Может, хотели предупредить нежелательную и вполне конструктивная критика документа от оппозиции? Значит, есть чего опасаться. Конвенция должна пройти ратификацию в Верховной Раде. Ее текст обнародуют. Вот тогда и узнаем, как власть будет «жать» на своих.

Осталось только упомянуть, документ подписан в ходе визита на Кипр Виктора Януковича – первого официального визита главы Украинского государства в эту страну со времени установления дипломатических отношений с ней.

Снова на дно

Следующее знаковое событие недели – статданные. Они кроме разочарования больше никаких эмоций не вызывают. Так, золотовалютные резервы НБУ с начала года сократились на 16% (только за октябрь на 8,4%) - до 26,8 млрд долл. Таких показателей «закрома» Нацбанка достигли, благодаря курсу власти на стабилизацию валютного рынка. Его регулируют административной «волей», совершенно игнорируя цивилизованные рыночные механизмы. До конца года нужно будет еще выплатить по внешним долгам, а также заплатить за потребленный газ. Как результат, объем резервов может скатиться до критического уровня в 20 млрд грн, а при таких финансовых запасах, как известно, кредитовать международные организации берутся совсем по другим ставкам. Отсюда и желание власти любыми способами заполнить валютные дыры. В этом стремлении ей помогает опыт прошлых лет правления. Верховная Рада на этой неделе снова предоставила право Национальному банку вводить обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов сроком на шесть месяцев. Кроме того, регулятор будет временно менять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Обязательная 75% продажа валютной выручки экспортеров была впервые введена тоже для стабилизации валютного рынка 10 сентября 1998 года. Через четыре дня, 14 сентября 1998 года, норма была снижена до 50%. Аннулировали ее 1 апреля 2005 года.

Опыт, видимо, не научил власть, что обязательная продажа экспортной выручки является непопулярной мерой и имеет краткосрочный позитивный эффект. В дальнейшем все будет зависеть от того, нацелится ли регулятор на удержание гривни, или на продолжение сотрудничества с МВФ, который требует введения гибкого валютного курса.

Знаковым показателем является и уровень базовой инфляции (базовый индекс потребительских цен), который в октябре против сентября составила 0,1%, с начала года (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,6%. При этом стоит напомнить, что в октябре по сравнению с сентябрем потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года. То есть, мы «падаем» в рецессию. А это означает спад производства и замедление темпов экономического роста, массивное падение индексов на бирже, что и демонстрирует украинский фондовый рынок. Но смею вас успокоить – в Кабмине традиционно уверяют, что оснований для беспокойства нет, все находится под контролем и у власти есть возможность не дать повыситься ценам и упасть нацвалюте. Выкрутится ли власть из создавшегося положения, мы скоро узнаем по содержимому наших кошельков.

Таможенный союз в обмен на дешевый газ

Немного о газе. На этой неделе глава департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Павел Одеров в очередной раз заявил, что "Газпром" не планирует в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо. Может, не так настойчивы наши переговорщики, как нужно было бы? За последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более 15 своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. А в начале ноября польской государственной нефтегазовой компании PGNIG удалось добиться 15% скидки на поставляемый в РП российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до почти 1 млрд долларов. Польские власти инициировали процедуру подачи иска против "Газпрома" в международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года после того, как им почти за год не удалось добиться скидки на поставляемое в страну топливо. И вот - результат налицо. Правда, известный польский аналитик в энергосфере Анджей Щесняк считает, что предоставленная "Газпромом" польской компании скидка не сделает выгодной перепродажу газа Украине (с учетом контракта с немецкой компанией о поставках газа, начавшихся 1 ноября через территорию Польши), которая в нынешних условиях покупает газ из РФ дешевле, чем поляки. Он сказал, что, по неофициальным данным, PGNіG в текущем году покупала российский газ почти за 600 долларов за тысячу кубометров, и назвал "сказками" данные о цене "более 500 долларов". "Украина по сравнению с нами имеет очень дешевый газ (...), и даже сегодняшние цены в Польше (с учетом скидки – ред.) несравнимы с украинскими", - отметил эксперт.

Есть и другой вариант развития событий. МИД России на этой неделе в очередной раз пригласил Украину в Таможенный союз, оговорив, что в случае согласия цена на энергоносители для нас будет снижена до уровня внутрироссийской - 160 долл. за тысчу кубометров. Заманчиво, если бы не знать «доброжелательность» северной соседки и не иметь опыта объединения.

Вскоре Виктор Янукович отправится в Россию - о подготовке его визита рассказали в Кремле. Может, на переговорах с Путиным что-нибудь прояснится.

Обо всем понемногу

Были новости и для автолюбителей. С 5 ноября заработали существенные изменения по ОСАГО. К примеру, теперь, моральный ущерб будет рассчитываться не от лимита по страховке жизни и здоровья, как ранее, а от самого ущерба. Так, если расходы на лечение пострадавшего составили 30 тыс. грн, он может претендовать на компенсацию морального ущерба в размере 5% от суммы, т.е. 1,5 тыс. грн. Также определен размер выплаты при гибели человека в ДТП. Помимо этого установлен и размер выплаты владельцу автомобиля в случае полной гибели транспортного средства.

Не обошлось и без бензина. ВР приняла, а Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива - бензол (сырой каменноугольный) и технический метанол (метиловый спирт). Другими словами, подорожание бензинов неизбежно.

В скорой перспективе подорожает алкоголь. Кабинет министров увеличил минимальную розничную цену на коньяк c ноября 2012 года на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а минимальная розничная цена на водку будет повышена в два этапа: с ноября 2012 года на 9,2% до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 г. еще на 5,6% до 30,1 грн за 0,5 л.

Оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия увеличится до 28 февраля. Также предусмотрено повышение оптово-отпускных и розничных цен на другие сброженные напитки.

Крупные производители считают, что повышение цен на "акавиту" будет сдерживать производство нелегальной продукции и способствовать установлению равных и честных правил на рынке. Меликие производители уверены - идет "зачистка" рынка. Не есть и третье мнение - "новшеств" требует пустой бюджет.

Еще на этой неделе Укрзализныця заявила, что с 11 ноября 2012 меняет график курсирования фирменных дневных двухэтажных скоростных поездов Интерсити (Skoda). А Министерство инфраструктуры предлагает обязать пассажиров предъявлять документы, удостоверяющие личность, при посадке в поезд, а не при покупке билетов. Так что на железной дороге грядут перемены.

Под конец стоит сказать о появившемся в СМИ сообщении, что Лакшми Миттал настроился на распродажу своих активов, среди которых "Криворожсталь". Все якобы происходит на фоне падения прибыли на рынке металла. Хотя, относительно «Криворожстали» есть и другие мнения. Ринат Ахметов уже давно приглядывается в этому активу (в 2004 году победителем первого конкурса по продаже "Криворожстали" был консорциум «Инвестиционно-металлургический союз» Рината Ахметова и Виктора Пинчука. После суд аннулировал это решение, на повторном конкурсе победетелем был признан "АрселорМиттал"). А на индийского инвестора, как известно, давление оказывается со времен прихода к власти регионалов: то инвестобязательства не выполняются, то с зарплатами не все в порядке на предприятии. Видно, «дожали»…

Между тем, эксперты полагают, что продажа «АрселорМиттал Кривой Рог» маловероятна - Лакшми Миттал уже пережил кризис 2008-2010 годов, и его запас прочности весьма велик для того, чтобы справляться с новыми трудностями...

Нана Черная (УНИАН)