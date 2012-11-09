Янукович дал интервью кипрской газете: МВФ, Россия, интерес к Евразийскому Союзу

Украина является надежным партнером МВФ, и настроена продолжить с ним сотрудничество - Янукович

Украина является надежным партнером Международного валютного фонда, и настроена продолжить с ним взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос».

«Наша страна является надежным партнером МВФ, своевременно возвращает займы и настроена на последующее эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с Фондом», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является одним из приоритетов деятельности украинской власти.

«Прежде всего, сотрудничество с МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов и свидетельством того, что экономическая политика страны направлена на создание благоприятного климата для бизнеса. Во-вторых, сотрудничество с Фондом позволяет Украине получать кредитные ресурсы для мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в государстве», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что средства, которые предоставляет МВФ, значительно дешевле финансовых ресурсов, предлагаемых на рынках.

«Кредитование Украины Фондом также сопровождается выполнением нашим государством мероприятий по реформированию экономики. Эти мероприятия направлены на стабилизацию государственных финансов путем постепенного сокращения дефицита бюджета и обеспечения сбалансированности Пенсионного фонда. Мы максимально сократили непродуктивные расходы бюджета и естественных монополий», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает на то, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом, срок действия которой истекает в декабре 2012 году, будет продлена на 2013 год.

После принятия программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 г. был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности - относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в сентябре 2012 г. заявлял, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет содействовать развитию национальной экономики.

4 октября первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что власть Украины намерена выполнить требования МВФ о приведении тарифов на газ для населения к экономически обоснованным. При этом он добавил, что пока еще не понятен способ и сроки реализации этих намерений.

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Украина продолжает вести сложные переговоры с Россией относительно изменения формулы цены на газ

Украина продолжает вести сложные переговоры с Российской Федерацией по поводу изменения формулы ценообразования газа, который НАК «Нафтогаз Украины» закупает у «Газпрома», заявил Президент Украины Виктор Янукович.

При этом он отметил, что Украина обеспечивает эффективный и стабильный транзит российского газа в страны Евросоюза.

«Сегодня Украина продолжает выполнять в полном объеме действующие договоренности и обеспечивает эффективный и стабильный транзит в страны ЕС. В то же время, мы проводим сложные переговоры с нашими российскими партнерами относительно изменения формулы ценообразования в контракте», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 доллара.

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Динамика развития Евразийского Союза вызывает интерес

Динамика развития Евразийского Союза вызывает интерес, но оценку его деятельности давать еще рано, считает Виктор Янукович.

«Сегодня еще рано давать оценки деятельности Евразийского Союза и сравнивать его с ЕС. Это объединение находится на начальной стадии формирования, но динамика его развития вызывает заинтересованность», - отметил В.Янукович.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с Евразийским Союзом исходя из своих экономических интересов.

«Что касается отношений Украины с Евразийским Союзом, то в этом вопросе мы исходим из экономических интересов нашего государства. Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, которые будут способствовать развитию экономики нашей страны», - заявил В.Янукович.

Справка УНИАН. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.

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