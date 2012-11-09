Анонс на 12 ноября

* Состоится Всеукраинский форум «Национальная система безопасности дорожного движения. Пути реформирования», который даст старт Всеукраинской неделе безопасности дорожного движения - 2012. В рамках Форума компетентные участники от центральных органов исполнительной власти, бизнесорганизаций и экспертного сообщества обсудят меры, которые предпринимаются и которые следует предпринять для эффективного решения проблемы - уменьшения количества ДТП. Неделя безопасности дорожного движения (12-18 ноября) пройдет под лозунгом: «Безопасность на дорогах зависит от каждого». Завершится Неделя безопасности дорожного движения мероприятиями, приуроченными к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

* Пресс-конференция на тему: «Новые правила расчетов тарифов ЖКХ на тепло и воду. Как считают стоимость со 2-го ноября? ». Участники: разработчик методик, директор стратегического планирования и развития Нацкомуслуг Дмитрий Арлачов, первый заместитель генерального директора ОАО «АК «Киевводоканал» по экономике и финансам Анна Цыганок.

* Состоится встреча Председателя Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко и основателя компании «Research & Branding Group» Евгения Копатько с представителями СМИ на тему: «Исследование качества инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в Украине».

* 13-30 - в УНИАН состоится состоится пресс-конференция на тему: «Судьи и их решения в схеме захвата ЗАО «Житомирські ласощі». Участники: Андрей Семидидько, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Юрий Лещинский, инвестор, совладелец ЗАО «Житомирські ласощі» (по скайпу из Вашингтона), Наталья Мельник, юрист, представитель кампании «Дельта Кэпитал С.А.», Ольга Кропивницкая, акционер ЗАО «Житомирські ласощі», Олег Коляда, представитель кампании «Дельта Кэпитал С.А.», совладельца ЗАО «Житомирські ласощі». Участники расскажут о ситуации, сложившейся вокруг ЗАО «Житомирські ласощі». Юристы раскроют юридическую схему захвата предприятия, назовут фамилии судей и перечень судейских решений, которые привели к получению контроля над ЗАО «Житомирські ласощі» организованной группой лиц. Будут анонсированы мероприятия, которые планируется провести, для восстановления прав собственности американских инвесторов на ЗАО «Житомирські ласощі» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция начальника Главного управления культуры КГГА Светланы Зориной на тему: «Главная Новогодняя елка страны - 2013».

* Завершится аккредитация на пресс-конференцию министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, которая состоится в рамках открытия Международного форума «GREEN MIND». Организатор форума - Торгово-промышленная палата Украины при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Национальная академия наук Украины. Формат Форума предполагает проведение двух основных мероприятий: Международной конференции "Экологические инновации, технологии и инвестиции" и Международной выставки "GREEN MIND", на которой планируется представить новейшие отечественные и иностранные научно-технические разработки, производственный опыт товаропроизводителей и опыт в сфере услуг по внедрению технологий более чистого производства.

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