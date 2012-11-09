Азаров и Медведев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
20:08, 09 ноября 2012Разное
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Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев сегодня в ходе телефонного разговора обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Также, говорится в сообщении, премьеры договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества и торговли.
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось провести очередное заседание Межправкомитета по экономическому сотрудничеству в октябре-ноябре 2013 г.
Последнее заседание этого комитета проходило в июне 2012 г. в Киеве.
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