Азаров и Медведев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев сегодня в ходе телефонного разговора обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Также, говорится в сообщении, премьеры договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества и торговли.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось провести очередное заседание Межправкомитета по экономическому сотрудничеству в октябре-ноябре 2013 г.

Последнее заседание этого комитета проходило в июне 2012 г. в Киеве.