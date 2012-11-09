ТОП-10 (9 ноября)

Активы украинских банков выросли до 1,124 трлн грн

Россия заманивает Украину в ТС ценой газа по 160 долл.

Немецкая RWE в течение полугода может поставить в Украину до 5 млрд куб. м газа

Львовский суд арестовал активы компании IDS Borjomi

Нацбанк рекомендует Кабмину прислушаться к рекомендациям МВФ

Доллар на межбанке пытается уйти гораздо дальше границы 8,20 грн/долл.

Общий объем инвестиций нацпроекта “Технополис” составит 10,3-12,6 млрд грн

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило 1,797 млрд долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре выросло до 2,169 млрд долл.

Денежная масса в Украине сократилась до 727 млрд грн, монетарная база - до 245,6 млрд грн

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Активы украинских банков выросли до 1,124 трлн грн

Активы украинских банков в октябре 2012 г. выросли на 0,3%, с начала года - на 6,1%, - до 1,124 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце выросли на 0,3%, в январе-октябре - на 4,6% - до 1,269 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 64,9%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках — 5,7%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,9%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 6,4%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,03% - до 954,2 млрд грн, из которых средства физлиц составили 351,2 млрд грн, или 36,8%, средства субъектов хозяйствования — 182,8 млрд грн, или 19,2%, межбанковские кредиты и депозиты — 136,4 млрд грн, или 14,3%.

Капитал банков вырос на 1,6% - до 169,9 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 0,7% и на 1 ноября т.г. составил 174,5 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Россия заманивает Украину в ТС ценой газа по 160 долл.

Москва. В случае вступления Украины в Таможенный союз цена на энергоносители для нашей страны будет снижена до уровня внутрироссийской.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, отвечая на вопрос, было ли сделано Украине предложение, что в случае вступления в ТС она получит газ по 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

“Это не является чем-то новым. В рамках Таможенного союза отменены экспортные пошлины. Соответственно, цена на газ с нюансами на нефтепродукты для стран Таможенного союза гораздо ниже. Это не будет какой-то специальной скидкой для Украины, это объективный факт членства в Таможенном союзе”, - сказал М.Евдокимов.

Он подчеркнул, что для любого экономического оператора, действующего в Таможенном союзе, условия и требования одинаковы.

“Невозможно, чтобы в Таможенном союзе одно предприятие покупало газ по одной цене, а другое - по другой. Так не бывает”, - сказал он.

М.Евдокимов подчеркнул, что любое государство, присоединившись к ТС, получит такие же условия, какие имеют казахстанские, российские и белорусские предприятия.

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ, считая ее завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла: в первом квартале 2012 г. - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.

В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

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Немецкая RWE в течение полугода может поставить в Украину до 5 млрд куб. м газа

Варшава. Немецкий трейдер RWE Supply & Trading в ближайшие шесть месяцев может поставить в Украину через Польщу до 5 млрд кубометров газа, сообщила польская Gazeta Wyborcza (GW) в пятницу.

"Немецкий концерн подтвердил GW, что подписал рамочное соглашение на поставку в Украину до 5 млрд кубометров газа до мая 2013 года. Позже контракт может быть продлен", - отмечает газета.

По ее данным, RWE, которая начала поставки топлива в Украину через польскую газотранспортную систему, с ноября текущего года до января 2013 года должна поставить украинскому "Нафтогазу" до 56 млн кубометров газа.

Газета также написала со ссылкой на российский портал РБК, что Украина будет покупать газ RWE за 360-390 долларов за тысячу кубометров. При этом российский газ по прямому контракту с "Газпромом" в 4-м квартале обходится Украине в 432 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

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Львовский суд арестовал активы компании IDS Borjomi

Львовский суд арестовал активы компании IDS Borjomi, владеющей такими известными марками как "Боржоми", "Миргородская", "Моршинская" и "Трускавецкая". Основанием для ареста акций крупнейшего в СНГ производителя минеральных вод стали действия правоохранительных органов РФ, открывших уголовное дело в отношении опального российского олигарха Бориса Березовского, которого связывают с компанией.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Украина» Сыховский районный суд Львова арестовал все украинские активы IDS Borjomi. В постановлении от 6 ноября N1319/10653 (копия имеется в распоряжении "Ъ") предписывается наложить арест и запретить продажу активов и недвижимости, "которые фактически принадлежат обвиняемому Борису Березовскому и находятся на территории Украины". В начале октября в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесмена, Басманный суд Москвы наложил арест на Липецкий и Костромской заводы IDS Borjomi.

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области. В документе говорится о нескольких фондах, через которые Б.Березовский "в период 2002-2005 годов передал через четыре оффшорные компании и один трастовый фонд сумму в размере 320 млн долларов, которые впоследствии были вложены в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. и инвестированы в активы по розливу минеральных вод на территории Украины".

В Украине находится четыре из восьми заводов группы - Моршинский, Миргородский и Трускавецкий заводы минеральных вод и компания "Нова.Ком".

Постановление содержит также полное описание недвижимого имущества IDS Borjomi, в том числе котельные, скважины и купажное оборудование. Участники рынка оценивают оборот IDS в 200-250 млн. долл. Компания принадлежит фонду VDP (87,34% акций; его активы находятся под управлением Salford), а также ряду топ-менеджеров.

Также по инфрмации издания, 8 ноября были арестованы счета Миргородского завода минеральных вод. Работа предприятия будет остановлена в ближайшее время — как только закончатся запасы сырья, рассказал "Ъ" гендиректор IDS Group Ukraine Марко Ткачук. "Судя по решению суда, в ближайшие дни будут также арестованы счета Моршинского завода, который пока работает в прежнем режиме", - добавил он. По оценкам гендиректора розничной сети Novus Игоря Ланды, в случае остановки предприятий запасов дистрибутора хватит на 7-10 дней, после чего продукция компании может исчезнуть с прилавков магазинов.

Член совета директоров IDS Group Ukraine Николай Кмить рассказал, что решение суда - не первое действие украинских властей, направленное против компании. По его словам, на прошлой неделе МВД возбудило уголовные дела против гендиректоров Моршинского и Миргородского заводов - Валерия Жовнира и Валерия Сенько. "Сегодня милиция проводила обыски в квартирах гендиректора и главного бухгалтера Миргородского завода - их обвиняют в том, что они неправильно формировали ценовую политику компании, и грозят уголовной ответственностью", - сообщил Н.Кмить.

Н.Кмить также заявил, что "Б.Березовский никогда не владел акциями IDS, а всего лишь был партнером покойного основателя компании Borjomi Бадри Патаркацишвили по ряду сделок, действительно инвестировал средства в Borjomi, но никогда не владел долей в капитале".

В Salford от официальных комментариев отказались. Источник "Ъ" в фонде подтвердил, что "Б.Березовский не владел акциями IDS Borjomi и отказался от своих притязаний на этот актив после проигрыша в Высоком суде Лондона Роману Абрамовичу, отозвав все иски, в том числе к Salford и наследникам Б.Патаркацишвили". Вчера Б.Березовский был недоступен для комментариев.

И в Salford, и в IDS Borjomi считают, что действия российских и украинских правоохранительных органов связаны с текущей продажей IDS Borjomi. Как сообщалось, в конце октября Salford завершил тендер по продаже 100% акций IDS Borjomi, на которые претендовали минимум шесть российских и международных инвестиционных фондов: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близкий к "Альфа-Групп", а также один из фондов, близких к президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову. По информации, полученной от претендентов, сумма сделки по покупке 100% IDS Borjomi может составить 350-400 млн. долл. "Портфельный инвестор скорее всего перепродаст акции стратегическому — к примеру, Nestle, Coca-Cola или PepsiCo, которые претендовали на IDS несколько лет назад", - отмечает один из участников рынка.

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Нацбанк рекомендует Кабмину прислушаться к рекомендациям МВФ

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правительству прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) для возобновления программы «стенд-бай».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора по итогам заседания Совета НБУ, которое состоялось 8 ноября т.г.

«Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров Украины:

содействовать возобновлению программы "стенд-бай" с Международным валютным фондом...; принять меры по немедленному устранению макроэкономических диспропорций, возникающих вследствие сохранения отдельных административно-регулируемых цен и тарифов на экономически необоснованном уровне», - говорится в сообщении.

Совет также рекомендует способствовать привлечению средств других глобальных институтов, таких как Всемирный банк, ЕС.

При разработке проекта государственного бюджета на 2013 год Совет НБУ рекомендует правительству учесть необходимость использования обоснованных прогнозных макроэкономических показателей и обеспечить низкий уровень его дефицита. А для диверсификации источников финансирования дефицита бюджета предлагается более активно использовать выпуск государственных казначейских обязательств для населения.

Совет НБУ считает целесообразной переориентацию программ бюджетной поддержки приоритетных отраслей на преимущественное использование механизма частичной компенсации процентных ставок из бюджета. Также рекомендуется минимизировать такие формы поддержки, как безвозвратная финансовая помощь (субсидии и т.д.), бюджетное кредитование и государственные гарантии.

Также в Совете Нацбанка считают, что нужно усилить инвестиционную направленность госбюджета.

Напомним, техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) 2 ноября завершила работу в Украине. Детальной информации об итогах визита в представительстве не предоставили. В ходе визита планировалось рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни.

Ранее украинские власти заявляли, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Доллар на межбанке пытается уйти гораздо дальше границы 8,20 грн/долл.

В пятницу, 9 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2030/8,2100, к 12:00 цены выросли 8,2250/8,2400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,2100/8,2200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2603, к 12:00 цены поднялись до 0,2608/12. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,5599 (-0,0026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2705/1,2790. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4525/10,4655, к 12:00 цены ушли вверх 10,4800/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,4325/10,4515.

Последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,21 грн/долл. три года назад. Так 5 ноября 2009 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли - 8,2315/8,2535 грн/долл.

Рынок евро-гривня в этот день открылся следующими индикативными котировками – 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились 12,0980/12,1320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню – 12,0730/12,1140.

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Общий объем инвестиций нацпроекта “Технополис” составит 10,3-12,6 млрд грн

Кабинет министров утвердил предварительное технико-экономическое обоснование национального проекта “Технополис”, одной из составляющих которого является создание инновационного парка BIONIC Hill в Киеве, с общим объемом инвестиций на их реализацию в сумме 10,3-12,6 млрд грн (из них 6,23 млрд грн – на проект BIONIC Hill).

Соответствующее постановление №1014 от 31 октября размещено на сайте правительства.

В проекте “Технополис”, который будет реализоваться для создания инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий и его составляющих, приоритетными отраслями, согласно постановлению, определены: информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, энергосбережение и энергоэффективность, нанотехнологии, аэрокосмическая индустрия, микроэлектроника.

Приоритетные города для реализации составляющих: Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Донецк.

Общая площадь строительства под проект - 1,6-2 млн кв. м, из них на проект BIONIC Hill - 950 тыс. кв. м.

Реализация нацпроекта “Технополис”, согласно документу, будет осуществляться за счет средств частных инвесторов и/или государственных предприятий, которые относятся к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Государственная поддержка проекта “Технополис” предоставляется в форме: предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным для реализации проекта “Технополис”; компенсации процентов по кредитам; финансирования реализации проекта за счет средств государственного и местных бюджетов путем предоставления кредитов, займов и инвестиций, а также средств, полученных для пополнения уставного капитала государственного предприятия, которое относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как сообщал УНИАН, проект BIONIC Hill был представлен на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors, который прошел в столице 19-20 апреля.

20 апреля КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка BIONIC Hill.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года.

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Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило 1,797 млрд долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в октябре составило 1,797 млрд долл. (в сентябре т.г. отрицательное сальдо составило 1,511 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ продал на межбанке 695 млн долл. США, 535 млн евро и 95 млн фунтов стерлингов, 669 швейцарских франков.

Регулятор пополнил резервы за счет покупки 460 млн долл. США.

По данным Нацбанка, банковские валютные вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) выросли на 616,1 млн долл. и на 1 ноября 2012 года составили 21,742 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре выросло до 2,169 млрд долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре, по сравнению с сентябрем т.г., увеличилось на 20% - до 2,169 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после более чем года введения «паспортизации» валютообменных операций.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,171 млрд долл., продали - на 3,340 млрд долл., и таким образом, сальдо составило 2,169 млрд долл.

Для сравнения, отрицательное сальдо на наличном рынке в сентябре т.г. составило 1,802 млрд долл., в августе - 722,8 млн долл., июле - 810,4 млн долл., июне - 740,6 млн долл., мае - 526,8 млн долл., в апреле - 209 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в январе - 556,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Денежная масса в Украине сократилась до 727 млрд грн, монетарная база - до 245,6 млрд грн

В Украине денежная масса в октябре сократилась на 0,7% (с начала года увеличилась – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарная база сократилась на 0,9% (с начала года выросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в октябре фактически оставался на уровне сентября (с начала т.г. увеличился на 8,2%) и составил 529,460 млрд грн. В том числе, депозиты в национальной валюте сократились на 1,6% - до 295,925 млрд грн, в иностранной валюте - увеличились на 2,2% - до 233,535 млрд грн.

Депозиты физических лиц увеличились на 0,4% (с начала года – на 14,5%) – до 351,936 млрд грн. Депозиты юридических лиц сократились на 0,8% (с начала года сократились на 2,3%) – до 177,523 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений увеличился на 0,7% (с начала года – на 1,9%) – до 808,235 млрд грн.

Объем наличности вне банков сократился на 0,5% (с начала года увеличился на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец прошлого месяца составил 24,145 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял 20,1 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 6,6 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец сентября составил 1,8 млрд грн.

В прошлом месяце объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков составил 19,8 млрд грн (с начала года – 74,5 млрд грн), мобилизационных операций – 16,3 млн грн (с начала года – 16,3 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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