Украинские врачи советуют Тимошенко прекратить голодовку

10 ноября специалистами ЦКБ «Укрзализницы» (г. Харьков) и областного управления здравоохранения был проведен комиссионный медицинский осмотр экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«По результатам медосмотра врачами были предоставлены соответствующие рекомендации относительно дальнейшего медицинского сопровождения осужденной и в очередной раз предложено ей отказаться от голодовки», - сообщили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.