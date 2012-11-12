ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Украинцы побили рекорд по скупке долларов в октябре», в котором пишет: по данным НБУ, общий объем валюты, купленной банками у населения, в октябре составил 1,17 млрд. долларов, в то время как в обратном направлении ушло 3,34 млрд. долларов…

http://delo.ua/finance/ukraincy-pobili-rekord-po-skupke-dollarov-v-oktjabre-189656/

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Также «Дело» публикует материал «Иностранцев ограничили в использовании валюты в Украине», в котором пишет: Национальный банк пересмотрел порядок иностранного инвестирования, лишив иностранных инвесторов права зачислять ввезенную наличную валюту на инвестиционные счета…

http://delo.ua/finance/inostrancev-ogranichili-v-ispolzovanii-valjuty-v-ukraine-189590/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «От «Газпрома» отошли на 5 млрд кубометров» пишет: Украина закупит у немецкой RWE 5 млрд кубометров газа уже до мая следующего года. В Минэнерго рассчитывают довести в следующем году объем закупок топлива у компании до 8 млрд кубометров, заменив им российский газ, который обходится на 20% дороже. В "Газпроме" в ответ заявляют, что могут оспорить сокращение закупок в судебном порядке. Но эксперты считают, что юридических оснований для этого нет…

http://kommersant.ua/doc/2065120

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Состав прибыл» пишет: Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Верховную Раду. В субботу Центризбирком огласил результаты выборов по партийным спискам, а вчера подвел итоги по мажоритарным округам. Как и предсказывали большинство экспертов, численного преимущества не оказалось ни у провластных политических сил, ни у оппозиционных. В пяти округах, где установить результаты оказалось невозможно, Верховная Рада назначит перевыборы на март, обещают в Партии регионов…

http://kommersant.ua/doc/2064951

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Издание «Сегодня» в публикации «Европа давит на «Газпром» с помощью Украины - эксперт» пишет: контракт на закупку реверсного газа мог быть заключен в рамках газовой «войны» ЕС и России…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Evropa-davit-na-Gazprom-s-pomoshchyu-Ukrainy-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «Зарплаты в Украине пока расти не будут» пишет: зарплату повышают только ключевым и узким специалистам…

http://www.segodnya.ua/life/work/Zarplaty-v-Ukraine-poka-rasti-ne-budut.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Баланс недели: конец кипрскому оффшору, резервы НБУ тают, страна катится в рецессию под рост цен на алкоголь» подает обзор главных событий прошедшей недели…

http://economics.unian.net/rus/detail/146373

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Чиновникам разрешили принимать в дар оружие, алкоголь и продукты» пишет: из черного списка презентов, запрещенных госслужащим, изъяты ряд категорий подношений…

http://izvestia.ru/news/539375

(УНИАН)