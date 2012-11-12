Анонс на 13 ноября

* Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, которая состоится в рамках открытия Международного форума «GREEN MIND». Организатор форума - Торгово-промышленная палата Украины при поддержке Минэкологии и природных ресурсов Украины и НАНУ. Формат Форума предполагает проведение двух основных мероприятий: Международной конференции "Экологические инновации, технологии и инвестиции" и Международной выставки "GREEN MIND", на которой планируется представить новейшие отечественные и иностранные научно-технические разработки, производственный опыт товаропроизводителей и опыт в сфере услуг по внедрению технологий более чистого производства.

* Съезд «Союза экологических аудиторов Украины».

* Пресс-конференция на тему: "Антирекорды качества нефтепродуктов в Украине: причины проблем и пути их решения". Участники: руководитель автомобильного социального портала AutoVisio Виталий Чеховский; директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

* Круглый стол на тему: «Made in Kyiv: от аутсорсинга до собственному продукту», который состоится в рамках инновационного форума Kyiv City Open Doors. Участники: зам.председателя КГГА Руслан Крамаренко, основатель компаний «Инком» и «Датагруп» Александр Кардаков, вице-президент инновационного парка Bionic Hill Виктор Галасюк, представители ведущих бизнес-инкубаторов и авторы наиболее успешных украинских стартапов. Во время круглого стола будет представлена модель развития ИТ-кластера в Киеве.

* В г. Ирпень Киевской области директор Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Беларуси и Молдове Джед Бартон примет участие в заключительной конференции проекта USAID "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность" (ЛИНК). Участники: представители городов- и регионов-партнеров проекта, а также украинские и международные эксперты. Цель: обсуждение достижений USAID ЛИНК, уроки и следующие шаги, обмен опытом, приобретенным партнерами протяжении проекта.

* Состоится пресс-конференция с панельной дискуссией по обсуждению законодательных инициатив по регулированию украинского фармацевтического рынка на тему: "Угроза дефицита и роста цен на лекарственные средства на рынке Украины в 2013 году". Участники: исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPМ) в Украине Владимир Игнатов; руководитель аналитического департамента МОРИОН (негативное влияние законодательных инициатив на конечного потребителя) Олег Добранчук; адвокат, управляющий партнер Danevych law firm, сопредседатель Комитета здравоохранения Американской торговой палаты в Украине, член Координационного совета по регуляторным вопросам фармацевтического сектора отрасли здравоохранения МОЗ Украины Борис Даневич.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с работой «Правительственного контактного центра».

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция всемирно известного шеф-повара, обладателя титула «World Master Chef» Эктора Хименеса-Браво на тему: "Натуральные приправы как важнейшая составляющая здорового питания". Темы: Как натуральность может стать стилем жизни каждого украинца; Презентация авторской серии натуральных приправ. Увлекаясь Украиной и ее кулинарными традициями, шеф-повар международного уровня Эктор Хименес-Браво поделится эксклюзивными рецептами для новой украинской кухни, которые расширят гастрономические горизонты украинцев, в частности для празднования Рождества и Нового Года (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 400 75 00.

* Пресс-конференция по поводу презентации выхода на рынок Украины всемирно известной американской компании "Manna Tech". Участники: Сэм Кастер, соучредитель компании «MannaTech»; Колин Морган-Джонс, директор европейского региона, Олег Швец, диетолог, директор Украинского научно-исследовательского института питания, Сергей Гордиенко, эксперт-аналитик Министерства здравоохранения Украины; Виктор Туманов, ректор Киевского медицинского университета, Виктория Мельник, руководитель проекта Маннатек в Украине, Александр Корман, региональный директор Маннатек, Украина; Инна Ситникова, пиар-менеджер.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Контрабанда самолетов для чартеров украинских VIP-персон: "черная" бизнес-схема или экономическая диверсия таможенников?". Кто и где закупает самолеты для чартерных перелетов украинских VIP-персон? Как работают такие предприятия? По каким правилам самолеты проходят таможенный контроль, какие документы предоставляют компании и кто определяет стоимость таможенных платежей? В Украине действительно имеет место самолетоконтрабанда пассажирских реактивных самолетов или таможенники под прикрытием закона занимаются экономическими диверсиями? Во время пресс-конференции с участием генерального директора ООО «ИстКлиппер» Владимира Бориса речь пойдет о реальных событиях, связанных с громким скандалом на Запорожской таможне. Будет полностью воспроизведена ситуация, названы имена причастных лиц и представлены подтверждающие документы.

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