ТОП-10 (12 ноября)

Экологи требуют от СНБО взять под контроль энергостратегию Украины

Проверять паспорта у пассажиров предлагают и при покупке билета, и посадке в поезд

Инвесторы опасаются возможной рецессии в США - эксперты

Акцизы на нефтепродукты во второй декаде ноября останутся на базовом уровне

«Киевхлеб» поднял цены на хлеб «Украинский столичный подовый» и нарезной батон

Госналогслужба ожидает рост платежей в бюджет

ВР 20 ноября может изменить Налоговый кодекс

Украинский угледобытчик Coal Energy намерен реинвестировать прибыль 2012 ФГ

Лукашенко допускает продажу миноритарного пакета акций «Беларуськалия» за 36 млрд долл.

ЕС приостанавливает Директиву о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2

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Экологи требуют от СНБО взять под контроль энергостратегию Украины

Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с требованием взять под контроль доработку проекта обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

Как сообщили УНИАН в НЭЦУ, в открытом письме на имя секретаря СНБО отмечается, что проект обновленной Энергетической стратегии не учитывает современных вызовов энергетической и национальной безопасности Украины, поскольку концентрируется преимущественно на увеличении добычи и потребления ископаемых топливно-энергетических ресурсов.

В обращении отмечается, что заложенные в стратегии цели сдерживают развитие сектора возобновляемой энергетики и энергосбережения, имеющих высокий потенциал привлекать иностранные инвестиции, но в то же время ведут к невыполнению международных обязательств Украины.

“Установленная в проекте Энергостратегии цель по возобновляемой энергетике в 4,6% в производстве электроэнергии до 2030 года не отвечает современным тенденциям развитых стран мира и спровоцирует отставание инновационных технологий в Украине, - убежден эксперт по энергетической политике НЭЦУ Артур Денисенко. - Это ухудшит состояние энергетической и национальной безопасности Украины».

В письме объясняется, почему в Энергостратегию необходимо включить более амбициозные цели и ряд мероприятий, которые позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов и энергоемкость украинской экономики. Также обосновывается потребность внедрять возобновляемые источники энергии и меры по энергосбережению, чтобы снизить зависимость от внешних поставок энергоресурсов и уменьшить нагрузку на окружающую природную среду, подчеркивается в сообщении.

НЭЦУ также предлагает создать по инициативе Президента Украины и СНБО экспертную группу с широким привлечением общественности и задействовать ее в процессе доработки обновленной Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года.

На несогласованности, недостатки и слишком оптимистичные прогнозы экономического роста, которые заложены в проекте Энергостратегии, уже обращали внимание государственные регулирующие органы, экспертное содружество, аналитические центры и дипломатические миссии в Украине, напомнили в НЭЦУ.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Европейско-Украинское энергетическое агентство, Европейская комиссия, Государственный департамент США и Всемирный банк направляли в Минэнерго свои замечания к этому проекту.

Справка УНИАН. 12 июня Министерство энергетики и угольной промышленности презентовало проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 г., согласно которому Украина рассчитывает до 2030 года увеличить производство электроэнергии на 45,44%, - до 282 млрд кВт/ч по сравнению с 2011 годом.

25 июня Минэнергоугля приняло проект за основу.

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Проверять паспорта у пассажиров предлагают и при покупке билета, и посадке в поезд

Министерство инфраструктуры Украины предлагает изменить порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом и проверять паспорта и при покупке билетов и при посадке в поезд.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, ведомство вносит соответствующие изменения в проекты постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» и приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» относительно внедрения именных и электронных проездных документов.

Напомним, ранее Мининфраструктуры предлагало обязать пассажиров предъявлять документы, удостоверяющие личность, при посадке в поезд, а не при покупке билетов.

С 1 января 2013 года оформление проездных документов на пассажирский поезд в кассах будет осуществляться по предоставлению паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (временного удостоверения гражданина Украины, паспорта для выезда за границу, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка, проездной документ ребенка, свидетельства о рождении ребенка, военного билета, удостоверения водителя, студенческого билета и т.д.).

Таким образом, с нового года железнодорожный билет будет содержать фамилию и имя пассажира.

При оформлении проездных документов через электронные каналы самообслуживания, в том числе посредством сети Интернет, вносится фамилия и имя лица, которое планирует осуществлять поездку, и отмечается лицо, осуществляющее оформление и оплату платежной картой проездного документа.

В проездных документах на проезд в региональных поездах и билетах на проезд в поездах пригородного сообщения фамилия и имя лица не указываются.

Обновленные проекты постановления «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» и приказа «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» размещены на сайте Мининфраструктуры.

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Инвесторы опасаются возможной рецессии в США - эксперты

Инвесторы опасаются, что бюджетный кризис в США может в конечном итоге ввергнуть страну в рецессию.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, «переизбрание Барака Обамы на пост президента США, при сохранении расстановки сил в Конгрессе, заставило рынки опасаться, что компромисс в вопросе о преодолении "бюджетный обрыва" - автоматического сокращения расходов американского бюджета и налоговых льгот на 607 млрд долл. (почти 4% ВВП) с 1 января 2013 года - так и не будет достигнут в срок».

Как отмечают аналитики, сводный индекс Европы Stoxx-600 в пятницу, 9 ноября, потерял 0,11%, а по итогам прошлой недели его падение составило 1,7%. Украинский UX в пятницу снизился на 1,15%, а за неделю его падение составило 3%.

По прогнозам аналитиков, «украинские акции, несмотря на их существенную перепроданность, будут следовать за мировыми рынками, которые сейчас находятся в фазе снижения. Негатива для UX добавляют выборы и неутихающее девальвационное давление на гривню, которое в октябре усилилось (выросло сальдо скупки валюты населением), однако в ноябре – декабре должно пойти на спад».

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Акцизы на нефтепродукты во второй декаде ноября останутся на базовом уровне

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не проводило расчета на ставки акцизного налога на вторую декаду ноября, оставив их на базовом уровне.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, среднее значение котировок нефти сорта Brent за предыдущую декаду (первую декаду ноября) составило 107,98 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно корректировки ставок акцизного налога действует с 27 мая 2012 года.

Справка УНИАН. Корректирующая сумма к ставкам акцизного сбора не применяется в случае средней биржевой цены нефти в пределах 105-125 долл. за баррель.

Базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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«Киевхлеб» поднял цены на хлеб «Украинский столичный подовый» и нарезной батон

Один из крупнейших столичных производителей хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО «Киевхлеб» подняло цены на 2 вида своей продукции - хлеб "Украинский столовый подовый" и "Батон нарезной киевский, высший сорт", - сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН представитель пресс-службы компании.

Как подчеркнули в пресс-службе, данные 2 вида хлеба, по определению “Киевхлеба”, не входят в категорию социальных и производятся по более сложной рецептуре. При этом, отметила собеседница УНИАН, цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.

Как сообщал в начале ноября УНИАН, по словам гендиректора ОАО «Киевхлеб» Владимира Череды, социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать. Он отметил, что предприятия компании сегодня производят около 100 тонн «социального» хлеба в сутки, что больше чем в любом другом регионе Украины.

Позже начальник Управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский заявил, что городские власти не видят оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в столице.

Напомним, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20% для того, чтобы хлебопекарная отрасль Украины была рентабельной.

Вместе с тем в Министерстве аграрной политики и продовольствия заверяют, что оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодняшний день нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.

Справка УНИАН. ПАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 17 хлебопекарных предприятий (9 – в Киеве и 8 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

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Госналогслужба ожидает рост платежей в бюджет

Государственная налоговая служба по итогам 2012 года ожидает увеличение объема платежей в бюджет на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНС Александр Клименко во время пресс-конференции.

«Мы ожидаем увеличения отчислений в бюджет на уровне 5-6% больше, чем в прошлом году. В абсолютных цифрах это почти 12 млрд грн», - заявил А.Клименко

По его словам, текущие показатели платежей превышают прошлогодние на 5-7%. «Благодаря внедренным сервисам и системам нам удается выполнить поставленные задания по наполнению бюджета и сохранить тенденцию к росту», - сказал глава Госналогслужбы.

Как сообщал УНИАН, Госналогслужба в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 100,3%. Кроме того, с начала года ГНС увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

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ВР 20 ноября может изменить Налоговый кодекс

Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко предположил, что 20 ноября Верховная Рада может рассмотреть и принять законопроекты №11284 и 11285 об упрощении налогообложения расчетных операций и операций с ценными бумагами, деривативами, а также упрощения администрирования акцизных и ряда других налогов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Клименко заявил на пресс-конференции.

«Относительно рынка ценных бумаг – я не разделяю пессимизма по поводу возможности непринятия изменений в Налоговый кодекс. Я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы все законопроекты были проголосованы еще в этом году – возможно, 20 ноября. У меня нет сомнений, что так и будет и система заработает», - сказал А.Клименко.

По его словам, рынок ценных бумаг требует изменений. «Те изменения, которые предложила Госналогслужба, – системные, своевременные, и профессиональные. Предложенные изменения уже проголосовали бы, просто до них не дошли руки. Сейчас законопроекты стоят на рассмотрении", - сказал глава ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, законопроекты 11284 и 11285 были поданы Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады Украины в октябре 2012 года. Законопроект №11285 предполагает внести изменения в систему налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, кроме операций с корпоративными правами, что должно привести к уменьшению объема незаконных операций с ценными бумагами на рынке. Ставки налога по операциям отчуждения ценных бумаг и операций с деривативами предлагается установить следующие: 0% от суммы операции по продаже ценных бумаг на фондовом рынке и от операций с деривативами, 0,1% от суммы продажи вне фондовой биржи ценных бумаг, находящихся в биржевом реестре, 3% от суммы продажи ценных бумаг вне фондовой биржи, которые не находятся в биржевом реестре, и 5 не облагаемых доходов граждан (85 грн) за заключенный дериватив (контракт) вне фондовой биржи.

Вводятся также изменения в систему упрощенного налогообложения: отменяется ограничение по количеству наемных работников для 5-й и 6-й групп плательщиков единого налога; снижается ставка единого налога для 5-й и 6-й групп с 7% и 10% до 5% и 7% соответственно; вводится электронная форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения. Документ предусматривает введение штрафа в случае выявления фальсификата подакцизной продукции у субъекта хозяйствования в размере 200% от стоимости товара, но не меньше чем 10 минимальных заработных плат (на сегодня это 11,18 тыс. грн).

Законопроект №11284 предполагает изменения в ряд законов “О внешнеэкономической деятельности», «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», «Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О государственном регулировании производства и оборота этилового, коньячного спирта, алкогольных напитков и табачных изделий», а также Бюджетного кодекса Украины.

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Украинский угледобытчик Coal Energy намерен реинвестировать прибыль 2012 ФГ

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy (СЕ) не планирует выплачивать дивиденды с полученной в 2012 финансовом году (ФГ) чистой прибыли размером почти 40 млн долларов, а намерен направить ее на инвестиции в свое дальнейшее развитие.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава отдела по связям с инвесторами Coal Energy Александр Крук в понедельник.

"Выплата дивидендов не планируется. Прибыль будет реинвестирована", - сказал он, комментируя запланированное на 12 декабря собрание акционеров CЕ.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, которым располагает УНИАН, акционеры кроме утверждения стандартных отчетов планируют назначить нового аудитора, предоставив ему мандат до следующего собрания в 2016 году.

Новым аудитором станет Baker Tilly Luxembourg Audit вместо Interaudit.

А. Крук назвал формальностью назначение нового аудитора, отметив, что обе компании входят в группу Baker Tilly.

"По сути, не будет замены аудитора. Просто ключевой аналитик, который занимался нами, перешел из одной компании в другую", - объяснил он.

Согласно повестке дня собрания, акционеры также планируют рассмотреть вопрос перенесения около 5,65 млн долларов чистых убытков компании за прошедший финансовый год на следующий.

Представитель компании отметил агентству, что в прошлом финансовом году такой убыток получила зарегистрированная в Люксембурге холдинговая компания Coal

Energy S.A., в то время как вся группа, согласно консолидированной отчетности, получила 38,4 млн чистой прибыли.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy в 2012 фингоду увеличила чистую прибыль на 4,3% - до 38,4 млн при почти 10% росте доходов до 165,5 млн долл.

Справка УНИАН. Coal Energy является третьим крупнейшим в Украине частным угледобытчиком по резервам и четвертым по объему производства. Компания владеет 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов. Coal Energy увеличила в 2011 финансовом году чистую прибыль почти в 7 раз до около 37 млн долларов.

75% акций Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги — free float.

На последнем закрытии капитализация дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в августе прошлого года компании составляла около 175 млн долларов.

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Лукашенко допускает продажу миноритарного пакета акций «Беларуськалия» за 36 млрд долл.

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает продажу пакета акций (от 10 до 20%) крупнейшего на территории СНГ производителя и поставщика калийных минеральных удобрений – предприятия «Беларуськалий» за 36 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил, встречаясь в понедельник, 12 ноября, со студентами и преподавателями факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

Президент Беларуси также считает, что цена «Беларуськалия» может существенно вырасти после восстановления от кризиса мирового рынка.

«Цена определена. Сегодня все западники говорят: Лукашенко правильно посчитал. Предлагали за 15 млрд долл. компанию приватизировать, а я сказал – 32 млрд. Сегодня уже говорят: рынок восстановится, можно и за 36 млрд долл. Если кто-то за эти деньги готов купить 10-15%, 20%, но не контрольный пакет акций на сегодняшний день, пожалуйста, мы можем продать. За контрольный пакет – мы серьезно поторгуемся», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко считает, что государству должны заплатить нормальные деньги.

«Это же не мое, что я за 15 млрд долл. продал, 5 млрд долл. в карман положил или с кем-то разделил, это неприемлемо для нас», - отметил Президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, 16 октября на пресс-конференции для российских региональных СМИ в Минске А.Лукашенко заявил, что ему предлагали продать «Беларуськалий» за 10 млрд долл.за взятку в 5 млрд долл.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений.

Функционируя на базе Старобинского месторождения калийных солей, ОАО «Беларуськалий» включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения, в которых занято около 20 тыс. человек. С мая 2009 года введен в эксплуатацию Краснослободский рудник.

ОАО «Беларуськалий» - мощное, эффективное предприятие, приносит стране около 3 млрд долл. доходов в валюте. Как сказал глава белорусского государства, в течение пяти лет ожидается, что стоимость калийных удобрений вырастет до 1 тыс. долларов за тонну, против сегодняшней стоимости в 500-600 долларов.

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ЕС приостанавливает Директиву о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2

Брюссель. Европейский Союз на год приостанавливает действие Директивы о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам климатических действий Конни Хедегаард.

Комиссар отметила, что на прошлой неделе на заседании Совета Международной организации гражданской авиации – ICAO – было одобрено ряд решений по будущему международному соглашению о выбросах СО2 в атмосферу от авиации. Так, в частности, было одобрено решение создать группу экспертов высокого уровня и выработать общий рыночный механизм деления квот на выбросы СО2 в атмосферу.

“В конечном итоге, мы имеем шанс получить международное законодательство о выбросах от авиации”, - сказала К.Хедегаард, отметив в то же время, что мировому сообществу придется провести достаточно много сложных переговоров в этом направлении.

“Для создания позитивной атмосферы вокруг этих переговоров я рекомендовала во время телефонной конференции с 27-ма странами-членами, чтобы ЕС “остановил часы” о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу”, - сказала комиссар.

К.Хедегаард также отметила, что в случае, если в рамках ICAO не удастся добиться существенного прогресса до следующего заседания Генеральной Ассамблеи организации осенью в 2013 году, ЕС возобновит автоматически и в полном объеме применение Директивы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в ЕС действует Директива о включении авиации в систему торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу, которая предусматривает деление и продажу квот для всех авиакомпаний, как европейских, так и нет, которые выполняют полеты в ЕС, покупать соответствующие квоты.

Против Директивы ЕС активно выступали авиакомпании США и Китая, однако не смогли добиться позитивного для себя решения в европейских судах.

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