ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Закон об акцизе на операции с ценными бумагами могут принять уже в ноябре» пишет: Верховная Рада на заседании 20 ноября примет законопроекты №№11284 и11285, вносящие изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов...

http://delo.ua/finance/zakon-ob-akcize-na-operacii-s-cennymi-bumagami-mogut-prinjat-uzhe-189791/

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«Дело» в публикации «На банковском рынке Украины появился еще один «перекупщик» пишет: НБУ совсем недавно зарегистрировал банк «Финансовый партнер», а его владельцы уже заявляют о готовности купить другое финучреждение для дальнейшей перепродажи…

http://delo.ua/finance/na-bankovskom-rynke-ukrainy-pojavilsja-esche-odin-perekupschik-189768/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены созрели», в котором пишет: буквально на следующий день после объявления результатов выборов в Киеве подорожал хлеб. В компании "Киевхлеб", ссылаясь на рост затрат на производство, объявили о повышении на 17% цен на хлеб "Украинский столичный подовый" и на 9,7% на "Батон нарезной". В Киевской городской госадминистрации заявили, что не согласовывали повышение цен, и пообещали подать жалобу в Антимонопольный комитет. Однако в розничных компаниях говорят, что уже со вчерашнего дня продают хлеб по новым ценам…

http://www.kommersant.ua/doc/2065655

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Украину недолили бензина», в котором пишет: импортеры нефтепродуктов вновь испытывают проблемы с таможенным оформлением. В компании Rompetrol заявили, что Государственная таможенная служба уже 10 дней не оформляет ее топливо. О подобных проблемах сообщают и другие участники рынка. Как отмечают эксперты, эти сложности привели к тому, что в некоторых областях начался рост цен на топливо…

http://www.kommersant.ua/doc/2065777

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«Сегодня» в публикации «СМИ: Рада хочет узаконить «поддельные» молочные продукты» пишет: в Украине появиться новая категория «молочки»…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/SMI-Rada-hochet-uzakonit-poddelnye-molochnye-produkty.html

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Также «Сегодня» в публикации «За подожженные листья в парке придется платить штраф или садиться в тюрьму» пишет: профильный комитет Рады поддержал идею ужесточения отвественности за выжигание растительности…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Za-podozhzhennye-listya-v-parke-pridetsya-platit-shtraf-ili-saditsya-v-tyurmu.html

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «ООН уличила Россию в потакании коррупции» пишут: Кремль считает оценки международных экспертов «чересчур пессимистичными»…

http://izvestia.ru/news/539472

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Также «Известия» в публикации «Дагестан просит у правительства денег, ссылаясь на бедность» пишут: Минфин считает, что республика уже сейчас достаточно много получает от Москвы…

http://izvestia.ru/news/539359

(УНИАН)