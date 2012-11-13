В России надеются, что кризис в Евросоюзе подтолкнет Украину в ТС

Москва. Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко заявил во вторник, 13 ноября, в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета.

«Мы не говорим сегодня ни да, ни нет. Перспективы есть. Если эти тенденции (по росту взаимной торговли со странами ТС - УНИАН), которые сегодня существуют, сохранятся, плюс мы видим кризисные явления в ЕС, если они будут сохраняться, то ответ будет скорее да, чем нет», - сказал В.Ельченко.

По его словам, власти Украины исходят из того, что нужно немного времени, чтобы Таможенный союз заработал, и к 2015 году это объединение «должно приобрести свой окончательный вид». Посол отметил, что сейчас украинские эксперты внимательно изучают процессы формирования коллегиальных органов Таможенного союза, а также экономические процессы Украины и стран ТС.

В.Ельченко подчеркнул, что впервые за последние пять лет наблюдается превышение объемов торговли Украины со странами ТС над объемами торговли со странами Европейского Союза. «На сегодня это 42% в первом случае и уже меньше 30% - во втором», - сказал он.

При этом, по его словам, Украина не отказывается от евроинтеграции, но никто не знает, сколько времени необходимо на этот процесс.

«Нам хотелось бы видеть Украину в Европейском Союзе – в таком, которым он был позавчера. То, что происходит сегодня, заставляет задуматься. Но от самой этой идеи никто не отказывается… Сегодня ЕС проходит свои собственные трудности, и что это будет за объединение через год – через пять, никто не знает, что случится с еврозоной, с шенгенской зоной», - сказал В.Ельченко.

Он надеется, что на определенном этапе желания и возможности Украины и Евросоюза совпадут.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

В МИД РФ считают, что в случае принятия руководством Украины решения о присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана для завершения переговоров ей потребуется год-полтора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россия заманивает Украину в ТС ценой газа по 160 долл.

Яценюк: в случае вступления в ТС у Украины останется только гимн, герб и офис Президента

ЕС для выхода из кризиса должен провести структурные реформы, в том числе и в соцсфере - Блэр

Янукович Путину: мы за углубление сотрудничества с Таможенным союзом