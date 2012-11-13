Анонс на 14 ноября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: первого вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, вице-премьер-министра - министра здравоохранения Раисы Богатыревой, министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого, председателя Государственной миграционной службы Украины Николая Ковальчука.

* Состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня работников сельского хозяйства. В мероприятиях примет участие председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк.

* Пресс-конференция на тему: «Новое законодательство о банкротстве: прогноз правовых, экономических и социальных последствий». В работе примет участие председатель Общественного совета при Госкомпредпринимательствt Украины, президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел Михайлиди.

* Пресс-конференция на тему: "Качество молочной продукции". Организатор - Центр экспертиз "Тест". Участники: Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "Тест"; Нина Кильдий, руководитель отдела тестирований Центра экспертиз "Тест". Вопрос: результаты проверки 8 образцов сгущенного молока результаты проверки 7 образцов ряженки; цикл региональных проверок молока промышленного производства и результаты проверки 9 образцов молока Львовского региона.

* Пресс-конференция на тему: "Почему не дала эффекта пенсионная реформа?". Организатор - ГолосUA. Участники: Андрей Павловский, народный депутат, представитель ВО "Батьківщина"; Петр Цыбенко, народный депутат, представитель фракции Компартии Украины, Максим Борода, директор программы "Экономическая политика и бизнес" Украинского института публичной политики.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) на тему: «Чем грозит Украине выход из Киотского протокола?». С 26 ноября по 7 декабря 2012 года в Доха (Катар) состоятся международные переговоры ООН по изменению климата на Земле, на которых будет решаться будущее Второго периода Киотского протокола. Украина, которая также примет участие в 18-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата и 8-й Конференции Сторон-участников Киотского протокола, будет требовать перенесения квот на следующий срок действия, а если ей откажут, угрожает выйти из Киотского протокола. Специалисты НЭЦУ считают такую позицию рискованной. Почему опасно требовать перенесения квот? Почему национальные приоритеты Украины не совпадают с международными? В чьих интересах Кабмин принимает эти решения? Какие экономические и экологические последствия может спровоцировать выход из Киотского протокола? Об этом на пресс-конференции расскажут эксперты НЭЦУ: Мария Сторчило, координатор программы по изменению климата НЭЦУ, Алексей Пасюк, эксперт по энергетической программы НЭЦУ (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция по случаю создания Украинской Арбитражной Ассоциации. Организатор - Проект ЮРЛИГА.

* Состоится открытие выставки «Подарки с украинской душой». Организаторы: СКМ, медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» и телеканал «Украина». Экспонатами выставки станут декоративные тарелки из художественного стекла, сделанные по заказу компании СКМ украинского стеклодувами, а также мягкие игрушки, изготовленные по заказу медиа-холдинга «Медиа Группа Украина» и телеканала «Украина».

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