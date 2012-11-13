Заседание Межправкомитета по экономическому сотрудничеству Украины и РФ пройдет в декабре

Заседание Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет в декабре 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и министра экономического развития России Андрея Белоусова 12 ноября.

«Стороны достигли согласия относительно целесообразности проведения заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в декабре и наметили пути либерализации режима доступа чувствительных товаров во взаимной торговле», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества и торговли.

Ранее планировалось провести очередное заседание Межправкомитета по экономическому сотрудничеству в октябре-ноябре 2013 г.

Последнее заседание этого комитета проходило в июне 2012 г. в Киеве.