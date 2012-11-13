Глава МВД просит Президента выделить ведомству почти миллиард гривень

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко просит Президента Украины Виктора Януковича способствовать выделению в следующем году 980,5 млн грн на техническое переоснащение следственных подразделений ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в своем выступлении на координационном совещании руководителей правоохранительных органов с участием главы государства.

«Оснащение органов досудебного расследования нуждается в дополнительном финансировании. Кабинет министров увеличил расходы для МВД в 2012 году лишь на 4 миллиона гривень. За счет собственного перераспределения средств осуществляются процедуры частичной закупки соответствующих технических средств на 72,8 млн грн. Необходимое увеличение расходов для МВД на 2013 год составляет 980,5 млн грн. Просим поддержать наши предложения относительно увеличения финансирования МВД», - сказал В.Захарченко, обращаясь к В.Януковичу.

В свою очередь, на пресс-конференции в перерыве совещания генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил журналистам, что, в соответствии с нормами нового Уголовного процессуального кодекса, который вступит в действие 20 ноября, 98% всего массива следственной работы будет приходиться на МВД, остальное - на другие правоохранительные органы.