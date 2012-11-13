РФ завершила процедуру ратификации соглашения об упрощенном погранконтроле с Украиной

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон “О ратификации соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, ратификация документа будет способствовать повышению эффективности работы пунктов пропуска на российско-украинской государственной границе и упрощению таможенных процедур.

Документ принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 31 октября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе.

Соглашением предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль.

Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля. В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда.

Сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения.

Также соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.