ТОП-10 (13 ноября)

Дефицит внешней торговли товарами Украины за 9 месяцев вырос до 11,47 млрд долл.

Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 23 ноября ввиду отсутствия Тимошенко

RWE не сможет поставить в Украину через РП более 1,4 млрд кубометров газа - Gaz System

Суд оставил за «УкрГаз-Энерго» право на 4,86 млрд кубометров газа

НБУ признал неизбежным повышение курсовой гибкости гривни

Минфин привлек в госбюджет 402,7 млн грн на повторном ОВГЗ-аукционе

Кабмин сократил «Укравтодору» объем заимствований под госгарантии на 1,6 млрд грн

ГИУ предоставят госгарантии на 2 млрд грн для выпуска облигаций

Украина договорилась о продлении действия квот на беспошлинные поставки труб в РФ

«Нафтогаз» за 9 месяцев получил 4,56 млрд грн. убытка

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Дефицит внешней торговли товарами Украины за 9 месяцев вырос до 11,47 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2012 года составило 11,47 млрд долл., что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (9,59 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-сентябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,8% - до 50,799 млрд долл., импорт на 4,7% – до 62,273 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-сентябре 2011 года – 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в сентябре составил 1,36 млрд долл. против 1,45 млрд долл. в августе.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-сентябре 2012 года до 7,392 млрд долл. с 6,926 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 9 месяцев 2012 года импорт природного газа вырос на 0,9% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года - до 10,434 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 69% - до 1,037 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 10,9% - до 2,187 млрд долл.

В январе-сентябре т.г. Украина сократила на 14% экспорт черных металлов - до 11,966 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 3% - до 2,17 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 10% - до 9,655 млрд долл., экспорт вырос на 3,4% - до 5,033 млрд долл.

Также Украина в январе-августе 2012 года на 27,3%, до 4,055 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 39% - до 5,976 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 3,876 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 70% - до 5,975 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в I полугодии 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в I полугодии 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам I полугодия 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

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Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 23 ноября ввиду отсутствия Тимошенко

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела против корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Константин Садовский, ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, перенес слушание дела на 14.00 23 ноября 2012 года.

Сторонники Ю.Тимошенко встретили решение суда возгласами «Позор!» и «Юле свободу!».

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело против Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

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RWE не сможет поставить в Украину через РП более 1,4 млрд кубометров газа - Gaz System

Немецкий трейдер RWE не сможет прокачать в Украину через Польшу больше чем 1,464 млрд кубометров газа из-за технических ограничений трубопровода, по которому с ноября начались поставки по контракту между немецкой компанией и украинским "Нафтогазом Украины".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила преcс-секретарь управляющей польской газотранспортной системой компании Gaz System Мавгожата Полковска.

"Физические поставки возможны только через Хермановице, поскольку есть только один пункт, который соединяет украинскую и польскую газотранспортную систему (Дроздовичи с украинской стороны)", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что RWE на сегодняшний день заказала у Gaz System услугу на транспортировку газа в Украину через этот пункт в Украину только на ноябрь текущего года.

"Максимальные технические возможности транспортировки газа через Хермановице в направлении Украины составляют 4 млн кубометров в сутки", - уточнили в пресс-службе GS.

М. Полковская также подчеркнула, что Gaz System не может гарантировать постоянность поставок этих 4 млн кубометров в сутки, и на практике может ограничивать прокачку на "неопределенное время".

Она не стала комментировать, каким образом 5 млрд кубометров газа RWE могут быть доставлены в Украину через Польшу, о чем ранее сообщил ряд СМИ.

Польский эксперт Анджей Щесняк, занимающийся вопросами энергетики более двух десятков лет, сказал УНИАН, что RWE может поставлять свой газ Украине по схеме "виртуального реверса", когда законтрактованное у "Газпрома" немецкой компанией топливо, которое поставляется через Украину, остается в распоряжении "Нафтогаза".

Он отметил, что такое решение позволяет польское законодательство, высказав предположение, что украинские власти также нашли бы способ реализации такого варианта.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Gaz System сообщали о том, что "свободные мощности" для законтрактованных поставок газа RWE через Хермановице составляют до 4 млн кубометров в сутки, назвав затруднительным оценки, сколько максимально газа может быть поставлено в Украину из ЕС через Польшу.

На прошлой неделе польская Gazeta Wyborcza написала, что RWE намерено поставить в Украину с ноября текущего года по май 2013 года 5 млрд кубометров газа, а в понедельник, 12 ноября, украинское издание "Коммерсант" cо ссылкой на источник сообщило о возможных поставках за весь следующий год на уровне 8 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Власти Украины решили закупать газ из Евросоюза, заявляя, что его цена существенно ниже, чем стоимость газа, поставляемого по прямому контракту с "Газпромом".

Премьер-министр Николай Азаров назвал начавшиеся с 1 ноября текущего года поставки газа RWE "реальным шагом на пути обеспечения энергонезависимости страны".

По неофициальным данным, "Нафтогаз" покупает газ RWE за 360-390 долларов, в то время как цена российского газа в четвертом квартале текущего года должна быть на уровне около 430 долларов.

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Суд оставил за «УкрГаз-Энерго» право на 4,86 млрд кубометров газа

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "УкрГаз-Энерго" (Киев) на 4,862 131 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) ДК "Укртрансгаз".

Решение суда от 25 октября 2012 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, по договору от 15 марта 2006 года газ в объеме 4,862131 млрд куб. м "УкрГаз-Энерго" хранится в подземных хранилищах "Укртрансгаза". Однако "Укртрансгаз" сообщил суду о наличии лишь 373,839 млн куб. м газа "УкрГаз-Энерго" в его хранилищах на 1 июля 2012 года. Остальные объемы, согласно информации компании, были потреблены материнской компанией «Нафтогаз Украины».

27 сентября 2012 года Хозсуд Киева признал право собственности "УкрГаз-Энерго" на 4,86 млрд куб. м газа в ПХГ "Укртрансгаза", в свою очередь «Укртрансгаз» подал апелляцию на данное решение.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд. куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

В сентябре 2011 года Высший хозсуд подтвердил незаконность участия «Нафтогаза» в «УкрГаз-Энерго». Согласно материалам дела, при создании «УкрГаз-Энерго» одним из его учредителей – «Нафтогазом» - были допущены нарушения относительно согласования своего участия в создании СП и относительно выполнения возложенных на «Нафтогаз» обязательств по согласованию устава «УкрГаз-Энерго» с соответствующими министерствами.

Таким образом, суд отменил еще устав совместного предприятия (в редакции от 2 февраля 2006 года) и изменения к уставу (от 28 апреля 2007 года) в части участия «Нафтогаза» в акционерном капитале «УкрГаз-Энерго».

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительным решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

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НБУ признал неизбежным повышение курсовой гибкости гривни

Национальный банк Украины считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин в ходе 7-й ежегодной конференции Институт Адама Смита «Украинский банковский форум», который проходит в Киеве.

«Постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность», - сказал во время своего доклада С.Кораблин. Среди прочего он отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка Украины, а задача обязательно удерживать курс гривни Нацбанком законодательно не предусмотрена.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял журналистам, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, что оснований для колебания курса гривни и роста цен нет.

«Правительство постоянно в контакте с Национальным банком внимательно отслеживает ситуацию, держит ее под контролем. Никаких оснований для каких-либо колебаний курса сейчас нет, равно как и для роста цен», - сказал В.Лукьяненко.

В тоже время эксперты ИК «Тройка Диалог Украина» прогнозировали, что к концу года курс гривни к доллару США вероятно снизится до 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов Национального банка Украины.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Справка УНИАН. Во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750 грн/долл.

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Минфин привлек в госбюджет 402,7 млн грн на повторном ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 402,668 млн грн на повторном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 13 ноября, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

Минфин предложил, как и ранее в этот же день, две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 30 октября 2019 г.

В итоге, Минфин удовлетворил по 2 заявки на 5-летние бумаги, объем продажи которых составил 202,136 млн грн, и одну заявку на 7-летние ОВГЗ, от размещения которых в бюджет удалось привлечь 200,532 млн грн. Доходность обеих бумаг составила 14,3% годовых.

Эксперты «ИНГ Банк Украина» считали маловероятным возникновение рыночного спроса на предлагаемые Минфином госбумаги, объясняя это тем, что ставки по облигациям на вторичном рынке значительно превышают приемлемые для Минфина уровни.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин провел уже два из трех запланированных аукционов по продаже ОВГЗ. Еще один аукцион должен состояться 20 ноября т.г.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,783 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 99,415 млрд грн, в собственности банков - 75,337 млрд грн, нерезидентов - 6,097 млрд грн.

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Кабмин сократил «Укравтодору» объем заимствований под госгарантии на 1,6 млрд грн

Кабинет министров сократил объем обязательств по заимствованиям под государственные гарантии «Укравтодору» в 2012 году на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении №1033 от 5 ноября 2012 года, текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, государственные гарантии предоставляются в пределах их общего объема, установленного законом «О государственном бюджете Украины на 2012 год», при условии, что размер обязательств по заимствованиям «Укравтодора» не превышает 4,295 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 14 мая 2012 г. № 393 утвердил Порядок и условия предоставления в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»).

Государственные гарантии предоставляются в пределах общего объема, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год", при условии, что размер обязательств по займам «Укравтодора» не превышает 5,9 млрд грн.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе, строительства автомагистрали через Днепр в Запорожье, приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ПАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины».

Напомним, в 2011 году Кабмин предоставил госгарантии «Укравтодору» при условии обязательств по кредитам не более 3 млрд грн.

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ГИУ предоставят госгарантии на 2 млрд грн для выпуска облигаций

Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления в 2012 году государственной гарантии для выпуска Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) облигаций на 2 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении №1033 от 5 ноября 2012 года, текст которого размещен на правительственном портале.

Правительство уполномочило министра финансов подписать документ о предоставлении государственной гарантии в сумме 2 млрд грн для обеспечения выполнения обязательств ГИУ.

Согласно условий, ГИУ вносит в госбюджет в срок, предусмотренный проспектом эмиссии для уплаты процентов по заимствованиям, плату за предоставление госгарантии в размере 0,01% годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

Выполнение обязательств ГИУ перед государством обеспечивается в размере не менее 100% суммы предоставленной госгарантии, в частности, правами требования ГИУ по ипотечным жилищным кредитам и кредитам, предоставленным учреждением банкам.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение планирует до декабря текущего года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и корпоративные облигации на 2 млрд грн.

Ранее ГИУ заявляло о планах в текущем году выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и облигации под государственную гарантию на 2 млрд грн.

При этом в мае 2011 года Государственное ипотечное учреждение планировало выпустить корпоративные облигации на 1 млрд грн под государственную гарантию и ипотечные облигации на 500 млн грн в первом полугодии 2012 года.

Ранее выпуск корпоративных облигаций под государственную гарантию на 1 млрд грн. и ипотечных облигаций на 200 млн грн планировалось осуществить в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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Украина договорилась о продлении действия квот на беспошлинные поставки труб в РФ

Украина договорилась с Россией о продлении действия квот на беспошлинные поставки труб в Российскую Федерацию в размере 300 тысяч тонн в рамках соглашения о поставках труб, срок которого заканчивается в 2015 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с министром экономического развития России Андрея Белоусова 12 ноября.

"Стороны достигли договоренности относительно подходов к продлению действия Соглашения о поставках трубной продукции на 2013 год на рынок Российской Федерации, а также приняли решение об усовершенствовании механизма поставок трубной продукции в рамках Соглашения на будущий период", - говорится в тексте сообщения.

Как уточнили в пресс-службе, договоренность касается продления на 2013 год размеров квот, предусмотренных соглашением на 2012 год, - 300 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран - участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тысяч тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии текущего года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ - 150 тыс. тонн, в Беларусь - 72 тыс. тонн, Казахстан - 42 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года - 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

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«Нафтогаз» за 9 месяцев получил 4,56 млрд грн. убытка

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за январь-сентябрь 2012 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 4,559 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в размере 16,914 млрд грн.

Выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 82,377 млрд грн, в то время как в прошлом году за аналогичный период компания получила выручку в 87,277 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 4,298 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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