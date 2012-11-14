ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Банки торгуют долларом уже по 8,32 грн/$» пишет: курс доллара на вчерашних торгах на межбанковском валютном рынке вырос до 8,29-8,32 гривны, однако Национальный банк не спешит с интервенциями...

http://delo.ua/finance/banki-torgujut-dollarom-uzhe-po-832-grn-189870/

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«Дело» в публикации «Украинцы переходят на импортное мясо и «молочку» пишет: в Украине растет импорт мясомолочной продукции. Только свинины за девять месяцев текущего года было ввезено в три раза больше, чем в прошлом году…

http://delo.ua/business/ukraincy-perehodjat-na-importnoe-mjaso-i-molochku-189869/

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Также «Дело» в публикации «Турция будет пропускать суда с украинским газом» пишет: американские юристы, проводившие экспертизу возможности судов со сжиженным газом беспрепятственно проходить турецкие проливы, сообщили, что Босфор открыт для украинских кораблей…

http://delo.ua/ukraine/turcija-budet-propuskat-suda-s-ukrainskim-gazom-189862/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Проверка на гибкость», в котором пишет: в Национальном банке признали возможность замены политики фиксированного курса рыночным формированием стоимости национальной валюты. Этому способствует как желание договориться с МВФ о возобновлении финансирования, так и необходимость ликвидировать разрыв между официальным курсом и рыночным. Участники рынка говорят, что введение гибкого курсообразования может усилить панику среди населения и привести к спекуляциям, но в длительной перспективе способно сделать гривну более устойчивой валютой…

http://www.kommersant.ua/doc/2066309

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Назад дорога есть», в котором пишет: украинские автомобили возвращаются на российский рынок. В Минэкономразвития сообщили, что Украина и Россия договорились вскоре подписать соглашение о взаимном неприменении утилизационного сбора. Соглашение выгодно, прежде всего, украинским автопроизводителям, экспортирующим в Россию почти 50% своей продукции, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2066514

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«Сегодня» в публикации «Богатые украинцы отдадут государству миллиард гривен» пишет: в правительстве верят, что депутаты смогут ввести налог на роскошь еще до Нового года…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/roskosh-i-gosbyudzhet.html

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Также «Сегодня» в публикации «Возле ЧАЭС появился квартал элитных домов» пишет: среди украинских бизнесменов - новая мода с долей экстрима. Многие из них выкупают участки под Чернобылем, буквально у границы с зоной отчуждения, застраивая их элитными коттеджами. Сейчас эта земля стоит копейки, да и вокруг тихо - можно спокойно жить, не боясь быть вечно на виду…

http://www.segodnya.ua/ukraine/chernobyl-i-vipy.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Старая Рада "подарит" Украине антисоциальный бюджет» пишет: экономическая ситуация в Украине настолько ухудшилась, что эксперты считают секвестр бюджета-2013 неизбежным. Социальные расходы будут урезаны, но однозначно останется коррупционная составляющая, так как верхи уже не могут от этого отказаться…

http://economics.unian.net/ukr/detail/146766

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Ресторанам и барам либерализуют правила продажи спиртного» пишут: требования к минимальной площади заведения отменят. А смешивание коктейлей не будет считаться производством алкоголя…

http://izvestia.ru/news/539567

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Также «Известия» в публикации «Роскосмос отбирает доходы у иностранных посредников» пишут: российское космическое агентство осваивает маркетинг пусковых услуг на внешних рынках…

http://izvestia.ru/news/539563

(УНИАН)