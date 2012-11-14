МИД утверждает: приоритетом для Украины является ЕС, а не Таможенный cоюз

В МИД Украины заявляют, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит на повестке дня внешней политики.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Вопрос о вступлении в Таможенный союз на сегодняшний день в повестке дня внешней политики не стоит», - сказал он.

По словам О.Волошина, Украина ищет такую формулу взаимодействия с Таможенным союзом, которая бы позволила отстаивать интересы украинских экспортеров на этом огромном рынке.

О.Волошин отметил, что главным приоритетом для внешнеполитического ведомства сегодня является подписание Соглашения об асоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Искусственный ажиотаж вокруг высказываний о Таможенном союзе считаем абсолютно неоправданным», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября посол Украины в РФ Владимир Ельченко заявил, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис. «Мы не говорим сегодня ни да, ни нет. Перспективы есть. Если эти тенденции (по росту взаимной торговли со странами ТС), которые сегодня существуют, сохраняться, плюс мы видим кризисные явления в ЕС, если они будут сохраняться, то ответ будет скорее да, чем нет», - сказал В.Ельченко.

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