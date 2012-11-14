Кабмин одобрил проект Административно-процедурного кодекса

Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября,одобрил проект Административно-процедурного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, отметив, что будущий кодекс четко регламентирует процедуру отношений человека и власти.

Как отметил министр юстиции Александр Лавринович, до сих пор большинство процедурных элементов отношений органов власти с гражданами или не регулировались законодательством вообще или же регулировались подзаконными нормативно-правовыми актами.

Это, по словам министра, является неприемлемым, учитывая ряд конституционных положений, которыми предусмотрен именно законодательный уровень закрепления деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. Кроме того, в Украине оставались не соответствующим образом учтены потребности и интересы граждан при организации деятельности органов власти, оставалась неэффективной административная и судебная защита при разрешении проблем в отношениях гражданина и государства.

Поэтому, подчеркнул А.Лавринович, Административно-процедурный кодекс призван законодательно определить рамки для административного органа, вынуждая его четко следовать букве закона в своей деятельности. Кодекс позволит на законодательном уровне защитить права и законные интересы человека в отношениях с государством, будет способствовать ограничению проявлений бюрократизма, произвола и коррупции со стороны служащих, повысит эффективность работы органов власти, заверил министр.

Так, каждому человеку в стране будет гарантировано право на беспристрастное, честное решение его дела за обоснованный промежуток времени. Такое право, в частности, будет включать: право гражданина быть выслушанным до принятия любого индивидуального решения, которое может на него негативно повлиять; право каждого гражданина на доступ к материалам дела, которые его касаются; обязательство административных органов обосновывать свои решения и т.п.

Одно из ключевых мест в комплексном понимании сути административной процедуры будут занимать принципы, по которым она будет осуществляться. А именно: верховенство права, законность, равенство участников административного производства перед законом, использование полномочий с надлежащей целью, обоснованность, беспристрастность (непредвзятость) административного органа, пропорциональность, гласность и открытость, своевременность и разумный срок, гарантирование правовой защиты и т.п.

Эти принципы в Кодексе наполнены также конкретными механизмами через права и обязанности участников административной процедуры.

Административное обжалование выделено в отдельный раздел проекта Кодекса. Субъектом рассмотрения жалобы по проекту является высший относительно административного органа, который рассматривал административное дело, орган исполнительной власти, орган или должностное лицо местного самоуправления, которые уполномочены рассматривать и принимать решение по затронутым в жалобе вопросам. Также субъектом рассмотрения жалобы может быть комиссия, образованная административным органом для рассмотрения жалоб.

Отдельным разделом Кодекса определяется порядок исполнения административного акта, в том числе принудительного.

Предусматривается, что с принятием Административно-процедурного кодекса будет внедрена новая идеология функционирования органов власти, отметил А.Лавринович.

По словам министра юстиции, при разработке Административно-процедурного кодекса Украины был использован лучший зарубежный опыт и достижения современной административной науки. Кроме того, при написании Кодекса были учтены принципы административной процедуры, рекомендованные Комитетом министров Совета Европы в резолюциях и рекомендациях Совета Европы.