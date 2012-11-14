Кабмин сформирует рабочую группу для разработки стратегического плана развития Украины

Кабинет министров Украины предлагает сформировать межведомственную рабочую группу на базе Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов по вопросам создания Стратегического перспективного плана развития Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и связей с общественностью Кабмина.

Согласно сообщению, Стратегический перспективный план разрабатывается на среднесрочную перспективу для обеспечения экономического роста путем внедрения новых подходов государственной поддержки отраслей народного хозяйства. Премьер-министр Украины Николай Азаров дал поручение министерствам и ведомствам подготовить свои предложения по наполнению плана.

«На выходе мы должны получить качественный системный документ, стратегический перспективный план, подкрепленный бюджетными, инвестиционными ресурсами, а также другими стимулирующими мероприятиями – от фискальных до институциональных», - цитирует слова премьер-министра Н.Азарова департамент информации и связей с общественностью КМУ.

Подготовленные предложения Кабмин намерен рассмотреть через две недели.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову принять меры по активизации развития реального сектора экономики, реформ в сферах дерегулирования, развития предпринимательства и предоставления административных услуг. Президент поручил обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины ряда законопроектов.