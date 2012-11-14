Анонс на 15 ноября

* Состоится Международная конференция «Расширение восточно-европейского сотрудничества: привлечение финансирования, минимизация рисков», организованная компанией IBcontacts. Конференция посвящена вопросам развития восточно-европейского сотрудничества между украинскими компаниями и предприятиями из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии: особенностям реализации проектов и привлечения финансирования, минимизации юридических и финансовых рисков. Мероприятие пройдет под эгидой Министерства экономического развития и торговли Украины, а также посольств Польши, Чехии, Венгрии и Словакии в Украине. Модератор - Елена Гнездилова,руководитель департамента аналитики рынков, IВcontacts.

* Пресс-конференция на тему: «АБ «Укргазбанк» объявляет победителей конкурса благотворительных грантов в рамках программы «Банк добрых дел». В течение двух месяцев в рамках второго этапа всеукраинской социальной программы «Банк добрых дел» проходил конкурс грантов среди благотворительных фондов «Спасем хорошего человека!», инициированного АБ «Укргазбанк» при поддержке Фундации имени князей-благотворителей Острожских и Ассоциации налогоплательщиков Украины. По результатам конкурса были отобраны региональные партнеры программы, которые помогут собирать средства на благотворительность. Участники: Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, председатель Правления ПАО «АБ Укргазбанк»; Руслан Краплич, эксперт по развитию благотворительности и КСО, главный редактор журнала «Вестник благотворительности»; Владимир Шейгус, председатель экспертного совета конкурса, руководитель ИСАР - «Единение».

* Пресс-конференция Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ), посвященная презентации финансовых результатов за 3 квартал 2012 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Вопросы: Результаты работы и финансовые результаты ПУМБ за 3 квартал 2012 года по МСФО. В работе примет участие Сергей Черненко, и.о.председателя правления ПУМБ.

* Пресс-конференция на тему: «Новогодний туризм. Где украинцы будут встречать новый 2013? ». Участники: член Президиума Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Елена Бухно, председатель Правления ЧАО "Европейское туристическое страхование" Мирослав Бойчин, представитель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Олег Пикерский.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законопроект о реформировании энергорынка ставит под вопрос реализацию программ в сфере безопасности на объектах украинской атомной энергетики». Участники пресс-конференции ознакомят журналистов с обращением к руководству страны, подписанным рядом общественных и экспертных организаций, с просьбой не допустить принятия законопроекта «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины» (№10571 от 07.11.12, доработанный вариант). В пресс-конференции примут участие: директор по вопросам информации и связям с общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная; директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич; эксперт по вопросам электроэнергетики Сергей Дьяченко; руководитель проекта Atomnews.info Илона Заец (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция, посвященная новой рекламной стратегии и планам развития ПАО Банк "ТРАСТ" на 2013 год. В ноябре 2012 года Брюс Уиллис станет официальным лицом украинского банка "ТРАСТ" Старт рекламной кампании с Брюсом Уиллисом в Украине состоится 15 ноября. Украинцы увидят популярного актера на различных рекламных носителях: в СМИ и сети Интернет, в наружной рекламе.

* В рамках проекта "Устойчивое городское развитие", который финансируется ЕС, пройдет итоговая конференция на тему: "Внедрение европейских стандартов муниципального менеджмента в малых городах Украины, Беларуси и Грузии". Приглашен председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Внедрение программы по модернизации украинской промышленности, направленной на энергоэффективность и безопасность климата при финансировании министерства охраны окружающей среды Германии. (Системы энергетического менеджмента согласно ISO 50001)". В Украине началось внедрение программы по модернизации украинской промышленности, направленной на энергоэффективность и безопасность климата. Проект уже реализуется в 3-х пилотных компаниях Украины в Донецкой области. Этот проект демонстрирует, что внедрение системы энергетического менеджмента может непрерывно снизить удельный расход энергии и затраты на энергию и уменьшить выбросы парниковых газов. Программа финансируется Министерством охраны окружающей среды Германии. Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов оказало грант для реализации проекта по Международной инициативы по изменению климата (International Climate Initiative, ICI). Будут представлены результаты проекта по состоянию на настоящее время. Основная фаза проекта предусматривает внедрение системы энергетического менеджмента, соответствующего международному стандарту ISO 50001 в пилотных предприятиях. Первый опыт проекта показывает, что снижение удельного потребления энергии в компаниях представляется реалистичным до 5%. Участники: Бенкдикт Таннер, руководитель Проекта GIZ, Алексей Пащенко, координатор Проекта GIZ ,Евгений Иншеков, директор Центра подготовки энергоменеджеров Института энергосбережения и энергоменеджмента и др.. и др.. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (095) 344-86-71, (067) 508-51-18 и в день пресс-конференции.

* Состоятся торжества по случаю Дня работников сельского хозяйства. Ожидается, что с праздником аграриев поздравит и вручит государственные награды Президент Украины Виктор Янукович. В Киев приедут известные аграрии, руководители и специалисты сельхозпредприятий, фермеры, Герои Украины. В торжествах также примут участие члены правительства и народные депутаты Украины.

* Состоится пресс-тур для ознакомления с ходом реконструкции шахты имени В.Бажанова государственного предприятия "Макеевуголь" (г. Макеевка, Донецкая область). Во время пресс-тура журналисты смогут ознакомиться с процессом реконструкции шахты, пообщаться с руководителем М.Ничипором, а также представителями власти города.

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