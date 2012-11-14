ТОП-10 (14 ноября)

Бойко: "Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за импортированный в октябре газ

С 15 ноября предельная сумма компенсации по вкладам составит 200 тыс. грн

ФГИУ хочет в декабре продать на биржах госпакеты 5 обогатительных фабрик

«Нафтогаз» выкупит у «Укргазбанка» ОВГЗ на 1 млрд грн

Еврокомиссия уже в декабре может открыть для украинской курятины рынок ЕС

Сельхозпроизводство в Украине сократилось на 5%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину сократился на 8,9%

НБУ на межбанке покупает доллар по 7,9930 грн, продает по 8,05 грн

Евразийская комиссия начинает расследование против украинского фарфора и посуды

Таможенный союз использует сотрудничество по формуле «3+1», но не с Украиной - Ельченко

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Бойко: "Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за импортированный в октябре газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» расплатилась с российским монополистом «Газпром» за полученный в октябре газ, уплатив 1,043 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед заседанием Кабмина сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Украина полностью рассчиталась за октябрьский газ. Сумма платежа составила более 1 млрд долларов», - сказал министр.

При этом он отметил, что проплата осуществлена вовремя (НАК должен оплачивать "Газпрому" поставленный газ до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Ежемесячно компания в это время рассылает в СМИ официальные релизы об оплате. Однако, в ноябре сам "Нафтогаз" такой информации до сих пор не распространил - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом - 432 доллара.

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С 15 ноября предельная сумма компенсации по вкладам составит 200 тыс. грн

C 15 ноября вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц».

Текст закона опубликован в газете «Урядовый курьер» (№209 от 14 ноября 2012 г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Фонду гарантирования вкладов поручено на протяжении трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Законом предусмотрено установление предельного размера гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам в размере не менее 200 тыс. грн.

Кроме того, предлагается предоставить полномочия административному совету Фонда изменять размер гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам исключительно в сторону увеличения и расширять основания, по которым прекращаются полномочия членов административного совета Фонда.

Законом предусматривается предоставление возможности Фонду в течение работы временной администрации неплатежеспособного банка проводить оплату расходов такого банка, связанных с осуществлением оперативной деятельности и проведением мероприятий, необходимых для его выведения с рынка, при условии недостаточности средств в банке для оплаты таких расходов, а также установление запрета работникам Фонда разглашать информацию с ограниченным доступом (в том числе банковскую тайну) как в период работы в Фонде, так и после прекращения с Фондом трудовых отношений и выдвижение дополнительных требований к уполномоченному лицу Фонда на осуществление временной администрации неплатежеспособного банка и/или ликвидации банка.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 2 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в III квартале 2012 года вырос на 9%, или 513,5 млн грн, - до 6,194 млрд грн.

По состоянию на 1 октября участниками Фонда являлись 173 банка.

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ФГИУ хочет в декабре продать на биржах госпакеты 5 обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 5 декабря т.г. реализовать на фондовой бирже "Иннэкс" миноритарные госпакеты акций пяти обогатительных фабрик, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным в издании информационным сообщением, 5 декабря т.г. на фондовой бирже "Иннэкс" планируется выставить на продажу 23,644% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия" (начальная цена пакета составит 16 млн 220 тыс. грн); 23,832% акций ПАО "Групповая обогатительная фабрика "Красная звезда" (начальная цена – 76 млн 127 тыс. грн); 21,685% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Украина" (начальная цена – 16 млн 70 тыс. грн); 25,52% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Комсомольская" (начальная цена – 69 млн 919 тыс. грн); 24,868% акций ПАО "Центральная обогатительная фабрика "Узловская" (начальная цена – 50 млн 166 тыс. грн).

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«Нафтогаз» выкупит у «Укргазбанка» ОВГЗ на 1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Укргазбанка» на сумму 1,006 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте, размещенном на сайте «Государственные закупки».

ОВГЗ реализовываются двумя лотами, в тендере принимает участие один участник.

Дата акцепта — 13 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

АБ "Укргазбанк" (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

"Укргазбанк" в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн по сравнению с убытком в 3,6 млрд грн за соответствующий период 2011 года.

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Еврокомиссия уже в декабре может открыть для украинской курятины рынок ЕС

Брюссель. Европейская комиссия в декабре может одобрить решение об открытии для украинской курятины рынка ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил директор по общим вопросам ООО “Комплекс Агромарс” Алексей Марченко, который находится в Брюсселе в составе делегации Совета экспортеров при МИД Украины.

“Мы уже достигли серьезных результатов в сфере приведения в соответствие с европейскими нормами, требованиями законодательства наших санитарных условий, однако, честно говоря, когда спрашиваю, когда мы получим такой же доступ, какой имеет немецкий аграрий, у которого мы покупаем премиксы, родителей-цыплят и многое другое для организации нашего производства, то, к сожалению, ни один из участников наших мероприятий не смог ответить. Ссылаются на разные обстоятельства - то политические, то технические”, - сказал он.

“Хотя все сводится к тому, что Еврокомиссия в декабре месяце, имея соответствующий материал наработанный, должна, в конце концов, принять решение”, - сказал он.

А.Марченко отметил, что пока непонятно, каким именно будет это решение, хотя участники встреч с представителями Совета экспортеров при МИД Украины – руководители директоратов Еврокомиссии – выражали оптимизм.

Вместе с тем А.Марченко отметил, что даже принятие Еврокомиссией положительного решения по открытию рынка ЕС для продукции украинского птицеводства не будет еще означать прямого разрешения на экспорт, поскольку Украине все равно придется решить ряд проблем по приведению украинского законодательства к европейским стандартам.

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Сельхозпроизводство в Украине сократилось на 5%

Спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-октября 2012 года составил 5,1% против аналогичного периода 2011 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях в январе-октябре т.г. составил 7,7%, в домохозяйствах — 2,5%.

Согласно сообщению, спад объемов производства продукции растениеводства в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 8,3%.

По состоянию на 1 ноября 2012 года зерновых и зернобобовых культур собрано на 19,1% меньше по сравнению с показателем на аналогичную дату 2011 года — 40,8 млн тонн. Валовый сбор сахарной свеклы сократился на 12,5% — до 13,14 млн тонн, подсолнечника — на 4,2%, до 8,3 млн тонн, картофеля — на 3,9%, до 23,13 млн тонн.

Также сообщается, что на 1 ноября т.г. озимые на зерно и зеленый корм (включая рапс) под урожай 2013 года посеяны на площади 9 млн га, что на 0,5% меньше показателей прошлого года. В частности, зерновые на зерно посеяны на 7,9 млн га (на 1,2% меньше), рапс озимый на зерно — на площади 1 млн га (на 5,8% больше).

По данным Госстата, за 10 месяцев рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 2,9%.

В аграрных предприятиях в январе-октябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 года объем выращивания скота и птицы увеличен на 6%, в том числе крупного рогатого скота — на 6,1%, свиней — на 7,3%, птицы — на 5,5%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 5,7%, свиней — на 10,2%. Средний надой молока от одной коровы увеличился на 14,5%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-октябрь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 24%, в т.ч. продукции растениеводства — на 34%, продукции животноводства — на 4%.

Кроме того, сообщается, что средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за 10 месяцев выросли на 6% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. В частности, цены продажи продукции животноводства выросли на 12%, растениеводства — снизились на 1%. В октябре т.г. по сравнению с сентябрем средние цены реализации сельхозпродукции не изменились, цены на продукцию животноводства снизились на 0,6%, растениеводства — выросли на 0,2%.

По данным Госстата, на 1 ноября т.г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 21,3 млн тонн зерна (на 22% меньше, чем на 1 ноября 2011 г.), в т.ч. 8,2 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн ячменя, 8,9 млн тонн кукурузы, 0,4 млн тонн ржи.

Как сообщал УНИАН, спад объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 4,6%.

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину сократился на 8,9%

В январе-сентябре 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4,319 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период 2011 года (4,742 млрд долл.), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала), на 1 октября 2012 года составил 52,674 млрд долл., что на 5,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года и в расчете на одного украинца составляет 1 157 долл.

Инвестиции поступали из 129 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 15,076 млрд долл., Германия – 7,433 млрд долл., Нидерланды – 5,041 млрд долл. и Российская Федерация – 3,706 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,866 млрд долл. (32% общего объема), в финансовый сектор — 15,702 млрд долл. (29,8%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2012 г. составила 9,843 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2012 г. составил 62,516 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2012 г. составил 6,428 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС — 6,027 млрд долл. (93,7% общего объема), в страны СНГ - 306,2 млн долл. (4,8%), в другие страны мира - 95 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,4%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,652 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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НБУ на межбанке покупает доллар по 7,9930 грн, продает по 8,05 грн

Национальный банк Украины (НБУ) вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой доллара по 7,9930 грн/долл. и продажей - 8,05 грн/долл.

Об этом агентству УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Он также сообщил, что на рынке наблюдается некоторое превышение спроса на валюту над предложением.

При этом собеседник агентства отметил, что имеет место «картинка придерживания предложения».

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3100, к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3100 грн/долл.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.

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Евразийская комиссия начинает расследование против украинского фарфора и посуды

Евразийская экономическая комиссия начинает расследование против украинского фарфора и посуды.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко сказал на заседании «Клуба Послов радиокомпании «Голос России» на тему «Евразийское сотрудничество. Перспективы и вызовы»

«Сегодня мы получили ноту от Евразийской комиссии о начале расследования по фарфору, фаянсу и посуде», - сказал В.Ельченко.

Он подчеркнул, что это не создает благотворную почву для диалога.

Напомним, что 3 сентября 2012 г. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии начал специальное защитное расследование в отношении столовой и кухонной фарфоровой посуды. Решение о начале расследования принято на основании результатов рассмотрения заявления, поданного ООО «ДО «Промыслы Вербилок», поддержанного ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоровый завод».

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.

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Таможенный союз использует сотрудничество по формуле «3+1», но не с Украиной - Ельченко

Россия, отказывая Украине в сотрудничестве с Таможенным союзом по формуле «3+1», фактически использует его с другими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко сказал на заседании «Клуба Послов радиокомпании «Голос России» на тему «Евразийское сотрудничество. Перспективы и вызовы»

«Мы предлагали формулу «3+1». Это формула Таможенный союз не устраивает...Но вот только что завершился визит премьер-министра России во Вьетнам и там достигнута договоренность о начале работы над соглашением о зоне свободной торговли. Это факт. То есть с кем-то можно, а с кем - то нет», - сказал В.Ельченко.

По его словам, есть много других примеров, которые не способствуют пониманию между Украиной и Таможенным союзом.

Он напомнил, что каждый месяц приходят сообщения о вводе новых ограничений для украинских товаров или открываются расследования в отношении какой-то продукции.

«С начала это была трубная продукция, потом молочная, потом проблемы с сырами. До этого были карамель и шоколад», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

13 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета заявил, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстану, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

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