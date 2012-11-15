ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Альтернативная энергетика имеет объективные препятствия для развития в Украине» подает интервью директора ООО "Винд Пауэр" Германа Айнбиндера, который рассказал о конкуренции с "Ветропарками Украины", планах развития ветроэнергетики и что ДТЭК будет делать с электромобилями...

http://delo.ua/opinions/alternativnaja-energetika-imeet-obektivnye-prepjatstvija-dlja-razv-189291/

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«Дело» в публикации «Рост иностранных инвестиций в Украину замедлился в пять раз» пишет: прирост прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного капитала в январе-сентябре 2012 года составил $2,6 млрд, что на 29,4% меньше, чем за аналогичный период 2011 года…

http://delo.ua/ukraine/rost-inostrannyh-investicij-v-ukrainu-zamedlilsja-v-pjat-raz-189965/

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Также «Дело» в публикации «Смарт-Холдинг» готов купить еще несколько украинских банков» пишет: холдинг продолжает рассматривать игроков финансового рынка Украины с целью их приобретения…

http://delo.ua/finance/smart-holding-gotov-kupit-esche-neskolko-ukrainskih-bankov-189920/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ринат Ахметов обживается на берегу», в котором пишет: «Портинвест» бизнесмена Рината Ахметова наращивает активы в порту Южном. Компания завершает сделку по покупке 65 га, примыкающих к участку, на котором «Портинвест» строит собственный терминал. Владелец земли – «Причалы Коминтерна», входящие в российскую Evraz Group, - так и не смог построить там собственные мощности. В ближайшее время сделки с землей в портах станут массовыми - компании и чиновники, купившие их для перепродажи, сейчас избавляются от непрофильных активов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2067085

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк знает выкуп», в котором пишет: НБУ рассматривает возможность создания Расчетного центра на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг путем выкупа акций у миноритарных акционеров депозитария. Это будет несложно сделать, поскольку банкам принадлежит более 50% акций депозитария, которых недостает регулятору. Но и другие акционеры могут продать бумаги, если их предложат к выкупу по номинальной цене, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2067089

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«Сегодня» в публикации «Доллар в Украине скоро упадет» пишет: на бирже курс упал до 8,25, эксперты считают, что скоро может быть и 8,10…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/chto-budet-s-baksom.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы получат загранпаспорт по месту проживания» пишет: документ для выезда за рубеж теперь выдаст отделение миграционной службы, а не милиция, посему не нужно будет ехать в ОВИР по месту прописки…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincy-poluchat-zagranpasport-po-mestu-prozhivaniya.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Гривня ушла в свободное плавание» пишет: в ближайшее время НБУ может перейти с режима фиксированного валютного курса на режим плавающего курса. В связи с этим в первой половине 2013 года курс продажи доллара на безналичном рынке может повыситься до 8,61 грн., что подразумевает подорожание "американца" на 2,5%, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/146835

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «РЖД определились с ценами на плацкарт до 2015 года» пишут: если правительство вновь не пойдет навстречу монополии и не компенсирует убытки, в РЖД намерены останавливать градообразующие предприятия…

http://izvestia.ru/news/539648

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Также «Известия» в публикации «Северный поток» намерен пройтись по тюленям» пишут: Nord Stream AG выбирает между двумя вариантами маршрута - приоритетный проходит по заказнику, в котором обитают тюлени. Второй вариант обойдется дороже и нанесет ущерб другому заповеднику…

http://izvestia.ru/news/539639

(УНИАН)