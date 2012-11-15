Украина ввела больше ограничений для стран ТС, чем «тройка» против нее, заявляют в ЕЭК

Москва. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявляют, что Украина ввела больше ограничений для стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, чем «тройка» – по отношению к украинским товарам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

"Украина применяет 15 (защитных – УНИАН) мер в отношении Таможенного союза, в том числе антидемпинговые меры в отношении стекла, шифера, абразивного инструмента и других товаров. Действуют также защитные меры в отношении ряда позиций», – сказал министр.

По его словам, перечень этих барьеров достаточно широк, поэтому ЕЭК планирует использовать имеющиеся многосторонние и двухсторонние механизмы для снятия этих ограничений, в частности, использовать российское членство в ВТО, а также арбитражный механизм в рамках ЗСТ Содружества Независимых Государств для разрешения торговых споров.

В то же время А.Слепнев отметил, что Таможенный союз применяет защитные меры в отношении трубной продукции, карамели и ряда других товаров из Украины. «Их число меньше, чем применяется украинской стороной, их всего порядка 5-6 позиций», – сказал он.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.