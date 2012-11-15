Переговоры о свободной торговле услугами СНГ будут завершены к маю

Переговоры по подготовке окончательного варианта Договора о свободной торговле услугами СНГ, которые начались на экспертном уровне в четверг, 15 ноября, планируется завершить в мае, для дальнейшего рассмотрения документа на Экономическом совете СНГ, а затем на заседании глав правительств.

Об этом в интервью УНИАН заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Я думаю, что за полгода мы успеем подготовить документ для рассмотрения на Экономическом совете СНГ, а затем на заседании глав правительств», - сказал он.

Он отметил, что инициатором подготовки Договора о свободной торговле услугами, как и Договора о свободной торговле товарами СНГ, была Украина. «Решение подготовить такой договор в ближайшее время было принято на заседании глав правительств СНГ в Ялте 27 сентября. Украина выступила не только инициатором, но и подготовила проект документа. Проект договора был отправлен всем членам СНГ, от них были получены предложения и замечания, и сейчас документ готов к обсуждению. В четверг пройдет первое заседание рабочей группы по обсуждению проекта этого Договора», - сказал В.Мунтиян.

Он отметил, что заинтересованность в документе высказали все члены СНГ, так что обсуждать проект будут эксперты всех 11 стран.

Для Украины, отметил правительственный уполномоченный, Договор о свободной торговле услугами чрезвычайно важен, поскольку на страны СНГ приходится почти 40% всего объема торговли услугами.

«В денежном выражении цена вопроса - порядка 9 миллиардов долларов. Причем, важно отметить, что в торговле услугами у Украины положительное сальдо, в отличие от торговли товарами. По итогам 2011 года положительное сальдо торговли услугами в целом составило 7,45 миллиарда долларов, со странами СНГ - почти 5,1 миллиарда. За 8 месяцев 2012 года положительное сальдо в целом - 4,5 миллиарда, по СНГ - 3,23 миллиарда долларов», - отметил В.Мунтиян.

Он подчеркнул, что Украина торгует услугами со всеми странами СНГ, но наиболее крупным партнером является Россия. Экспорт услуг в РФ составляет 5,6 миллиардов долларов в год. В Беларусь – 155 млн, Казахстан – 161 млн, Узбекистан – 187 млн, Туркменистан – 153 млн, Молдову – 66 млн, Азербайджан – 29 млн, Армению – 13 млн, Таджикистан – 6 млн, Киргизию – 3,7 миллионов долларов.

Преимущественно это транспортные услуги – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт, аренда этого транспорта, профессиональные услуги, услуги связи, другие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью.

В.Мунтиян отметил, что в общей структуре ВВП Украины торговля услугами занимает существенный объем – до 56%.

«После введения свободной торговли в СНГ он (объем – УНИАН) будет увеличиваться, а, соответственно, и экспорт услугами будет увеличиваться. К примеру, в структуре ВВП США услуги занимают 80%, в Европе – 73,2%, у нас сейчас в целом 56%», - отметил В.Мунтиян.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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