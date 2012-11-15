Анонс на 16 ноября

* Пресс-конференция на тему: "Что нас ожидает в ЖКХ: тарифный хаос или государственная политика?". На вопросы о том как будет происходить повышение тарифов, насколько этот процесс управляемый, контролируют ли власти тарифы, чего стоит ожидать гражданам ответит председатель Союза собственников жилья Украины, министр ЖКХ 2007-2010 гг.

* Министерство соцполитики Украины, Генеральный Директорат социального сближения Франции и Агентство развития и координации международных отношений Франции (ADECRI) начнут новый Твининг проект при поддержке Делегации Европейского Союза в Украине. Проект начнется с учредительной конференции. Участники: Лидия Дроздова, зам.мнистра соцполитики Украины, Ален Реми, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине, Сабин Фуркад, директор Генерального директората социального сближения (Министерство социальных дел Франции), Эндрю Расбаш, руководитель Управления программ помощи в Украине, координатор по вопросам сотрудничества Делегации ЕС в Украине.

* Правление УСПП совместно с Экономическим советом общественных объединений и отраслевых ассоциаций бизнеса обсудят план дальнейших действий по повышению деловой активности в Украине. Будут рассматриваться предложения о возобновлении кредитования реального сектора, об усилении энергетической безопасности государства и т.д.. Участники: президент УСПП Украины Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, первый зам.председателя Гостаможслужбы Украины Александр Дороховский, зам.председателя Антимонопольного комитета Федор Влад, директор Генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило и др.

* Состоится брифинг заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Федора Влада и государственного уполномоченного Комитета Михаила Русинского о ситуации на рынке хлеба. В частности, будет дана оценка правомерности повышения стоимости отдельных сортов хлеба. Кроме того, будет сообщено о мерах, предпринимаемых системой органов Комитета, с целью предотвращения экономически необоснованного роста цен на хлеб.

* Пресс-конференция депутата Европейского парламента, докладчика по экономической части Соглашения об ассоциации - зоне свободной торговли между Украиной и ЕС Павла Залевского, который выразит позицию о перспективах украинской евроинтеграции. П.Залевский входит в пятерку крупнейших лоббистов Украины в Европе. Он возглавляет группу европарламентариев в поддержку евроинтеграции Украины, которая совместно с межфракционным депутатским объединением ВРУ «Европейский выбор» приложила немало усилий в деле приближения украинского законодательства к европейским стандартам.

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