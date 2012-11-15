ТОП-10 (15 ноября)

Решение об ограничении экспорта зерна может быть принято в конце ноября - Присяжнюк

Россия в четвертом квартале подняла цену на газ для Украины

Дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 1,6 раза

Переговоры о свободной торговле услугами СНГ будут завершены к маю

Нацбанк просит население информировать о фактах отказа банков продавать валюту

Янукович разрешил НБУ требовать у экспортеров продажи части валютной выручки

Строительство «LNG-терминала» начнется в конце ноября

Украина рассчиталась по всем обязательствам перед МВФ за 2012 год

Минфин привлек 532,784 млн грн от продажи ОВГЗ на внеплановом аукционе 15 ноября

Таможня сократила время оформления экспортной операции до 40 минут

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Решение об ограничении экспорта зерна может быть принято в конце ноября - Присяжнюк

Решение о введении временного ограничения на экспорт зерна может быть принято в конце ноября, после очередных консультаций, которые проходят в рамках требований меморандума между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В конце ноября мы проведем новое заседание с зернотрейдерами, проанализируем перспективы, состояние озимых и совместно примем решение. Неожиданностей не будет, несогласованного с зернотрейдерами решения не будет», – заверил министр.

При этом он отметил, что на сегодняшний день лимит экспорта в 5,5 тонн еще не превышен. «В общем объеме экспорта пшеница на сегодня составила 4,8 млн тонн, при том что расчетный общий объем экспорта еще не превышен (5,5 млн тонн). Что будет дальше? Будем смотреть на то, что скажет рынок. Если потенциал экспорта зерна окажется больше – слава Богу», – сказал Н.Присяжнюк.

Кроме того, он обратил внимание, что превалирующей культурой экспорта в дальнейшем станет кукуруза. «Очевидно, объем экспортируемой пшеницы потихоньку уменьшится и на рынок выйдет кукуруза. В этом маркетинговом году мы планируем к экспорту в общей сложности 14-15 млн кукурузы, при том что уже вывезли 3,5 млн тонн. К слову, в текущем маркетинговом году суммарный объем экспорта зерновых может составить 22-22,5 млн тонн», – отметил министр.

Напомним, ранее Н.Присяжнюк заявлял, что в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы. При этом экспортеры ожидают, что объем экспорта зерновых в ноябре может сравняться с показателем октября и составить не менее 3 млн тонн зерновых.

Читайте подробнее в материале "Николай Присяжнюк: Неожиданных решений по экспорту зерна не будет"

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Россия в четвертом квартале подняла цену на газ для Украины

Цена на российский газ для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м.)

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» свыше 1 млрд долл. за импортированный в октябре 2012 года природный газ.

«Цена природного газа для компании в четвертом квартале 2012 года составляет около 430 долларов США», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года – 1,3 млрд долл.

В сентябре «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,056 млрд долл, в августе – почти 890 млн долл, в июле – 930 млн долл., в июне – 1,05 млрд долл., в мае – 648 млн долл.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 1,6 раза

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2012 года составил 6,473 млрд долл. против также дефицита в размере 3,983 млрд долл. в январе-сентябре 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-сентября 2012 года составило 11,475 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5,002 млрд долл. против 9,589 млрд долл. и 5,606 млрд долл., соответственно, в январе-сентябре 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре 2012 г. вырос до 67,276 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 63,973 млрд долл.), причем импорт товаров составил 62,273 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,495 млрд долл.), импорт услуг – 5,003 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 4,478 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2012 г. вырос до 60,803 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,991 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 50,799 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 49,907 млрд долл.), экспорт услуг – 10,004 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 10,084 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

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Переговоры о свободной торговле услугами СНГ будут завершены к маю

Переговоры по подготовке окончательного варианта Договора о свободной торговле услугами СНГ, которые начались на экспертном уровне в четверг, 15 ноября, планируется завершить в мае, для дальнейшего рассмотрения документа на Экономическом совете СНГ, а затем на заседании глав правительств.

Об этом в интервью УНИАН заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Я думаю, что за полгода мы успеем подготовить документ для рассмотрения на Экономическом совете СНГ, а затем на заседании глав правительств», - сказал он.

Он отметил, что инициатором подготовки Договора о свободной торговле услугами, как и Договора о свободной торговле товарами СНГ, была Украина. «Решение подготовить такой договор в ближайшее время было принято на заседании глав правительств СНГ в Ялте 27 сентября. Украина выступила не только инициатором, но и подготовила проект документа. Проект договора был отправлен всем членам СНГ, от них были получены предложения и замечания, и сейчас документ готов к обсуждению. В четверг пройдет первое заседание рабочей группы по обсуждению проекта этого Договора», - сказал В.Мунтиян.

Он отметил, что заинтересованность в документе высказали все члены СНГ, так что обсуждать проект будут эксперты всех 11 стран.

Для Украины, отметил правительственный уполномоченный, Договор о свободной торговле услугами чрезвычайно важен, поскольку на страны СНГ приходится почти 40% всего объема торговли услугами.

«В денежном выражении цена вопроса - порядка 9 миллиардов долларов. Причем, важно отметить, что в торговле услугами у Украины положительное сальдо, в отличие от торговли товарами. По итогам 2011 года положительное сальдо торговли услугами в целом составило 7,45 миллиарда долларов, со странами СНГ - почти 5,1 миллиарда. За 8 месяцев 2012 года положительное сальдо в целом - 4,5 миллиарда, по СНГ - 3,23 миллиарда долларов», - отметил В.Мунтиян.

Он подчеркнул, что Украина торгует услугами со всеми странами СНГ, но наиболее крупным партнером является Россия. Экспорт услуг в РФ составляет 5,6 миллиардов долларов в год. В Беларусь – 155 млн, Казахстан – 161 млн, Узбекистан – 187 млн, Туркменистан – 153 млн, Молдову – 66 млн, Азербайджан – 29 млн, Армению – 13 млн, Таджикистан – 6 млн, Киргизию – 3,7 миллионов долларов.

Преимущественно это транспортные услуги – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт, аренда этого транспорта, профессиональные услуги, услуги связи, другие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью.

В.Мунтиян отметил, что в общей структуре ВВП Украины торговля услугами занимает существенный объем – до 56%.

«После введения свободной торговли в СНГ он (объем – УНИАН) будет увеличиваться, а, соответственно, и экспорт услугами будет увеличиваться. К примеру, в структуре ВВП США услуги занимают 80%, в Европе – 73,2%, у нас сейчас в целом 56%», - отметил В.Мунтиян.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Подробнее читайте в публикации «Мунтиян: Вопрос доступа Украины к туркменскому газу прояснится в начале декабря» на сайте УНИАН-Экономика.

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Нацбанк просит население информировать о фактах отказа банков продавать валюту

Национальный банк Украины просит население сообщать о фактах отказа банков проводить продажу валюты при ее наличии у финучреждения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«В последнее время были зафиксированы факты безосновательного отказа некоторыми банковскими учреждениями в продаже иностранной валюты физическим лицам. Национальный банк Украины отслеживает соответствующие случаи нарушений и обращается к гражданам с просьбой сообщать о них по телефону или в территориальные управления НБУ», - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что по результатам проверок к банкам - нарушителям норм действующего законодательства Украины, в которых будут выявлены факты безосновательного отказа в продаже валюты в случае ее наличия, НБУ будет применять жесткие меры воздействия - от штрафов до ограничения осуществления операций по отдельным пунктам генеральных лицензий.

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Янукович разрешил НБУ требовать у экспортеров продажи части валютной выручки

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, предусматривается предоставить НБУ право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.

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Строительство «LNG-терминала» начнется в конце ноября

Начало строительства объектов первой очереди терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал), вблизи города Южный Одесской области, ранее запланированное на середину ноября, начнется в конце месяца.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

По словам советника по связям с общественностью председателя Координационного совета национального проекта «LNG-терминал» Марии Зубаревой, 26 ноября планируется провести торжественное мероприятие в порту «Южный», посвященное началу работ по сооружению терминала.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Госинвестиций объявило два тендера на привлечение кредитных средств в рамках проекта «LNG-терминал».

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.

Справка УНИАН. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

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Украина рассчиталась по всем обязательствам перед МВФ за 2012 год

Министерство финансов Украины и Национальный банк в полной мере и своевременно осуществили в текущем году все платежи по своим обязательствам перед Международным валютным фондом, сумма платежей составила 3,5 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Украины Елена Щербакова.

«Страна полностью рассчиталась по платежам, осуществление которых приходилось на текущий год», - сказала Е.Щербакова.

По ее словам, средства для погашения обязательств были аккумулированы из собственных источников.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. премьер–министр Николай Азаров в интервью агентству "Рейтер" заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин Лагард в конце января.

При этом позже, 13 марта, он заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд долл.

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Минфин привлек 532,784 млн грн от продажи ОВГЗ на внеплановом аукционе 15 ноября

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 532,784 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 15 ноября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

К продаже, помимо стандартных 5- и 7-летних ОВГЗ, Минфин предложил 3-летние индексированные госбумаги.

От продажи 5-летних бумаг удалось привлечь 151,718 млн грн, 7-летних – 301,026 млн грн (ставка по этим ОВГЗ составила 14,3%) и индексных – 80,04 млн грн под 9,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлек в госбюджет 402,668 млн грн от продажи ОВГЗ на повторном аукционе 13 ноября.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин провел уже два из трех запланированных аукционов по продаже ОВГЗ. Еще один аукцион должен состояться 20 ноября т.г.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,783 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 99,415 млрд грн, в собственности банков - 75,337 млрд грн, нерезидентов - 6,097 млрд грн.

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Таможня сократила время оформления экспортной операции до 40 минут

Государственная таможенная служба Украины сократила затраты времени при оформлении экспортной операции до 40 минут, импортной – до 1 часа 16 минут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на выступление главы ведомства Игоря Калетника на международной конференции.

«Время таможенного оформления на сегодня составляет при импорте – 1 час 16 минут, при экспорте – 40 минут. С начала работы нового Таможенного кодекса только 6% товаров подлежат таможенному досмотру, хотя еще в 2009 году их доля составляла 70%», - цитирует пресс-служба И.Калетника.

По его словам, партнерские отношения между плательщиками налогов и сборов являются основной движущей силой в достижении баланса интересов государства и бизнеса. Этот принцип положен в основу философии Стратегии развития таможенной службы на 2013 год, концепцию которой Гостаможслужба уже утвердила.

По мнению И.Калетника, цель всех преобразований – достижение максимального доверия между Гостаможслужбой и бизнесом, которое должно выражаться в таможенном оформлении товаров без их физического предъявления таможенникам.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года И.Калетник сообщил, что таможенное оформление на данный момент составляет 2 часа 19 минут по импорту и 1 час 47 минут по экспорту, тогда как раньше оно занимало в среднем 10 часов 40 минут.

В январе-апреле 2012 года Государственная таможенная служба сократила среднее время таможенного оформления товаров в режиме импорта до 1 часа 50 минут, в режиме экспорта - до 47 минут.

В октябре т.г. Государственная таможенная служба Украины инициировала внесение изменений в действующее законодательство с целью перехода на стопроцентное электронное декларирование. По мнению руководства Гостаможслужбы, реализация поставленной задачи подразумевает со стороны бизнеса честное декларирование и перечисление всех платежей в нужном объеме, а со стороны таможни – доверие и взимание платежей в рамках, предусмотренных законодательством.

С 1 июня 2012 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Украины.

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