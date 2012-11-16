Украина и Вьетнам договорились о зоне свободной торговле и Ан-148

Украина активизирует переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли и защите инвестиций с Социалистической Республикой Вьетнам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров журналистам после встречи со своим вьетнамским коллегой Нгуен Тан Зунгом в Ханое.

"Хочу подтвердить, что мы договорились активизировать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли и о защите инвестиций, и украинская сторона берет на себя обязательство очень конструктивно подойти к проведению этих переговоров. Это важные документы", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что Украина и Вьетнам имеют большой потенциал двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Украина и Социалистическая Республика Вьетнам подписали ряд двусторонних соглашений.

Документы были подписаны после встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с его вьетнамским коллегой Нгуен Тан Зунгом в Ханое.

В частности, подписан План сотрудничества в сфере туризма между Государственным агентством Украины по туризму и курортам и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2013-2015 годы.

Также подписано Соглашение в сфере биомедицинских исследований между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством науки и технологий Вьетнама.

Стороны подписали план имплементации Соглашения о сотрудничестве в сфере стандартизации и метрологии.

Также Украина и Вьетнам ведут переговоры о поставках самолетов Ан-148.

"Абсолютно конкретные соглашения и абсолютно конкретные переговоры проводились по поставкам во Вьетнам самолетов Ан-148, во-вторых, по модернизации самолетов Ан-26, которые эксплуатируются здесь. Целый ряд других вопросов обмена", - сказал Н.Азаров.

В рамках официального визита во Вьетнам премьер-министра Украины Николая Азарова производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) презентовал пассажирский самолет нового поколения Ан-148.

Во время презентации президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива отметил преимущества региональных лайнеров Ан-148 и Ан-158, а также рассказал о проектируемых самолетах этого семейства, способных решать специфические задачи вьетнамских министерств и ведомств.

Представленный вниманию вьетнамцев Ан-148-100В находится в совместной эксплуатации авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» и «Авиалинии Антонова». Самолет 14 ноября перелетел из Киева в Ханой, преодолев с одной промежуточной посадкой более 8000 км.

***Ан-148-100В является базовым самолетом семейства региональных пассажирских лайнеров нового поколения и предназначен для перевозки до 85 пассажиров на международных и внутренних линиях. Самолет оптимален для применения в условиях Юго-Восточной Азии. Он обладает необходимой дальностью полета, может работать со слабоподготовленных грунтовых ВПП, в условиях жары (до 45 градусов по Цельсию) и высокой влажности. К настоящему времени в коммерческую эксплуатацию поступило 13 самолетов семейства. На них уже перевезено в общей сложности более 1,5 млн пассажиров.

Напомним, премьер-министр Украины Н.Азаров 15-16 ноября находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам.