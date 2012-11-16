В Брюсселе состоялось очередное заседание Комитета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС

15 ноября в Брюсселе состоялось четырнадцатое заседание Комитета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата Андрей Олефиров, делегацию ЕС - Управляющий Директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья.

Стороны обсудили приоритеты повестки дня ассоциации Украина-ЕС в контексте подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. Значительное внимание было уделено визовым вопросам, в частности завершению процедур для вступления в силу Соглашения о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз гражданам Украины и последующим шагам в безвизовом диалоге.

Во время заседания обсуждались также вопросы активизации отраслевых диалогов с целью углубления торгово-экономического и секторального сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, внешней политики, энергетики, а также в области транспорта, образования и таможенных дел.

В состав украинской делегации вошли представители профильных министерств и ведомств на уровне заместителей министра и руководителей департаментов.