ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Налоговая разблокировала счета производителя «Миргородской» пишет: ГНСУ разблокировала счета компании IDS Group Ukraine. Между тем, уголовное дело против должностных лиц компании за уклонение от уплаты налогов остается открытым. В компании утверждают, что идет процесс рейдерского захвата предприятия...

http://delo.ua/business/nalogovaja-razblokirovala-scheta-proizvoditelja-mirgorodskoj-190079/

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«Дело» в публикации «Янукович одобрил обязательную продажу валютной выручки экспортерами» пишет: Президент подписал принятый ВР закон, предоставляющий право Национальному банку вводить на срок до шести месяцев требование по обязательной продаже части валютной выручки, поступающей в Украину, в пользу резидентов и нерезидентов…

http://delo.ua/finance/janukovich-odobril-objazatelnuju-prodazhu-valjutnoj-vyruchki-eksporter-190042/

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Также «Дело» в публикации «НБУ признал факты отказа банков в продаже валюты населению» пишет: ряд украинских банков в последнее время безосновательно отказывает физическим лицам в продаже иностранной валюты, заявил регулятор…

http://delo.ua/finance/nbu-priznal-fakty-otkaza-bankov-v-prodazhe-valjuty-naseleniju-190053/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Двойное дно», в котором пишет: «Газпром» завершил все согласования по строительству газопровода South Stream из России в Европу по дну Черного моря. Окончательное инвестиционное решение с ключевой для проекта Болгарией, где газопровод должен выйти на сушу, подписано 15 ноября в обмен на существенную скидку на российский газ. «Газпром» согласился предоставить Софии одну из самых низких экспортных цен, стремясь уложиться в сроки, обещанные год назад тогда еще премьеру РФ Владимиру Путину. Этот трубопровод еще больше подтолкнет Украину к снижению зависимости от российского газа, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2067785

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Обязательства непреодолимой силы», в котором пишет: Национальная телекомпания Украины (НТКУ; канал "Первый национальный") оказалась на грани банкротства из-за кредита, взятого 16 лет назад. Минфин добился решения суда о необходимости выплаты НТКУ 23 млн грн, которых у канала нет. В компании рассчитывают обратиться за помощью к правительству и называют сложившуюся ситуацию недоразумением. Однако если правительство откажется помочь, государственный канал может быть продан, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2067728

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«Сегодня» в публикации «Почем украинцы будут покупать доллар» пишет: доллар подешевел на пару копеек. Эксперты считают, что обязательная продажа валюты вернет курс к 8,1 грн/доллар…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Eksperty-Dollar-vernetsya-k-810-.html

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Также «Сегодня» в публикации «Медики и учителя не получают зарплату по вине Минфина и казначейства» пишет: власти обещают, что вопрос скоро должен решиться…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Mediki-i-uchitelya-ne-poluchayut-zarplatu-po-vine-Minfina-i-kaznacheystva.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Мунтиян: Вопрос доступа Украины к туркменскому газу прояснится в начале декабря» подает эксклюзивное интервью правительственного уполномоченного по сотрудничеству с СНГ Валерия Мунтияна, который рассказал, получит ли Украина возможность транзитировать туркменский газ через Россию, когда будет готов Договор о свободной торговле услугами в рамках СНГ…

http://economics.unian.net/rus/detail/147013

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Национальные республики предлагают переименовать» пишут: Кабардино-Балкарию в Дагестане предлагают назвать Приэльбрусской Республикой, а Татарстан - Казанской…

http://izvestia.ru/news/539729

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Также «Известия» в публикации «Кукурузник» вернется на российские заводы в 2015 году» пишут: в отрасли крайне негативно относятся к идее реанимации Ан-2…

http://izvestia.ru/news/539730

(УНИАН)