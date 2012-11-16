Путин назвал «картельным сговором» механизм принятия решений в Евросоюзе

Москва. Президент России Владимир Путин назвал «картельным сговором» механизм принятия решений в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании XII российско-немецкого форума «Петербургский диалог» с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Обратите внимание, что сказала госпожа федеральный канцлер. Она сказала, что «мы сначала советуемся с 26-ю другими странами, а потом излагаем общую позицию». В экономике это называется «картельный сговор». А картель - это всегда плохое дело», - сказал В.Путин и подчеркнул, что это не шутка.

По его мнению, странам надо бы иметь и собственную позицию.

Перед этим А.Меркель, отвечая на вопрос, почему в Германии критикуют многие аспекты внутренней и внешней политики России, сказала: «У нас так принято, что мы пытаемся формировать совместную политику в рамках ЕС».

«Если у Германии какое-то мнение, то мы общаемся на эту тему с нашими 26 партнерами в Европейском Союзе и согласовываем свои высказывания», - добавила она.

А.Меркель подчеркнула, что не стоит любую критику со стороны ЕС рассматривать как деструктивную, и лидеры Европы продолжат высказывать свое мнение по ситуации в России.

«То, что мы хорошо сотрудничаем в сфере экономики, не означает, что и в других сферах нельзя что-то обсуждать. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы не рассматривать любую критику как деструктивную», - сказала она.

«Откройте немецкую газету и почитайте, что там пишут. Если бы я всегда обижалась, я бы и трех дней не продержалась на своем посту», - отметила А.Меркель.