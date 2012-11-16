Договор о ЕврАзЭС хотят подписать не позднее 2015 года

Минск. Подписание договора о Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) должно состояться не позднее 2015 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь , об этом заявил сегодня на пленарном заседании в рамках Белорусского инвестиционного форума председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко.

По его словам, для этого странам Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Россия) предстоит проделать большую работу.

«До 2015 года надо перевести в практическую плоскость все существующие между странами соглашения, их 17 штук, которые касаются макроэкономики, финансов, транспорта, энергетики, торговли и инвестиций, промышленного и агропромышленного комплекса. Это означает, что в их развитие должно быть принято несколько десятков новых договоров, в том числе прямого действия», - подчеркнул В. Христенко.

Он отметил, что кроме этого к 2015 году должна быть завершена кодификация нормативно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП

«На этой основе не позднее 2015 года мы должны выйти на подписание всеобъемлющего договора о Евразийском экономическом союзе», - отметил В. Христенко.

Справка УНИАН. Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического сообщества – форма торгово-экономической интеграции Беларуси, Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участники Таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

Межгосударственными соглашениями предусматривается также присоединение к союзу Киргизии.

C целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства была создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Она стала преемницей комиссии Таможенного союза, деятельность которой была прекращена 1 июля 2012 года. Евразийская экономическая комиссия начала действовать с 1 января 2012 года.